Videojuegos sin límites: servicios de suscripción, propuestas gratuitas y ofertas imperdibles

Para muchos, los videojuegos son considerados bienes de lujo y están lejos de ser una parte fundamental de nuestro día a día. Sin embargo, son cada vez más las iniciativas y plataformas del mundo gamer que buscan crear experiencias accesibles para más y más jugadores. Las condiciones pandémicas demostraron que los videojuegos son agentes anti-estrés tan importantes como las series de Netflix que decidimos maratonear o las películas que vamos a ver a las salas de cine.

Cuando la situación económica de un país o una región se vuelve más compleja, nos vemos obligados a reacomodar nuestras prioridades y los videojuegos no suelen ocupar lugares muy altos. Hay factores que no se pueden sortear, como impuestos cada vez más altos o la devaluación de las monedas de la región, pero hay numerosas maneras de seguir disfrutando del gaming porque se trata de una industria llena de posibilidades.

Un universo gratuito

Los videojuegos Free To Play (f2p) no son un fenómeno actual, sino que están presentes desde hace décadas y explotaron cuando internet se volvió un requisito para jugar. Aunque puede que hoy se lo asocie principalmente al género Battle Royale gracias a la popularidad de Fortnite, Apex Legends y Call of Duty: Warzone, hay muchísimos otros títulos diferentes para disfrutar sin necesidad de gastar dinero.

La temporada actual de Fortnite cuenta con Darth Vader e Indiana Jones como personajes desbloqueables, buscando públicos de todas las edades

Genshin Impact, League of Legends, Destiny 2 y Warframe son solo algunos de los ejemplos más populares de los últimos años y presentan una cantidad de contenido enorme para aquellos que decidan adentrarse en estos mundos por primera vez. Todas las plataformas y sus tiendas digitales permiten filtrar los catálogos para encontrar estos juegos más rápidamente. Recientemente se reveló que títulos como Overwatch 2 y Skate, que todavía no llegaron al mercado, planean sostener un modelo f2p con cosméticos pagos y suscripciones opcionales, lo que promete más y más experiencias del estilo en los próximos años.

Servicios de suscripción

Con las últimas generaciones de consolas, los servicios de suscripción evolucionaron de diferentes maneras para continuar ofreciendo interesantes novedades a los consumidores . Actualmente, tanto la suscripción anual de Xbox Game Pass como de PlayStation Plus ofrecen un catálogo de títulos y opciones gratuitas mensuales, aparte de otros beneficios, por el mismo precio de un lanzamiento AAA (un videojuego hecho por un estudio grande). Dichos catálogos se van renovando con el correr de los meses y en más de una ocasión incorporan títulos nuevos el día de su lanzamiento.

Adicionalmente, mes a mes ofrecen descuentos exclusivos y títulos gratuitos para incorporar a la biblioteca, tal y como hacen servicios como Prime Gaming. A la hora de hacer cuentas, para muchos se trata de una decisión casi inmediata: por el valor de un videojuego, en un año se pueden disfrutar de incontables experiencias, muchas de ellas completamente nuevas . Uno de los factores más importantes de estos servicios de suscripción es que, al menos por ahora, no requieren de una consola de última generación (PS5 o Xbox Series X|S) ni una PC gamer con componentes caros. Los catálogos cada vez más extensos de estos servicios incluyen títulos de numerosos géneros, épocas y requerimientos técnicos para que siempre haya algo para cada consumidor.

El renovado servicio de PlayStation Plus también ofrece pruebas gratuitas de tiempo limitado para aquellos que deben decidir muy bien cuál será el próximo título que sumen a la biblioteca

Con el correr del tiempo, es necesario revisar si sigue tratándose de un camino conveniente, pero por ahora estos servicios parecen estar compitiendo entre sí para ganar nuestra atención – y nuestro dinero –, por lo que los beneficios y posibilidades no hacen más que agrandarse. El caso de Nintendo Switch Online, en cambio, parece requerir ciertos ajustes para entrar en la misma categoría que sus pares porque sus catálogos de juegos solo comprenden experiencias retro.

Los videojuegos mobile también son videojuegos

Un discurso instalado en anteriores generaciones ponía al gaming de celulares unos escalones por debajo del de consolas y PC. Actualmente, el consumo mobile representa a más de la mitad de los jugadores a nivel mundial y son cada vez más las experiencias de primer nivel que desembarcan en dispositivos móviles. Muchas de ellas triunfan como experiencias Free To Play con microtransacciones, sistemas gacha o Pases de Temporada, lo que permite a los jugadores sumergirse en muchísimos títulos sin necesidad de gastar un solo peso.

La gran mayoría de estos juegos no requieren de celulares de última generación y es una de las principales razones por las cuales el mundo mobile está en constante crecimiento desde hace ya varios años.

Numerosos títulos mobile cuentan con temporadas mensuales de contenido para mantener la atención de sus jugadores (Foto: Twitter)

En este apartado cabe mencionar que Xbox Game Pass cuenta actualmente con su servicio de cloud gaming, que permite a los suscriptores disfrutar de videojuegos de consola directamente en el celular a través de tecnología de streaming. Aunque no está disponible en todos los territorios, son cada vez más países latinoamericanos los que se están sumando.

El paraíso de Steam

Jugar en PC siempre representó un gasto menor, al compararlo con el consumo de videojuegos en consolas. Steam, la plataforma por excelencia para los gamers de escritorio, cuenta con una infinidad de títulos con precios muy variados. Algunos publishers (distribuidores) importantes en la industria incluso localizan sus precios dependiendo de la región del jugador, lo que hace la experiencia todavía más accesible. Incluso aplicando los impuestos correspondientes a servicios internacionales, hay grandes cantidades de videojuegos a precios muy accesibles.

Hay debates alrededor de la plataforma, porque cuenta con una cantidad enorme de videojuegos, algunos con temáticas por demás polémicas y controversiales. Casi no hay regulación sobre lo que se puede publicar como videojuego, lo que lleva a que haya experiencias, mínimo, cuestionables. Pero en lo que respecta a accesibilidad en términos monetarios, prácticamente no tiene igual.

La página principal de Steam siempre cuenta con títulos con descuento, novedades populares y muchas sugerencias basadas en los consumos de cada jugador

¡Descuentos!

Uno de los puntos más fuertes de Steam son las ofertas de temporada. Año a año, con la Steam Summer Sale y sus derivadas estacionales resurgen memes que ven a Gabe Newell, fundador de Steam, maltratando billeteras de gamers que no pueden resistirse a descuentos que a veces superan el 90%. Las distintas tiendas digitales de otras plataformas, como Xbox, PlayStation y Nintendo, también suelen tener ofertas de temporada para aprovechar algunos descuentos. No suelen llegar a los números descomunales de Steam, pero cerca de Navidad y Año Nuevo se pueden ver rebajas enormes en títulos muy relevantes.

Los gamers de PC también cuentan con espacios como Humble Bundle y GoG.com que, aparte de ofrecer importantes descuentos o paquetes de juegos rebajados, también tienen opciones gratuitas regularmente. Sin ir mucho más lejos, lo mismo ocurre con la tienda de Epic Games: todos aquellos que hayan creado un usuario y activado la autenticación en dos pasos pueden disfrutar de al menos un videojuego gratuito cada semana. Estos títulos quedan incorporados en la biblioteca del usuario para instalar y jugar desde cualquier PC.

Muchos de esos juegos gratuitos son indies o títulos que ya tienen sus años en el mercado. En general, aprovechar los descuentos y disfrutar de los servicios de suscripción implica ir en contra del hype y el FOMO, en contra de esas expectativas descomunales que generan los últimos lanzamientos. Puede que nos perdamos del juego que está comentando “todo el mundo”, pero se puede disfrutar de incontables experiencias, y joyas que pasaron desapercibidas, por lo mismo que vale ese esperado lanzamiento.

Esta semana, Epic Games Store está regalando Wonder Boy: The Dragon’s Trap

Por los acontecimientos políticos de Europa en estas últimas semanas, la inflación creciente en Estados Unidos desde hace meses y los ajustadas que quedaron las economías por la pandemia, analistas anticipan una fuerte recesión que va a afectar a la industria gamer como nunca . De cualquier manera, también notan que son cada vez más las opciones que los consumidores tienen para llegar a esos productos que representan un escape en un momento tan atípico para la historia mundial, incluso sin gastar dinero. Por supuesto, está en cada uno evaluar las prioridades y los gastos, pero de ahí a clasificar a los videojuegos como un lujo hay muchos escalones por los que pasar.

