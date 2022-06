Starfield, Kojima, Diablo IV y más: todo lo que dejó la presentación de Xbox y Bethesda

Después de un inicio del Summer Game Fest que dejó algunas sensaciones agridulces durante su evento de apertura, la semana avanzó con otras presentaciones que elevaron las expectativas de los jugadores. Pero, sin dudas, muchos ojos estaban puestos en lo que estaban preparando Xbox y Bethesda para su propio showcase .

A lo largo de 90 minutos, se desarrolló la presentación plagada de anuncios, nuevos adelantos y algunas sorpresas muy esperadas por el público. Lo más importante es que todo el evento se enfocó en juegos que van a llegar en los próximos doce meses. Por lo tanto, incluso aquellos títulos que no confirmaron una fecha de lanzamiento, no van a tardar mucho tiempo en llegar a los jugadores. Algo quedó claro en la presentación: todos los usuarios que cuentan con una suscripción a Xbox Game Pass van a tener motivos de sobra para ser felices durante el próximo año.

El showcase empezó con un plato fuerte: Redfall reveló un video con un vistazo de su gameplay, la presentación de sus personajes jugables y una muestra de lo que va a ser su dinámica cooperativa. El juego va a llegar en el 2023 a las consolas de Xbox Series y PC y desde el día uno se va a poder jugar con una suscripción de Game Pass.

El título anticipó sus personajes jugables

La segunda revelación fue de un título esperadísimo, con la aparición de Hollow Knight Silksong, la continuación de una primera entrega muy aclamada. En un video lleno de gameplay, confirmaron que también va a estar disponible desde el día uno en Xbox Game Pass , aunque sigue sin contar con una fecha de lanzamiento. Además, se anunció un nuevo FPS a cargo del creador de Rick & Morty. High On Life se va a lanzar en octubre y también arribará a Game Pass.

Sin fecha de lanzamiento por ahora, llegaría en el 2023

Riot Games también llegó con un anunció enorme. Durante el verano sus productos -League of Legends, VALORANT, Wild Rift, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics- van a incorporar una serie de beneficios importantísimos para los usuarios de Game Pass, que incluye el acceso a todos los campeones de LoL o los agentes de VALORANT.

Riot Games lanzará beneficios especiales para los suscriptores de Game Pass

En el caso de A Plague Tale Requiem, se vio un nuevo adelanto. El esperado juego va a lanzarse durante el 2022 y también desembarcará en Game Pass. Overwatch 2, que va a estar disponible a partir del 4 de octubre, mostró nuevas imágenes y marcó que con esta entrega “una nueva era empieza” para la franquicia. Además, relevaron un nuevo héroe: Junker Queen.

Ara: History Untold fue uno de los títulos que se presentó para PC Game Pass y Steam, aunque no revelaron detalles por el momento. Va a ser un juego de estrategia basado en turnos y donde las decisiones que tomen los jugadores van a ser clave para definir ese mundo que se está creando. The Elder Scrolls Online: High Isle se va a lanzar en solo una semana y Fallout 76: The Pitt va a llegar en septiembre.

A Plague Tale Requiem mostró un nuevo adelanto, pero por ahora no cuenta con una fecha de lanzamiento, aunque sí se sabe que llegará este año

Además, se reveló un DLC para Forza Horizon 5 con contenido temático de Hot Wheels y se va a lanzar el 19 de julio. También se mostraron nuevas imágenes de Scorn y si el objetivo era anticipar una experiencia grotesca, lo lograron. Desde el 21 de octubre los usuarios de Xbox Game Pass van a poder comprobar qué tan perturbador es el juego.

Flintlock: The Siege of Dawn es un RPG de mundo abierto y presenta una propuesta en la que se abrió un portal al Más Allá, lo que hace que los muertos vivientes puedan escapar. Con la humanidad al borde de la extinción, los jugadores van a tener que hacerle frente a esa amenaza. Va a llegar a principios del 2023.

De los mismos creadores de Minecraft, se presentó Minecraft Legends. Este nuevo juego de acción y estrategia en tiempo real ubicado e el universo que construyó el título original, se va a lanzar en consolas de Xbox, PC y Game Pass en algún momento del 2023. Exclusivo para consolas, Lightyear Frontier va a llegar en el otoño del 2023 y va a combinar la explotación, la construcción y la gestión de recursos en una granja espacial.

Gunfire Reborn, por su parte, dejó un adelanto muy prometedor y va a ser un roguelite de acción que se va a lanzar en octubre. El anuncio de The Last Case of Benedict Fox fue otro de los momentos más interesantes de la presentación. Con un desarrollo artístico más que interesante, va a llegar durante el otoño del 2023.

As Dusk Falls ya había hecho su aparición en el Tribeca Games Festival y presentó nuevas imágenes. Con una gran propuesta visual, este juego que se va a lanzar el próximo 19 de julio -y también va a estar disponible desde el día uno en Game Pass- se centra en las historias de dos familias que se entrelazan por una robo.

Naraka Bladepoint va a llegar a Xbox el 23 de junio y va a contar con cross-play support. Pentiment, por su parte, se va a lanzar en noviembre. Grounded anticipo la llegada de su versión definitiva, que va estrenarse en algún momento de septiembre. Ereban: Shadow Legacy -una propuesta futurista de acción y plataformas- se presentó durante el evento y se anunció para el 2023.

Diablo IV presentó a la quinta y última clase con la que va a contar: Nigromante. Pero, además, dio un vistazo extenso de su gameplay confirmando que va a llevar su clásica propuesta a un nuevo nivel. Las imágenes prometen una experiencia ideal para todos los fans de la franquicia y anticipó su lanzamiento para el 2023.

El juego llegará en el 2023

Como ya se había rumoreado -y después de que surgieran versiones sobre su próximo título- fue el turno de que el icónico Hideo Kojima haga su aparición. Aunque no llegó de la mano de un anunció específico, sí anticipó que está trabajando en un nuevo juego gracias a su asociación con Xbox Game Studios.

“Es el juego que siempre quise hacer. Es un juego completamente nuevo, uno que nunca nadie vio o experimentó. Esperé mucho hasta que llegara el día en el que finalmente pueda empezar a crearlo. Con la tecnología de vanguardia de la nube de Microsoft y los cambios en las tendencias de la industria, me desafíe a mi mismo para crear este concepto nunca visto”, contó.

El extenso gameplay dio cuenta de lo inmensa que será su propuesta

El cierre estuvo a cargo de Starfield, una de las experiencias que más expectativas está generando. Por primera vez, se pudo tener una mirada de lo que será el gameplay, los combates espaciales y la construcción que se realizó de diferentes entornos. Lo que quedó claro es que va a ofrecer un universo muy extenso, con más de 100 sistemas y 1000 planetas. Sin embargo, reflotó la conversación al respecto de No Man’s Sky y el miedo a una propuesta incompleta o poco emocionante se hizo presente.

Sin dudas, Xbox le dio una conclusión a la altura a una semana llena de anuncios. Con una segunda parte de su showcase anunciada para el próximo martes, los jugadores ya están expectantes por los nuevos adelantos y títulos que van a mostrar.

SEGUIR LEYENDO: