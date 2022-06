Tribeca Games Festival rompió la temporada con su selección de juegos independientes

Entre los showcases que están salvando la temporada de “No E3″ estuvo el de Tribeca, el festival organizado por la producción homónima cuyo objetivo es mostrar la diversidad de las producciones audiovisuales realizadas por la industria del cine, música, arte y videojuegos, entre otros. Como todos los años, la organización presentó una selección especial de experiencias de gaming con un fuerte arraigo artístico y apasionantes propuestas narrativas .

En su breve presentación, se centró en nueve juegos cuya impronta superaron el impacto de la mayoría de los títulos presentados inclusive en la Summer Game Fest.

La propuesta que comenzó la galería fue Thirsty Suitors, un juego cuya dinámica combina peleas de lógica, escenas estilo visual novel y recorridos en skate. Su historia sigue el regreso de Jala a su hogar, quien debe enfrentar los corazones rotos de quienes dejó atrás en su vida .

“La idea es que la narrativa se centre en la personalidad y carácter de Jala, quien está formada por su cultura y que su otra parte es simplemente su manera de ser”, contó Meghna Jayanth, Diseñadora Narrativa de Thirsty Suitors. Entre los encuentros con alta dosis de comedia, la producción intentó que los intercambios tuviesen una fuerte representación de distintas culturas.

La siguiente experiencia la compartió Demagog Studio y mostró The Cub, un videojuego que presenta una distopía donde el planeta Tierra fue destruido por el cambio climático y solo la clase alta logró escapar a Marte.

Los jugadores y jugadores encarnarán a The Cub, un pequeño mutante humanoide que creció solo en la Tierra y que deberá escapar de las expediciones científicas marcianas que desean darle caza para entenderlo como espécimen. La experiencia es un homenaje a los juegos de plataforma retro (como Aladin o El Juego de la Selva) y propone una estética que explota la idea de un revisionismo arqueológico que investiga la era actual.

La búsqueda de nuevos estilos artísticos de Tribeca encontró a As Dusks Falls del estudio Interior/Night, el cual explota el estilo de arte en base a rotoscopia. Su narrativa explora la vida de dos familias que se entrelazan luego de un violento robo. Los jugadores y las jugadoras seguirán las consecuencias de ese evento durante 30 años y cómo afectaron la vida de los involucrados.

La selección tuvo el objetivo impactar con el peso narrativo de cada experiencia y encontrar nuevas maneras de consolidar las experiencias inmersivas. Uno de los títulos que exploró esta idea fue Venba, donde el estudio Visai propuso una narrativa en la que la cocina transporta otros significados para los personajes.

La historia describe la conexión de una madre y su hijo, quienes emigran de su país natal y solo consiguen reconectarse con su cultura a través de la comida. A medida que pasa el tiempo, las recetas se van rompiendo y los usuarios deberán recuperar estas fórmulas para que ambos puedan seguir comunicándose aunque ya no compartan ni un idioma en común.

Asobo Studio tuvo un momento especial durante el Tribeca, ya que mostró más imágenes de la producción de A Plague Tale Requiem, la secuela del lanzamiento de 2019. La producción francesa describió su proceso de producción que utilizó varios recursos cinematográficos y mostró nuevos clips del mundo medieval sumido en tinieblas donde Amicia y su hermano Hugo deben sobrevivir .

Cuphead: The Delicious Last Course fue seleccionado para contar la historia detrás de la producción independiente que marcó historia. El nuevo DLC será el cierre de la historia Cuphead y volverá a explorar su colorido mundo para una última aventura.

Otro de los favoritos dentro de la selección fue Oxenfree II de Nightschool Studio, el cual retoma la historia de Riley, quien cumple 30 años y se encuentra en medio de una crisis para definir qué significa la nueva etapa de su vida. El mundo de Oxenfree II le permite a los jugadores y jugadores relacionarse con una problemática real a partir de un mundo bizarro que comienza a romperse en pedazos en fracturas interdimensionales, las cuales Riley deberá aprender a reparar para no cambiar la realidad.

No podía faltar el anuncio final de Immortality, la nueva historia interactiva de Sam Barlow (responsable de Her Story y Telling Lies). La experiencia se centra en la vida de la actriz Marissa Marcel, quien filmó tres películas que jamás fueron lanzadas y luego desapareció. El jugador deberá explorar distintos clips de videos que muestran momentos claves y el detrás de bambalinas para entender qué fue de la artista.

American Arcadia también hizo acto de presencia en el Tribeca Games Festival, pero esta vez mostró en profundidad qué es lo que hace especial su historia de Out of the Blue Studios. Los jugadores y jugadoras deberán ayudar al protagonista a huir de American Arcadia, una ciudad retrofuturista en la cual todos sus habitantes son vigilados de cerca y sus vidas son transmitidas las 24hs.

Aún quedan varios eventos del período “No E3″, entre ellos la Wholesome Games Direct el 11 de junio (13:30hs Argentina) y el showcase de Xbox & Bethesda Games el 12 de junio (a las 14hs Argentina).

