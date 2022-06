Devolver Digital lo hizo otra vez y anunció tres nuevos juegos para seguir de cerca

Devolver Digital

El showcase de la distribuidora Devolver Digital llegó finalmente para salvar el día. Luego de una jornada donde el Summer Game Festival dejó apáticos a los consumidores, el encanto de los responsables de Hotline Miami y Trek to Yomi, ilustró en tono de parodia la sensación generalizada que dejan los eventos masivos de videojuegos y casi que declaró al gaming muerto por sobreexposición de marketing.

En su “Devolver Digital Marketing Countdown to Marketing” (”Conteo regresivo marketinero para el marketing”), el distribuidor no se guardó ningún achaque a la industria e hizo humor de las incontables presentaciones vía zoom, compras masivas entre conglomerados y colaboraciones bizarras entre franquicias que caracterizaron el último año.

Con la ayuda de Suda51 (que ayudó a coordinar el caos del nuevo capítulo de Devolver Digital en forma de Mecha), presentaron tres nuevos títulos independientes que destacaron del resto gracias a la singularidad de su impronta. Además, revelaron una fecha de lanzamiento y reivindicaron su último estreno.

El primer tráiler anunció la fecha definitiva de The Cult of the Lamb, el bizarro juego de Massive Monster donde el protagonista es un cordero que debe construir su propia religión luego de ser salvado de un sacrificio. La dinámica se propone como un administrador de recursos, donde con cada paso el personaje principal se enfrentará a enemigos demoníacos. El juego se publicará el 11 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 y PC , pero ya hay disponible una demo gratuita vía Steam.

El ritmo del showcase lo puso Anger Foot, del estudio Free Lives, el cual logró terminar su fase de pruebas que comenzó en 2020 y parece dar marcha para ser una experiencia completa. El FPS (¿o el Patada por Segundo?) propone un juego de acción con ritmo frenético, donde hay que dispararle a todo y ninguna barrera es lo suficientemente fuerte para frenar al pie del protagonista .

Una melodía señorial se apoderó del piso con el video de Card Shark (Nerial), el título que se lanzó hace solo unos días. El juego de aventura propone enfrentarse a los oponentes y desactivar sus jugadas con un simple juego de baraja inglesa, aunque es requerimiento saber cómo hacer trampa y engañar al resto para continuar la aventura.

La visual kawaii y tierna que prometió The Cult of The Lamb regresa con The Plucky Squire (All Possible Features), el cual sí promete una fantasía de aventuras para todo público. El protagonista deberá desplazarse por escenarios en 2D y 3D ayudándose de la versatilidad de perspectivas y enfrentándose a simpáticos enemigos mientras intenta cruzar de un lado a otro en una habitación de juegos infantil que le queda gigante.

El cierre fue inesperado, pero valió la pena gracias a la presentación de Skate Story, un juego de deportes donde el protagonista es un demonio hecho de vidrio que debe merodear por el escenario encima de una patineta . ¿Podrá cumplir su sueño de tocar la luna y devorarla? El tráiler promete un psicodélico desafío que llegará el año que viene.

Si bien la mayoría de sus lanzamientos aún no están disponibles y se proyectan para 2023, Devolver Digital dejó a su público con ganas de conocer más de su frenesí y saber qué se trae entre manos esta distribuidora que históricamente anunció la muerte de la E3 (y que comenzó a tener razón).

