The Last of Us, Uncharted y más: el nuevo PlayStation Plus anticipó los juegos que sumará

A finas de marzo, PlayStation anunció la renovación de sus servicios de suscripción. El nuevo modelo, que va a resultar de la fusión entre PS Plus y PS Now, va a ofrecer tres niveles diferentes de membresía y cada una va a tener sus propias características y beneficios. A pocos días de que se de el cambio, PlayStation adelantó el listado de videojuegos que va a incluir.

“Los nuevos niveles Extra y Premium representan una gran evolución para PlayStation Plus. Con estos niveles, nuestro enfoque clave es garantizar que los cientos de juegos que ofrecemos incluyan el contenido de la mejor calidad que nos caracteriza. En el lanzamiento, planeamos incluir títulos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal”, habían explicado al momento del anuncio.

Hoy presentaron la selección de juegos que van a incluir desde el lanzamiento y que van a estar disponibles en los planes de PlayStation Plus Extra y Premium/Deluxe. A través de PlayStation Studios, se van a incorporar casi 40 títulos, que incluye nombres como Days Gone, Ghost Of Tsushima Director’s Cut, God of War, Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Returnal, The Last of Us Remastered o Uncharted.

El listado completo de PlayStation Studios es:

- Alienation | Housemarque, PS4

- Bloodborne | FromSoftware, PS4

- Concrete Genie | Pixelopus, PS4

- Days Gone | Bend Studio, PS4

- Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

- Death Stranding y Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

- Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

- Destrucción AllStars | Lucid Games, PS5

- Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

- Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/PS5

- God of War | Santa Monica Studio, PS4

- Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

- Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

- Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

- Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

- Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

- Knack | Japan Studio, PS4

- LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

- LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

- LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

- Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

- Matterfall |Housemarque, PS4

- MediEvil | Other Ocean, PS4

- Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

- Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

- Resogun | Housemarque, PS4

- Returnal | Housemarque, PS5

- Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

- Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

- The Last Guardian | Japan Studio, PS4

- The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

- The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

- Until Dawn | Supermassive Games, PS4

- Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

- Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

- Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

- WipEout Omega Collection | Clever Beans y Creative Vault Studios, PS4

En lo que tiene que ver con socios externos de Sony, van a sumar juegos como Ashen (Annapurna Interactive, PS4), Batman: Arkham Knight (WB Games, PS4), Celeste (Maddy Makes Games, PS4), Hollow Knight (Team Cherry, PS4), Marvel’s Guardians of the Galaxy (Square Enix Co. LTD., PS4/PS5), NBA 2K22 (2K Games, PS4/PS5), Outer Wilds (Annapurna Interactive, PS4), Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games, PS4) y The Artful Escape (Annapurna Interactive, PS4/PS5), entre otros.

Además, se anunció que el servicio de Ubisoft+ se va a integrar a PlayStation Plus en lo que serán dos instancias. En principio lo harán a través de un nuevo servicio llamado Ubisoft+ Classics, para luego expandirlo a todo su catálogo.

“Con Ubisoft+ Classics, estamos proporcionando a los jugadores de PlayStation otra forma de disfrutar de los juegos de Ubisoft en sus consolas”, explicó Chris Early, vicepresidente senior de asociaciones de Ubisoft. “Esto es solo el comienzo, ya que en última instancia pondremos Ubisoft + a disposición de los propietarios de PlayStation a medida que continuamos construyendo nuestra visión y brindando a los jugadores más opciones para acceder a sus juegos favoritos, cuando y donde quiera que estén”, agregó.

Los suscriptores de PlayStation Plus Premium/Deluxe, por su parte, van a contar con un catálogo de juegos clásicos , que -en algunos casos- contarán con mejoras con respecto a las versiones originales. Algunos de esos títulos van a ser Ape Escape, I.Q. Intelligent Qube o Tekken 2. A eso se le van a sumar algunas remasterizaciones como LEGO Harry Potter Colección, BioShock Remastered o Rogue Galaxy.

El nuevo PlayStation Plus va a estar disponible en América a partir del 13 de junio. Los suscriptores que opten por el nivel inicial del nuevo modelo van a seguir recibiendo el mismo servicio con el que cuentan actualmente.

