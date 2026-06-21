Marcelo Tinelli recordó el blooper que vivió en Vidematch cuando una televidente no reconoció su voz: “Hola Susana”

El conductor recordó cómo vivió este insólito momento televisivo que quedó para la historia

Este sábado, Marcelo Tinelli decidió abrir el baúl de los recuerdos y rememorar uno de los mayores bloopers que vivió en televisión durante la época de Videomatch. Con su característico humor, el conductor reconstruyó el momento en que una televidente se confundió y dijo la palabra equivocada al atenderlo por teléfono.

Todo comenzó cuando Tinelli se disponía a llamar a un contacto durante la emisión de Infobae Mundial. Allí, con el teléfono en mano, y mientras el celular sonaba, Tinelli comentó: “Yo la única llamada que importante que hice en mi vida una vez era tener que decir: “VideoMatch, VideoMatch”, y me dijo: “Hola, Susana”, en mi cara”.

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Entre risas, burlas y comentarios, el conductor continuó: “Me pegaron un descanso todos los flacos del estudio. Esa es histórica. Había agarrado la guía y enganché una señora de Salta que lo único que había que decir: “VideoMatch”, hacíamos treinta puntos de rating. Digo: “VideoMatch, VideoMatch, señora”. Silencio. “Hola, Susana.” No lo creí. “Hola, Susana””.

En 1999, Videomatch dominaba las noches argentinas como el espacio humorístico más popular de la televisión. Marcelo Tinelli, ya consolidado como una de las figuras centrales del medio, conducía el programa con un estilo descontracturado y audaz, sumando récords de audiencia y una legión de seguidores en todo el país.

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El insólito momento que vivió Marcelo Tinelli en Videomatch

Una de las secciones más recordadas consistía en realizar llamadas telefónicas al azar a hogares de distintas provincias. El objetivo era simple: quien atendiera debía decir “Videomatch” para ganar premios, en una clara parodia a la modalidad de concursos telefónicos que había popularizado Susana Giménez en su propio ciclo. Por aquellos años, la competencia entre ambos presentadores era intensa. Compartían canal y sus programas se disputaban la atención del público en el mismo horario, generando un clima de permanente rivalidad.

En una de esas noches, Tinelli marcó un número de Salta. Del otro lado, una mujer atendió la llamada. Su respuesta sorprendió a todos en el estudio: “¡hola Susana!”, exclamó Petrona de Sosa, confundiendo el llamado en vivo con el de la conductora rival. La reacción espontánea de Tinelli y del equipo —integrado por figuras como Pablo Granados, Waldo y José María Listorti— quedó grabada como uno de los momentos más emblemáticos y recordados del ciclo.

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En otro de los divertidos cruces que tuvo Tinelli en Infobae Mundial, el conductor dialogó con el streamer brasileño Duda. El intercambio fue un ida y vuelta distendido entre Tinelli y Duda, con un arranque humorístico sobre el nombre del programa del conductor, cruces por la rivalidad entre Argentina y Brasil, una defensa matizada de Vinicius, el recuerdo de la vida de Duda en Argentina, su confesión de que simpatiza por San Lorenzo y un cierre con comida brasileña y pronósticos sobre el Mundial.

La llamada que marcó un hito en Videomatch: el día que Petrona confundió a Tinelli con Susana (Infobae en Vivo)

Duda abrió con una broma al decir que conocía a Tinelli “de algún lado” y recordó que, cuando vivió en Argentina, el conductor hacía “un programa muy importante”. Después fingió no recordar el nombre y lanzó una versión equivocada, mientras Tinelli siguió el juego.

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“Era muy copado. Pero pará, era muy conocido. Dejame que me acuerdo. Ya tengo. ¿CQC?”, soltó Duda. Tinelli respondió entre risas: “No se acuerda del programa, eso sí, sin duda”.

La charla pasó enseguida al fútbol, con Tinelli en tono provocador frente a Brasil. “No me fumo futbolísticamente ni a México ni a Brasil cuando se ponen así en agrandados”, dijo, antes de cuestionar el anuncio de Neymar y de cargar contra Vinicius.

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Duda no frenó ese registro y eligió matizar sin quitarle tensión al intercambio. “Es provocador Vinicius, sí, sí, pero el fútbol tiene que tener los provocadores”, planteó, aunque luego agregó que quien entra en ese juego también “se la tiene que bancar”.