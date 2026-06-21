Teleshow

Marcelo Tinelli recordó el blooper que vivió en Vidematch cuando una televidente no reconoció su voz: “Hola Susana”

El animador reconstruyó el instante en que intentó activar una consigna telefónica y del otro lado contestaron con una confusión que lo dejó sin reacción, mientras sus compañeros aprovecharon el momento

Guardar
Google icon
El conductor recordó cómo vivió este insólito momento televisivo que quedó para la historia

Este sábado, Marcelo Tinelli decidió abrir el baúl de los recuerdos y rememorar uno de los mayores bloopers que vivió en televisión durante la época de Videomatch. Con su característico humor, el conductor reconstruyó el momento en que una televidente se confundió y dijo la palabra equivocada al atenderlo por teléfono.

Todo comenzó cuando Tinelli se disponía a llamar a un contacto durante la emisión de Infobae Mundial. Allí, con el teléfono en mano, y mientras el celular sonaba, Tinelli comentó: “Yo la única llamada que importante que hice en mi vida una vez era tener que decir: “VideoMatch, VideoMatch”, y me dijo: “Hola, Susana”, en mi cara”.

PUBLICIDAD

Entre risas, burlas y comentarios, el conductor continuó: “Me pegaron un descanso todos los flacos del estudio. Esa es histórica. Había agarrado la guía y enganché una señora de Salta que lo único que había que decir: “VideoMatch”, hacíamos treinta puntos de rating. Digo: “VideoMatch, VideoMatch, señora”. Silencio. “Hola, Susana.” No lo creí. “Hola, Susana””.

En 1999, Videomatch dominaba las noches argentinas como el espacio humorístico más popular de la televisión. Marcelo Tinelli, ya consolidado como una de las figuras centrales del medio, conducía el programa con un estilo descontracturado y audaz, sumando récords de audiencia y una legión de seguidores en todo el país.

PUBLICIDAD

El insólito momento que vivió Marcelo Tinelli en Videomatch

Una de las secciones más recordadas consistía en realizar llamadas telefónicas al azar a hogares de distintas provincias. El objetivo era simple: quien atendiera debía decir “Videomatch” para ganar premios, en una clara parodia a la modalidad de concursos telefónicos que había popularizado Susana Giménez en su propio ciclo. Por aquellos años, la competencia entre ambos presentadores era intensa. Compartían canal y sus programas se disputaban la atención del público en el mismo horario, generando un clima de permanente rivalidad.

En una de esas noches, Tinelli marcó un número de Salta. Del otro lado, una mujer atendió la llamada. Su respuesta sorprendió a todos en el estudio: “¡hola Susana!”, exclamó Petrona de Sosa, confundiendo el llamado en vivo con el de la conductora rival. La reacción espontánea de Tinelli y del equipo —integrado por figuras como Pablo Granados, Waldo y José María Listorti— quedó grabada como uno de los momentos más emblemáticos y recordados del ciclo.

En otro de los divertidos cruces que tuvo Tinelli en Infobae Mundial, el conductor dialogó con el streamer brasileño Duda. El intercambio fue un ida y vuelta distendido entre Tinelli y Duda, con un arranque humorístico sobre el nombre del programa del conductor, cruces por la rivalidad entre Argentina y Brasil, una defensa matizada de Vinicius, el recuerdo de la vida de Duda en Argentina, su confesión de que simpatiza por San Lorenzo y un cierre con comida brasileña y pronósticos sobre el Mundial.

(Infobae en Vivo)
La llamada que marcó un hito en Videomatch: el día que Petrona confundió a Tinelli con Susana (Infobae en Vivo)

Duda abrió con una broma al decir que conocía a Tinelli “de algún lado” y recordó que, cuando vivió en Argentina, el conductor hacía “un programa muy importante”. Después fingió no recordar el nombre y lanzó una versión equivocada, mientras Tinelli siguió el juego.

“Era muy copado. Pero pará, era muy conocido. Dejame que me acuerdo. Ya tengo. ¿CQC?”, soltó Duda. Tinelli respondió entre risas: “No se acuerda del programa, eso sí, sin duda”.

La charla pasó enseguida al fútbol, con Tinelli en tono provocador frente a Brasil. “No me fumo futbolísticamente ni a México ni a Brasil cuando se ponen así en agrandados”, dijo, antes de cuestionar el anuncio de Neymar y de cargar contra Vinicius.

Duda no frenó ese registro y eligió matizar sin quitarle tensión al intercambio. “Es provocador Vinicius, sí, sí, pero el fútbol tiene que tener los provocadores”, planteó, aunque luego agregó que quien entra en ese juego también “se la tiene que bancar”.

Temas Relacionados

Marcelo TinelliInfobae MundialInfobae En Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marcelo Tinelli se reencontró con Charly Sosa, el cantante del hit “Mayonesa” y recordó la historia del tema

El conductor recibió al músico en Infobae Mundial y habló de su paso por VideoMatch años atrás

Marcelo Tinelli se reencontró con Charly Sosa, el cantante del hit “Mayonesa” y recordó la historia del tema

La reacción de Ian Lucas a la íntima pregunta de Maxi López por su nueva relación: “¿Te pusiste de novio?”

En el reencuentro entre los exparticipantes de MasterChef, el exjugador confirmó el acercamiento del influencer con una joven, generando un incómodo y divertido momento

La reacción de Ian Lucas a la íntima pregunta de Maxi López por su nueva relación: “¿Te pusiste de novio?”

El look de Mirtha Legrand para celebrar el Día de la Bandera: vestido bordado en cristales y escarapela

La Chiqui apostó por un outfit lleno de brillos que se llevó todos los halagos detrás de cámaras

El look de Mirtha Legrand para celebrar el Día de la Bandera: vestido bordado en cristales y escarapela

Valentina Cervantes contó cómo viven sus hijos los partidos de Argentina: “A uno le gustan y otro está asustado”

Tras llegar a Estados Unidos, la influencer mostró su rutina en Kansas y, en una charla con Marley, contó la forma en la que sus pequeños siguen los encuentros

Valentina Cervantes contó cómo viven sus hijos los partidos de Argentina: “A uno le gustan y otro está asustado”

Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Catherine Fulop y Ova fueron al teatro a ver Billy Elliot

La familia se encuentra instalada en Argentina hasta que el futbolista tenga que regresar a su equipo y aprovecharon para ir a la avenida Corrientes

Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Catherine Fulop y Ova fueron al teatro a ver Billy Elliot

DEPORTES

El show de 15 atajadas del arquero de Curazao en el inolvidable empate contra Ecuador que lo metió en la historia de los Mundiales

El show de 15 atajadas del arquero de Curazao en el inolvidable empate contra Ecuador que lo metió en la historia de los Mundiales

El divertido diálogo entre Marcelo Tinelli y el streamer brasileño Duda: el cruce por Vinicius y la nostalgia por el fútbol de los noventa

“Cada día está mejor”: el padre del Dibu Martínez habló con Infobae Mundial y contó cómo se encuentra el arquero de la lesión de su dedo

La peculiar respuesta de Bielsa que hizo reír a los periodistas antes del partido de Uruguay en el Mundial

Impacto en Alemania por la lesión de una de sus figuras que complica su futuro en el Mundial: “No pinta bien”

TELESHOW

Marcelo Tinelli se reencontró con Charly Sosa, el cantante del hit “Mayonesa” y recordó la historia del tema

Marcelo Tinelli se reencontró con Charly Sosa, el cantante del hit “Mayonesa” y recordó la historia del tema

La reacción de Ian Lucas a la íntima pregunta de Maxi López por su nueva relación: “¿Te pusiste de novio?”

El look de Mirtha Legrand para celebrar el Día de la Bandera: vestido bordado en cristales y escarapela

Valentina Cervantes contó cómo viven sus hijos los partidos de Argentina: “A uno le gustan y otro está asustado”

Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Catherine Fulop y Ova fueron al teatro a ver Billy Elliot

INFOBAE AMÉRICA

Los colores de lo que somos y que el tiempo no borra ni cambia

Los colores de lo que somos y que el tiempo no borra ni cambia

Honduras: Gobierno garantiza control transparente de maquinaria para las 298 alcaldías del país

Ley orgánica antimonopolio en República Dominicana plantea un mecanismo que cambia cómo se persiguen los cárteles empresariales

Más de 838 mil nicaragüenses obligados a abandonar su país desde 2018, alerta organización

El Gobierno de Guatemala lanza un plan estatal para buscar a 45.000 desaparecidos de la guerra civil