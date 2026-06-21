El divertido diálogo entre Marcelo Tinelli y el streamer brasileño Duda: el cruce por Vinicius y la nostalgia por el fútbol de los noventa

El divertido diálogo de Tinelli con Duda, streamer Brasileño en Infobae Mundial

El divertido cruce entre Marcelo Tinelli, durante la emisión de este domingo de Infobae Mundial, desde Miami, con el streamer brasileño Duda avanzó entre bromas, chicanas futboleras y guiños compartidos entre Argentina y Brasil. La charla sumó referencias a Neymar, Vinicius, Messi, la caipiriña, la coxinha y una camiseta de San Lorenzo.

El intercambio fue un ida y vuelta distendido entre Tinelli y Duda, con un arranque humorístico sobre el nombre del programa del conductor, cruces por la rivalidad entre Argentina y Brasil, una defensa matizada de Vinicius, el recuerdo de la vida de Duda en Argentina, su confesión de que simpatiza por San Lorenzo y un cierre con comida brasileña y pronósticos sobre el Mundial.

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Duda abrió con una broma al decir que conocía a Tinelli “de algún lado” y recordó que, cuando vivió en Argentina, el conductor hacía “un programa muy importante”. Después fingió no recordar el nombre y lanzó una versión equivocada, mientras Tinelli siguió el juego.

“Era muy copado. Pero pará, era muy conocido. Dejame que me acuerdo. Ya tengo. ¿CQC?”, soltó Duda. Tinelli respondió entre risas: “No se acuerda del programa, eso sí, sin duda”.

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Las bromas futboleras entre Argentina y Brasil

Marcelo Tinelli y Duda convierten la charla en un ida y vuelta de bromas y chicanas futboleras

La charla pasó enseguida al fútbol, con Tinelli en tono provocador frente a Brasil. “No me fumo futbolísticamente ni a México ni a Brasil cuando se ponen así en agrandados”, dijo, antes de cuestionar el anuncio de Neymar y de cargar contra Vinicius.

Duda no frenó ese registro y eligió matizar sin quitarle tensión al intercambio. “Es provocador Vinicius, sí, sí, pero el fútbol tiene que tener los provocadores”, planteó, aunque luego agregó que quien entra en ese juego también “se la tiene que bancar”.

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Tinelli insistió con una mirada nostálgica sobre el juego y las tribunas. “Se han perdido los códigos, Duda”, afirmó, y Duda respondió: “Yo me gusta más el fútbol de los noventa, principios 2000, pegue y pegue. Yo soy un nostálgico de ese fútbol, pero también tenemos que ir acostumbrando con ese tipo de cambios”.

El conductor también aclaró que su rechazo a Brasil era deportivo. “No me los banco en el fútbol”, dijo, aunque enseguida reconoció su afinidad con el país fuera de esa rivalidad, con menciones a las playas, las vacaciones y tragos como la caipiriña o la caipiroska.

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El guiño de Duda a San Lorenzo y su vínculo con Argentina

El streamer brasileño recuerda su vida en Argentina y refuerza su vínculo familiar con el país

El tramo más cercano apareció cuando Duda explicó por qué Argentina no le resulta ajena. “Yo viví mucho tiempo acá en Argentina”, recordó, y luego sumó: “Mi mujer es argentina, mis hijos argentinos también”.

A partir de ahí, el streamer sostuvo que la distancia entre brasileños y argentinos en el fútbol ya no es la misma. “Hoy en día el brasilero y el argentino está muy próximo en tema fútbol”, señaló, y vinculó ese acercamiento con la relación entre Messi y Neymar y con el apoyo de parte de Brasil a Argentina en el Mundial de 2022.

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El momento de mayor sorpresa llegó cuando mostró una camiseta azulgrana y reveló su simpatía futbolera. “Yo en Argentina hincho para San Lorenzo. Yo soy de San Lorenzo”, dijo Duda, y Tinelli reaccionó de inmediato: “No, te amo, te amo. El primer brasileño que voy a amar a nivel fútbol”.

La confesión abrió otro tramo de recuerdos con nombres del fútbol brasileño. Duda explicó su elección con una referencia a Paulo Silas, mientras Tinelli evocó a Ronaldinho, a quien recordó por una aparición en su programa.

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Comida, apuestas y un cierre a pura broma

La charla incorpora sabores de Brasil con caipiriña, caipiroska y coxinha como parte del show

En la parte final, la conversación sumó regalos y sabores de Brasil. Entre comentarios sobre la caipiriña, la caipiroska y un bocado de pollo, Duda identificó la preparación: “Coxinha. Es de pollo, es rico, probala”, mientras Tinelli convirtió la escena en otro momento de comedia.

Después llegó el pronóstico mundialista y Duda puso a Argentina entre las candidatas. “Para que vos te des cuenta de las gran candidatas para ganar el mundial, yo pongo a Argentina ahí”, afirmó, y destacó al equipo, el mediocampo y al entrenador, aunque evitó asegurar la cuarta estrella.

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Tinelli recogió esa apuesta desde su devoción por Lionel Messi. “Donde juegue Lionel, pongo un pleno”, sostuvo, y Duda redobló la provocación con ironía: “Felicitaciones, Argentina, campeón del mundo”.

La despedida quedó marcada por esa mezcla de desafío futbolero y cercanía personal que dominó toda la charla. Tinelli dejó planteada la idea de retomar la conversación después del partido, con la rivalidad suspendida por un rato entre risas, familia argentina y la camiseta azulgrana de San Lorenzo.

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