Círculo rojo: ni el Mundial corre el eje del escándalo Adorni y el Gobierno define qué quiere hacer en el Congreso

Manuel Adorni

NTMAP: No Todo Marcha Acorde al Plan. Todas las ideas pergeñadas para disuadir a la opinión pública y suavizar la agenda política y mediática del escándalo que salpica a Manuel Adorni, y mantiene encorsetado al Gobierno, fallaron. Ni el inicio de la Copa del Mundo, ni el debut de la Argentina y Lionel Messi en su sexto Mundial, con tres goles a los 38 años y una actuación memorable, alcanzaron para correr el eje. Tampoco el revuelo por las desafortunadas informaciones en torno a la intimidad del capitán argentino que el Gobierno intentó capitalizar, sin éxito. La resignación es total puertas adentro: nada alcanza mientras Javier Milei sostenga al jefe de Gabinete en su cargo.

Está por verse cuál será el impacto del anuncio de este viernes del diputado Adrián Ravier como nuevo vocero de la Presidencia, una iniciativa con doble objetivo: el reconocimiento de que Adorni ya no está en condiciones de comunicar ningún logro y la necesidad de intentar instalar en la agenda pública algunos hitos del programa económico y financiero, un rubro en el que Ravier se mueve con comodidad. Luis Caputo, “Toto”, se cansó en los últimos meses de bufar en privado contra las internas y las turbulencias políticas que, según él, golpean su programa: “Sin eso, la Argentina volaría”, le escucharon decir algunos amigos.

PUBLICIDAD

Dicen que Karina Milei le pidió “tiempo” a Patricia Bullrich en una de las últimas charlas privadas en la que la senadora insistió, por enésima vez, en que la permanencia de Adorni en el Gabinete se tornaba insostenible. El viernes, la ex ministra reunió, como todas las semanas, a su equipo de colaboradores. La notaron cansada, desgastada, como el resto de los legisladores y el Gabinete que, con excepción de Milei, creen que el ministro coordinador debe dar un paso al costado para darle el cierre definitivo a un escándalo que ya lleva más de tres meses al tope de la taquilla y opaca cualquier iniciativa. “El Congreso que conocimos durante el verano se acabó, está cerrado”, le planteó senadora a la cúpula del Ejecutivo.

Bullrich hace equilibrio entre su rol como jefa del bloque oficialista en el Senado y figura de un sector del electorado de la centroderecha que está espantado con el insólito crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete que suma capítulos inéditos todas las semanas, alimentada, para colmo, por un grupo de empresarios del círculo rojo que empezó hace algunos meses a fantasear y trabajar en el nacimiento de un proyecto bautizado por algunos como “mileísmo sin Milei”. En ese plan, que incluye desde Mauricio Macri hasta al banquero Jorge Brito -el propio expresidente le reconoció a amigos que no lo descarta como una opción-, están embarcados sectores potentes del establishment que apoyan los trazos gruesos del modelo libertario pero están desencantados con el liderazgo del presidente. Se menciona entre uno de los principales mecenas de la ex ministra de Seguridad al integrante de una familia empresaria que en el último año avanzó con firmeza en la compra de varios activos, en particular del sector energético, muy vinculada a un sector del gobierno.

PUBLICIDAD

Javier Milei en Rosario

Milei, y en particular Adorni, creyeron que el maridaje entre el inicio de la Copa del Mundo, la performance de la Argentina y su justificación patrimonial alcanzaría para modificar la discusión pública y cambiar el eje político, pero sucedió más bien lo contrario. La explicación de un supuesto atesoramiento en negro de poco más de USD 500.000 dólares entre el 2014 y el 2018 en criptomonedas, rápidamente desmentido por el propio funcionario en charlas virtuales entre el 2020 y el 2022, enfureció al Gabinete, no convenció a la Justicia y complicó los planes el gobierno en el Congreso: todas las iniciativas quedaron opacadas, y la actividad legislativa paralizada, por la lluvia de pedidos de interpelación y mociones de censura contra el ministro coordinador.

En ese contexto, los roles parlamentarios del PRO y de Bullrich quedaron en el centro de la escena. En las últimas horas, Cristian Ritondo, jefe del bloque de los 12 diputados del PRO, les transmitió a Diego Santilli y a Gabriel Bornoroni -Martín Menem volvió de un conveniente viaje por Israel hacia el final de la semana- que la mejor salida para la crisis Adorni consistía en dar quórum este martes, habilitar la sesión especial pedida por el peronismo, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y otros bloques y enviar a comisiones la interpelación del jefe de Gabinete. Es decir, ganar al menos una semana más. “Nosotros queremos sesionar el miércoles, y para sesionar el miércoles habría que sesionar el martes, y no vemos eso con malos ojos, todo lo contrario, que se emplace a las comisiones para que se traten los dictámenes. Así se destraba el funcionamiento del Congreso”, explicó ayer un diputado que responde a Macri y que es muy crítico del ministro coordinador. “Después, lo relevante es lo que haga la Justicia, o que Milei lo eche (a Adorni) o que él mismo renuncie”, agregó.

PUBLICIDAD

En esas conversaciones privadas, según fuentes oficiales, Ritondo ratificó la posición del bloque, y avisó: “No nos pueden pedir más que a Patricia”. La alusión remite a la reunión de labor parlamentaria del miércoles del Senado, en la que la senadora aplazó el debate sobre Adorni una semana pero con aval al pedido del bloque K, en cabeza de José Mayans, que resolvió avanzar con la interpelación y una posible moción de censura con mayoría absoluta -37 senadores- y no dos tercios, tal como se requiere para un proyecto sin dictamen. Bullrich quiere modificar este martes esa acta acordada a mediados de semana.

La mancha del escándalo Adorni que se esparce y corroe la actividad legislativa atenta, según las espadas legislativas de LLA, contra la agenda del Ejecutivo. La Ley de Lobby, que busca regular el cabildeo con la creación de un polémico registro cuestionado por decenas de ONGs y la oposición, parece haber quedado archivada. El debate convocado por el oficialismo para este miércoles para tratar de darle media sanción al Súper RIGI también está en suspenso: dependerá de la decisión política que tome la Casa Rosada respecto al jefe de Gabinete por las sesiones pedidas para el martes en la Cámara baja y el jueves en el Senado. El futuro de ese proyecto, sin embargo, no es solo una incógnita por la crisis en torno al ministro coordinador, sino también por la resistencia de algunos sectores. Existe, en ese sentido, un grupo de empresarios de peso del rubro de la metalurgia que ya han pedido reuniones con diputados y senadores para convencerlos de modificiar ese eventual régimen para favorecer a la industria local. Lo mismo sucede con la Ley de Propiedad Privada, impulsada por Federico Sturzenegger, que está atada en el Senado a la suerte del ahora ex vocero presidencial.

PUBLICIDAD

Patricia Bullrich y Karina Milei

En medio de ese vendaval, el Ejecutivo activó una ronda de diálogos con los gobernadores, en algunos casos con el incentivo de una serie de adelantos financieros como los publicados esta semana en el Boletín Oficial para Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy por $400.000 millones. En paralelo, el ministro del Interior inició con los jefes provinciales conversaciones simultáneas para intentar convencerlos de eliminar, o suspender, las primarias, un capítulo contemplado dentro de la reforma electoral, también aplazada para después del Mundial y contaminada por el escándalo que tiene al ministro coordinador investigado por la Justicia. El Gobierno aún no tiene los votos, por eso ya se habla de una iniciativa intermedia: primarias no obligatorias.

Desde Olivos, Milei no comparte el diagnóstico de casi toda la dirigencia libertaria: a cada sugerencia sobre la posibilidad de correr a su jefe de Gabinete respondió irascible, en algunos casos con exabruptos. No quiere entregarle la cabeza al sistema político, mucho menos al periodismo, más allá de que el caso Adorni resolvió, salvo escasísimas excepciones, la grieta impuesta por el Presidente entre el 95% odiado y el 5% de los periodistas afines. Milei no opera bajo la lógica tradicional: se deja llevar, en buena medida, por relaciones y afinidades personales. Bajo esa premisa intentó sostener el año pasado a José Luis Espert, y echó, en el primer semestre del 2024, a Nicolás Posse, al que le había encargado el diseño y el control de la gestión. Por esa decisión alcanzó una marca histórica: fue el presidente que más rápido removió a un ministro coordinador desde la reforma constitucional del ‘94.

PUBLICIDAD

El sostenimiento de Adorni corroe no solo la actividad del Congreso si no también el resto de la gestión. El viernes, Santiago Caputo se hizo eco de ese reproche que atraviesa al círculo rojo: en su cuenta de X, irónico, escribió “el gobierno ‘sin gestión’ logró la privatización más compleja de la Argentina” en alusión a la licitación de la Vía Troncal Navegable, cuyo proceso concluyó en favor de Jan de Nul-Servimagnus. Inversores locales, pero también del exterior, esperan ahora por la licitación del Belgrano Cargas, muy demorada, a cargo de Alejandro Núñez, un funcionario muy cercano a Francisco Caputo, hermano del consultor, y a integrantes del grupo Neuss. Esa privatización es muy relevante para el negocio de la minería, uno de los mayores dinamizadores de la actividad económica.

Cristian Ritondo y Diego Santilli

El impacto sobre la gestión tiene también su correlato en la publicidad de las iniciativas libertarias, lo que hace aún más desafiante el trabajo del nuevo vocero. En las últimas semanas, funcionarios y legisladores de LLA cancelaron notas por temor a que cualquier aparición quede circunscripta al escándalo Adorni. “Tenemos cerrado el espacio aéreo (de los medios)”, bromeó, resignado, un legislador. La imposición se esparce a todos los ámbitos. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, capitalizó unilateralmente la sanción del endurecimiento de las penas para los “trapitos”, un proyecto que el PRO había congelado en la Legislatura y que se revitalizó por impulso del bloque porteño de La Libertad Avanza. Ni un solo referente libertario de la capital se atrevió a ir a los medios para apropiarse de la iniciativa por temor al efecto Adorni.

El affaire en torno al jefe de Gabinete tiene su propio capítulo en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada, en TN, el nuevo vocero presidencial se refirió al futuro político de su antecesor. “No podemos responder por él, él tiene que responder. Hay posibles contradicciones que él tiene que explicar mejor, sin dudas su capital político personal, de ese eventual jefe de Gobierno que pudo ser, hoy está más dañado, o habrá que ver cómo le impacta a él en su situación personal para su carrera política”, resaltó Ravier.

PUBLICIDAD

La caída de Adorni, los trascendidos cerca de Bullrich de su supuesta aversión a encabezar un proyecto porteño y el “efecto derrame” en la economía promocionado por el gobierno que todavía no tiene anclaje con la realidad, reanimaron al jefe de Gobierno: en el PRO de la capital están convencidos de que LLA no va a tener más alternativa que acordar con ellos el próximo año.

Pero antes que eso, la familia Macri deberá ordenarse internamente: la relación históricamente compleja entre Jorge y Mauricio Macri está peor que nunca. Una muestra de ese quiebre -¿pasajero?- es que, según testigos, el jefe de Gobierno ya no oculta su fastidio con su primo. Esa rotura es bien conocido por Daniel Angelici, “El Tano”, que hace malabares entre ambos.

PUBLICIDAD

La resolución de ese conflicto familiar puede tener injerencia directa en la estrategia del PRO en el 2027. ¿Existen mensajes encriptados entre el ex presidente y Horacio Rodríguez Larreta? Esas versiones son alimentadas por la cotidianeidad entre el legislador y Fernando de Andreis, mano derecha de Macri: sus hijos comparten actividad escolar. La relación entre Jorge Macri y su antecesor también está cada vez peor: ni siquiera se saludaron por sus recientes paternidades.

Mauricio Macri junto a Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Fernando de Andreis

Ese escenario incierto dentro del PRO arroja aún más inquietudes en virtud de los planes del ex presidente. De viaje en Estados Unidos, abocado a la Copa del Mundo, en su entorno dicen que le escapa a una respuesta sobre una eventual candidatura en el 2027, aunque admiten que de haber agua en la piscina estaría dispuesto a calzarse el traje de baño y tirarse de cabeza. También dicen que su hija Antonia no quiere saber nada con esa posibilidad.