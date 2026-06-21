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El look de Mirtha Legrand para celebrar el Día de la Bandera: vestido bordado en cristales y escarapela

La Chiqui apostó por un outfit lleno de brillos que se llevó todos los halagos detrás de cámaras

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La Chiqui eligió un vestido que se llevó todos los halagos (Video: La Noche de Mirtha- Eltrece)

Mirtha Legrand condujo La Noche de Mirtha (Eltrece) en una noche que no era cualquiera. El 20 de junio, Día de la Bandera, la conductora se sentó en su escritorio de siempre con dos banderas argentinas a un lado, flores blancas y amarillas, y el estudio vestido a tono con la fecha patria.

El vestido fue de Claudio Cosano: blanco y plata, bordado con cristales, de manga larga y largo hasta el piso. Los cristales no se distribuyen de manera uniforme sino que se concentran en el escote en V, donde forman una suerte de collar integrado al propio tejido, y se extienden también por los puños. El blanco tiene un brillo suave, casi nacarado, que lo aleja de la frialdad y le da calidez bajo las luces del estudio.

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La elección de la paleta no fue casual. El blanco y la plata de Cosano funcionaron como una referencia directa a los colores nacionales. A ese guiño se sumó la escarapela, que Mirtha llevó prendida en el pecho durante toda la emisión. El detalle se completó en el propio estudio: sobre el escritorio negro había dos banderas argentinas, flores blancas y amarillas, y portavelas dorados que acompañaron la ambientación de la noche.

Una mujer de cabello rubio con vestido blanco largo está de pie en un estudio de televisión. Un escritorio negro con lámpara y adornos la acompaña
La presentadora Mirtha Legrand posa en el set de su programa de televisión luciendo un vestido blanco de gala.

El look se completó con aros plateados de tamaño mediano y anillos en ambas manos, uno de ellos con una perla blanca que dialogó con la paleta general del vestido. El detalle que rompió la monocromía fue el esmalte: las uñas en rojo intenso aparecen en todas las tomas como el único acento de color de todo el conjunto.

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El cabello, blanco y con ondas cortas de volumen generoso, enmarcó un maquillaje de labios en tono natural y ojos marcados. La imagen de cuerpo entero, con Mirtha Legrand parada junto a su escritorio, mostró la proporción completa del vestido: una silueta que va del cuello hasta el piso sin interrupciones, con el bordado de cristales como único ornamento estructural.

El primero en ocupar un lugar en la mesa del sábado fue Guido Kaczka, el conductor que en mayo se consagró con el Martín Fierro de Oro —el galardón más alto de la televisión argentina— por su trabajo en Buenas noches familia, programa de El Trece. Kaczka también fue reconocido esa noche con el Martín Fierro en la categoría de Labor en Conducción Masculina, y sumó así su segundo Martín Fierro de Oro, tras el que obtuvo en radio en 2019.

Cinco personas de pie detrás de una mesa blanca con una franja celeste y blanca. Mujer con vestido blanco en el centro. Fondo azul y araña de cristal
Mirtha Legrand posa junto a sus invitados en el set de su programa de televisión, donde se observa una mesa con los colores de la bandera argentina.

Lo acompañó Claudia Fontán, actriz y figura habitual de la pantalla chica, que comparte con Kaczka el ciclo radial No Está Todo Dicho, en La 100, de lunes a viernes en el horario de la mañana. El tercer invitado de la noche fue Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, que atravesó un año de alta exposición pública. En diciembre pasado sufrió un infarto mientras tocaba en un bar del barrio porteño de Colegiales y fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández. Tras su recuperación, volvió a los escenarios en el Cosquín Rock 2026 con una entrada teatral en camilla, y lanzó Yo soy Joaquín, su primer álbum solista, un trabajo de nueve canciones de perfil íntimo que comenzó a gestarse hace más de una década. Además, integró el jurado del reality Es mi sueño, el ciclo de talentos que conduce Kaczka en el prime time de El Trece desde marzo.

La mesa de la Chiqui la cerró Soledad Villamil, protagonista de El secreto de sus ojos —la última película argentina en ganar el Premio Oscar— y en cartel con la obra Las Hijas, una comedia dramática sobre una madre con Alzheimer y sus tres hijas, que dirigió Adrián Suar y que compartió con Julieta Díaz y Pilar Gamboa en el Paseo La Plaza.

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Mirtha LegrandDía de la BanderaLa Noche de MirthaClaudio Cosano

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