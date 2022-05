Así será New Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: “Queremos hacer algo que todos puedan disfrutar”

El video está centrado en Splinter

Al igual que los superhéroes de Marvel y DC, las Tortugas Ninja – también nacidas en los cómics– siempre encontraron la manera de mantenerse relevantes en la cultura pop con numerosas series de TV, películas y otras producciones. En el mundo de los videojuegos cuentan con muchas aventuras, pero las más y mejor recordadas son de la época de arcades, como la joya TMNT: Turtles in Time. Para volver a poner a los héroes fanáticos de la pizza en el mapa, los estudios Dotemu y Tribute Games unieron fuerzas y ese año van a lanzar TMNT: Shredder’s Revenge en consolas y PC. ¿Qué podemos esperar?

Los tráilers del título anticipan todo eso que hizo grande a los videojuegos clásicos, como la posibilidad de arrojar enemigos a la pantalla, pero lo hacen con un apartado artístico pulido y renovado, justo en la línea entre lo visto en los 80 y 90 y lo esperable con la tecnología de hoy. Dotemu y Tribute Games nos facilitaron una pequeña demo de dos niveles, pero es más que suficiente para experimentar con una batería de novedades que hacen que Shredder’s Revenge sea un digno sucesor de Turtles in Time.

El videojuego comienza con una intro animada y la extremadamente popular canción del show televisivo de finales de los 80. Luego, una secuencia cinemática nos pone en contexto y nos muestra una Nueva York invadida por los malos de siempre. Sin embargo, en esta ocasión las Tortugas no están solas, sino que cuentan con el maestro Splinter y su amiga April O’Neil, que se suman como personajes jugables e incorporan unas cuantas novedades.

TMNT: Shredder's Revenge presenta más enemigos que nunca para altas dosis de acción cooperativa (Foto: Tribute Games)

Lo primero que van a notar los jugadores de los clásicos es que TMNT: Shredder’s Revenge se encarga de diferenciar a cada personaje con distintos atributos. Mientras que Leonardo es el protagonista más balanceado, Donatello cuenta con más rango de ataque y Rafael, con más poder, por ejemplo. Estas diferencias se sienten en la jugabilidad y permiten a los jugadores elegir qué estilo de pelea se ajusta mejor a su manera de jugar. Las adiciones de Splinter y April están hechas con mucho cuidado y nos hacen preguntarnos por qué no llegaron antes, porque encajan a la perfección en todos los apartados y representan los dos extremos del espectro de velocidad.

Además de sus características particulares, cada personaje cuenta con un ataque especial único. Se trata de una habilidad nueva que se puede hacer con mucho más frecuencia y que no cuesta salud, como sí ocurría en los títulos clásicos. El juego cooperativo también es recompensado con ataques co-op y una mecánica que permite a los jugadores compartir una porción de su salud a un compañero que está en peores condiciones. De este tipo hay numerosos ajustes a la jugabilidad que hacen que Shredder’s Revenge sea un salto de accesibilidad necesario para disfrutar de la experiencia al máximo.

El humor que se maneja en estos primeros niveles, así como también las peleas con los jefes, dejan en claro que Dotemu y Tribute Games son los estudios ideales para traer de regreso a las Tortugas a su gloria ochentosa. Lo visual fue actualizado a mano, con la idea de mantener una estética pixelart, pero empujando los límites de lo que es posible hoy con mejores capacidades de almacenamiento, memorias y hardware en general.

El título incorpora muchas novedades a la fórmula, como características únicas para cada personaje y mecánicas cooperativas (Foto: Tribute Games)

La jugabilidad se modernizó, no solo a través de los sistemas y mecánicas antes mencionadas, sino que también mejoraron apartados con el objetivo de ofrecer una experiencia más dinámica para cualquier tipo de jugador . Ya no es necesario estar en la misma línea exacta que un enemigo para poder golpearlo y la cantidad de soldados del Clan del Pie que hay por escenario permiten a las Tortugas utilizar todo tipo de ataques y habilidades para generar combos larguísimos.

La demo no cuenta con la posibilidad de elegir dificultad, así que se desconoce cómo será la versión final del título. Por lo pronto, podemos esperar una aventura cargada de acción y, esperamos, algunos niveles protagonizados por tablas de surf o mecánicas similares. Todo lo que pudimos experimentar del título es más que satisfactorio y deja en claro que se viene un beat ‘em up que no hay que dejar pasar, tal y como sucedió hace unos años con Streets of Rage 4, también de la mano de Dotemu.

Desde lo visual a lo jugable, TMNT: Shredder's Revenge está cargado de homenajes, easter eggs y referencias (Foto: Tribute Games)

Aparte de probar los dos primeros niveles del juego, también tuve la oportunidad de hablar con Eric Lafontaine, principal responsable de todo lo relacionado a marketing dentro de Tribute Games y Gerente de Marca en el desarrollo de TMNT: Shredder’s Revenge . En este título, Eric se encarga de mantener contacto con Dotemu y Nickelodeon para que todo salga de acuerdo al plan y cuenten con los materiales necesarios para la campaña publicitaria, pero también mencionó que, al tratarse de un equipo de 16 personas, “hasta el contador aportó con ideas para el juego”.

—¿Pudieron hablar con los desarrolladores de los juegos originales?

—Lamentablemente no. Sin embargo, sí tomamos inspiración de los juegos de arcade, como Turtles in Time. Lo que nos gusta decir es que ya hicimos toda la investigación que necesitábamos cuando teníamos 11, 12 o 13 años (risas). Pero no, no estuvimos en contacto con los desarrolladores de Konami.

—¿Recurrieron a cómics o algún otro tipo de material de las Tortugas para crear la nueva historia?

— La historia del juego está basada en la serie animada del ‘87, pero todo lo demás es un homenaje a las Tortugas en todas sus versiones. Tenemos easter eggs, referencias a otros videojuegos, también hay material de otros episodios del show. Incluso tenemos referencias a los juguetes originales de fines de los 80. Esperamos que los fans de TMNT lo amen. Si sos un maníaco de las Tortugas Ninja o un coleccionista de juguetes, va a haber una referencia para vos. Si viste todos los episodios de la serie, va a haber referencias para vos también. Hay mucho amor y cuidado puesto en pequeños detalles y creo que los fans van a apreciar el esfuerzo.

TMNT: Shredder's Revenge incorpora un apartado multijugador online para explotar al máximo sus características (Foto: Tribute Games)

—La estética se mantiene pixelada, pero hay una actualización general de todo lo visual. ¿Cómo supieron hasta dónde empujar el rediseño y cuándo quedarse con lo que ya conocemos?

—Tribute Games es conocido por su pixelart y decidimos traer de vuelta la serie del 87 con un toque moderno, al mismo tiempo que queríamos que tuviera el toque de Tribute. Mucho de eso surgió de nuestra asociación con Paul Robertson para el diseño de personajes. Paul hizo el diseño de personajes para el juego de Scott Pilgrim, un juego publicado por Ubisoft donde ambos fundadores de Tribute Games tuvieron la oportunidad de trabajar. Cuando Jean-Francois Major y Jonathan Lavigne dejaron Ubisoft para fundar su propia compañía, siempre soñaron con trabajar en una propiedad grande como TMNT o Los Simpson. Después de diez años trabajando en sus propios videojuegos, finalmente consiguieron acceso a una de estas propiedades y les dieron luz verde para trabajar en este proyecto. Volver a contactar a Paul Robertson para esto tenía todo el sentido y los animadores de Tribute pusieron mucho amor y cuidado para crear momentos increíbles con cada personaje. Cada ataque especial es diferente, así que hay muchos detalles, muchas animaciones que hacen que la experiencia cambie de un personaje a otro. Incluso con el arte de fondo, todo está dibujado a mano y hay muy poco que se haya tomado y reutilizado de escenarios anteriores, tal vez para hacer alguna referencia. Casi todo es original y hecho con amor y cuidado, se siente un juego de Tribute Games.

—Todo lo visual apela a fans de las producciones clásicas de las Tortugas. ¿Cuáles son los elementos nuevos que pueden atraer a nuevas audiencias?

— Creo que lo que más va a atraer jugadores ajenos a la franquicia es cómo construimos y armamos el paquete online y la experiencia multijugador. Mis colegas y yo amamos la experiencia multijugador en el sillón, donde nos podemos juntar a jugar, tomar algo y comer pizza mientras jugamos. Queríamos recrear esa sensación online, así que aquellos que estén solos en sus casas, o con su hermano o con un amigo, pueden abrir el juego online y sumar dos jugadores aleatorios. O crear una partida privada e invitar amigos. Queríamos generar esa sensación de couch co-op en línea. Pero las mecánicas del juego mismas también aportan a eso: hay ataques co-op donde los personajes interactúan de diferentes maneras, como lanzar a un amigo o hacer un ataque sándwich a un enemigo. Este tipo de elementos hace la experiencia mucho más divertida, creo que el multijugador es donde el juego brilla. Por supuesto también se puede jugar en solitario en el Modo Historia para conocer los controles y movimientos para luego usar en una sesión Arcade con amigos.

—¿Vamos a tener crossplay entre plataformas?

—Va a haber crossplay entre Xbox y PC. Todavía estamos tratando de resolver las cosas con Sony. No siempre es fácil, pero estamos trabajando en eso.

Los clásicos enemigos de las Tortugas vuelven en forma de jefes, con novedades en sus movimientos y el humor de siempre (Foto: Tribute Games)

—¿Fue difícil lograr que cada personaje se sintiera único?

—Fue un proceso muy largo, pero no diría que fue difícil. Ya sabíamos de antemano cómo debería sentirse cada personaje, por ejemplo. Bueno, con Splinter no sabíamos, pero sí creíamos que probablemente sería más lento que los demás, mucho más calmado, pero a la vez más poderoso, así que pudimos armar su lista de movimientos. Con April sabíamos que es alguien energética y rápida y su jugabilidad tenía que reflejar eso. Tomar esas decisiones no fue difícil. Partimos de Leonardo, que es la Tortuga más equilibrada, pero para generar un balance tuvimos que ajustar muchos detalles. Por ejemplo, Splinter es el único que genera un efecto aturdidor al final de un combo. La personalidad de cada uno también cambia gracias a la animación. Es interesante ver que todos los personajes son realmente diferentes y que eso cambia la manera en la que abordamos la acción. Podríamos jugar toda la historia con April y vamos a tener una experiencia muy diferente si lo hacemos como Rafael.

—La demo que probé es la misma que exhibieron en el evento PAX hace unas semanas. ¿Cómo fue la reacción de la audiencia ahí?

—Fue genial. También fue abrumadora. Todos estaban muy entusiasmados y las filas para probar el juego se llenaban enseguida de asistentes y expositores de otros juegos y compañías. Recibir todo ese amor fue demasiado. Y estuvimos tratando de escucha alguna opinión negativa todo ese fin de semana, pero no hubo ni una. Esperábamos tener algún indicio de algo a mejorar, pero jamás nos dijeron nada malo, todo muy positivo.

—¿Jugaron algún otro beat ‘em up en estos últimos años para ver mecánicas más modernas para incorporar al título?

—¡Por supuesto! Todos en Tribute Games somos fans de los beat ‘em ups y RPG de acción y queríamos crear una experiencia que se sintiera moderna, así que tuvimos que recurrir a juegos más actuales. También recibimos algunos consejos de Dotemu para evitar frustraciones. Ellos trabajaron en Streets of Rage 4 y tratamos de aplicar esos objetivos a TMNT: Shredder’s Revenge. Por ejemplo, si recuerdan los juegos clásicos, teníamos que gastar vida para hacer el ataque especial. Gracias al aporte de Dotemu, decidimos recompensar a los jugadores que hagan mejores combos con la posibilidad de usar su ataque especial más seguido. También agregamos un botón de taunt (burla/gesto), que cuando la animación termina también otorga la posibilidad de hacer el especial. El objetivo principal era eliminar frustraciones, porque no queríamos que fuera difícil nivel retro. Queremos hacer algo que todos puedan disfrutar. Está la sensación de la jugabilidad y sus novedades, pero también el hecho de que cualquiera que agarre el juego va a pasarla bien.

