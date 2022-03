Así es el nuevo PlayStation Plus: los tres niveles que incluirá, sus precios y beneficios

Era un rumor que ya venía circulando hace tiempo: Sony tenía planeado renovar sus sistema de suscripción y ampliar sus beneficios. Hoy finalmente llegó la confirmación y se presentó la nueva versión de PlayStation Plus, que ahora se fusionará con PlayStation Now -que solo está disponible en algunos territorios- y ofrecerá tres niveles diferentes de membresía.

“Nos encantó ser el primer servicio de membresía de consolas en incluir una biblioteca actualizada de juegos a través de PlayStation Plus, y también en lanzar el primer servicio de transmisión de juegos de consola con PlayStation Now”, señalaron en el comunicado que amplió la noticia.

En el texto explicaron que la fusión entre ambos servicios de suscripción va a ocurrir en junio, lo que le habilitará a los usuarios actuales y a los futuros los tres niveles diferenciados de membresía.

PlayStation Plus Essential

Este nivel va a incluir los mismos beneficios que ya tienen hoy los suscriptores de PlayStation Plus y no representará un cambio para los usuarios: dos juegos descargables por mes, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para juegos guardados, acceso al multijugador online

El precio de PlayStation Plus Essential también se va a mantener igual:

Latinoamérica: $6.99 mensuales / $16.99 trimestrales / $39.99 anuales

Estados Unidos: USD 9,99 mensuales/USD 24,99 trimestrales/USD 59,99 anuales

Europa: EUR 8,99 mensuales/EUR 24,99 trimestrales/EUR 59,99 anuales

01-01-1970 Mando DualSense de PlayStation 5 (PS5) POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SONY

PlayStation Plus Extra

El segundo nivel va a mantener todos los beneficios de Essential, pero va a sumar un catálogo de hasta 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 , “incluidos éxitos de taquilla de nuestro catálogo de PlayStation Studios y socios externos”.

Precio por territorio:

Latinoamérica: $10.49 mensuales / $27.99 trimestrales / $66.99 anuales

Estados Unidos: USD 14,99 mensuales/USD 39,99 trimestrales/USD 99,99 anuales

Europa: EUR 13,99 mensuales/EUR 39,99 trimestrales/EUR 99,99 anuales

Estos son los juegos gratuitos que PlayStation Plus sumó en marzo y que todavía pueden descargarse

PlayStation Plus Premium

El tercer nivel va a incluir las características de los dos primeros y en Estados Unidos tendrá un costo de USD 17,99 mensuales/USD 49,99 trimestrales/USD 119,99 anuales. Pero, además, i ntegrará hasta 340 juegos adicionales . Sus características principales serán:

- Juegos de PS3 disponibles a través de transmisión en la nube.

- Un “un catálogo de queridos juegos clásicos, disponibles en las opciones de transmisión y descarga, de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP”

- Acceso a transmisión en la nube de juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 que se ofrecen en los niveles Extra y Premium en los mercados donde PlayStation Now está disponible actualmente: EE. UU., Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Suiza, Irlanda, España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia.

- Versiones de prueba de juegos por tiempo limitado, lo que permitirá probar los títulos antes de adquirirlos

Como PlayStation Now no es un servicio disponible en todos los territorios -ese sería el caso de América Latina-, decidieron lanzar PlayStation Plus Deluxe para todos los mercados que no cuentan con los servicios de transmisión en la nube. Este nivel tendrá un precio más bajo que Premium ($11.99 mensuales / $31.99 trimestrales / $76.99 anuales) y pondrá a disposición un catálogo de juegos clásicos de la PlayStation original, PS2 y PSP para descargar y jugar

Conozca las diferencias entre el PS5 con entrada de disco contra su versión digital. (foto: Esquire)

El lanzamiento de la nueva versión del servicio se hará en etapas. En junio empezarán por varios mercados de Asia y después seguirán por América del Norte, Europa y el resto de países donde se ofrece PlayStation Plus. Destacaron que el objetivo es que para el final del primer semestre del 2022 todos los suscriptores ya cuenten con la nueva membresía. A eso se le sumará la intención de ampliar el alcance del beneficio de transmisión en la nube.

“Los nuevos niveles Extra y Premium representan una gran evolución para PlayStation Plus. Con estos niveles, nuestro enfoque clave es garantizar que los cientos de juegos que ofrecemos incluyan el contenido de la mejor calidad que nos caracteriza. En el lanzamiento, planeamos incluir títulos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal”, detallaron para cerrar y anticiparon que la biblioteca disponible se actualizará en forma regular.

SEGUIR LEYENDO: