Nicaragua

Más de 838 mil nicaragüenses obligados a abandonar su país desde 2018, alerta organización

En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, Colectivo Nicaragua Nunca Más advierte que la cifra de quienes huyeron del régimen nicaragüense por persecución política equivale al 13% de la población

Guardar
Google icon
Mapa tridimensional de Centroamérica. Cinco figuras humanas de estilo muñeco con mochilas y maletas caminan saliendo de Nicaragua.
Al menos 838.363 nicaragüenses salieron de Nicaragua entre 2018 y 2024 por la represión, la persecución política y el cierre de los espacios cívicos, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos 838,363 nicaragüenses salieron de Nicaragua entre abril de 2018 y diciembre de 2024 por la represión, la persecución política y el cierre de los espacios cívicos, denunció este 20 de junio el Colectivo Nicaragua Nunca Más en un comunicado de prensa difundido por el Día Mundial de las Personas Refugiadas.

La organización sostuvo que ese desplazamiento forzado ya equivale a casi el 13% de la población nacional y lo presentó como una de las consecuencias más graves de la crisis de derechos humanos abierta hace ocho años. El Colectivo afirmó que no se trató de una migración voluntaria ni de una salida por conveniencia.

PUBLICIDAD

Según el organismo, el origen del exilio estuvo en lo que describió como “la crisis de los derechos humanos provocada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”. El texto señala que detrás de cada solicitud de refugio existen familias separadas, defensores y periodistas amenazados, estudiantes expulsados al destierro y líderes campesinos obligados a rehacer su vida fuera del país.

Ilustración de un hombre con gorra y bigote señalando a la derecha a un grupo de nueve personas de espaldas que caminan con la cabeza baja sobre un fondo beige.
La organización atribuyó la crisis a la dictadura de Ortega-Murillo y sostuvo que detrás de cada solicitud de refugio hubo familias separadas, periodistas amenazados y estudiantes desterrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica concentró la principal presión del exilio

La ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de acuerdo con el comunicado, reportó que hasta el 31 de octubre de 2025 Costa Rica recibió a 207,456 personas bajo protección internacional. El 85% de ese total correspondió a nicaragüenses.

PUBLICIDAD

Unas 16,500 solicitudes de refugio fueron presentadas por ciudadanos de Nicaragua. Ese dato ubicó al país vecino como el principal receptor de una diáspora que el colectivo definió como forzada por la persecución estatal.

Las personas refugiadas nicaragüenses “sobreviven a una política de constante persecución”, afirmó el Colectivo. El pronunciamiento también incluyó a periodistas, estudiantes, madres, padres, campesinos, personas mayores, niños, adolescentes, personas de la diversidad sexual, poblaciones indígenas y comunidades enteras que buscaron seguridad, dignidad y derechos.

Unas 16.500 solicitudes de refugio de ciudadanos de Nicaragua ubicaron a Costa Rica como principal receptor de la diáspora forzada por la persecución del régimen. (Cortesía: Colectivo Nicaragua Nunca Más)
Unas 16.500 solicitudes de refugio de ciudadanos de Nicaragua ubicaron a Costa Rica como principal receptor de la diáspora forzada por la persecución del régimen. (Cortesía: Colectivo Nicaragua Nunca Más)

El colectivo pidió protección más allá del refugio

La nota también advierte que el reconocimiento jurídico no basta para garantizar seguridad a quienes escaparon del país. Al igual que reclama medidas reales de prevención, investigación, protección y acompañamiento para quienes denunciaron persecución y pidieron amparo en el exterior.

La organización respondió además a la pregunta de fondo sobre la consecuencia inmediata de esta crisis: el exilio nicaragüense dejó de ser un fenómeno migratorio y se convirtió, según su denuncia, en un problema de protección internacional para los Estados de acogida y los organismos multilaterales. Por eso pide agilizar refugio, regularización y documentación, y asegurar acceso efectivo a salud, educación, trabajo, vivienda y justicia.

Primer plano de una mujer con cabello oscuro y ojos marrones, la boca cubierta por un pañuelo con el escudo y la bandera de Nicaragua, fondo oscuro con siluetas de ramas.
La organización sostuvo que el exilio nicaragüense dejó de ser un fenómeno migratorio y se convirtió en un problema de protección internacional para los Estados de acogida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado también insta a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el régimen nicaragüense y a exigir procesos democráticos, elecciones verdaderas y futuros mecanismos de justicia transicional. A la vez, reclama que Nicaragua sea incorporada a la agenda global de protección y derechos humanos.

En ese marco, la organización rindió homenaje a nicaragüenses asesinados en el exilio, entre ellos Roberto Danilo Samcam Ruiz, Jaime Luis Ortega Chavarría y Rodolfo Rojas Cordero. El texto cita el caso de Samcam, asesinado en San José en 2025.

“Mientras la dictadura esté instalada en Nicaragua, persistirá el desplazamiento forzado de los nicaragüenses y por eso llamamos a la comunidad internacional a seguir presionando al régimen para que haya procesos democráticos, elecciones verdaderas y futuros procesos de justicia transicional”, señala el comunicado.

Temas Relacionados

NicaraguaDaniel OrtegaRosario MurillorefugiadosColectivo Nicaragua Nunca Más

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El plan de invierno de Provial atiende a 1,889 usuarios y responde 39 emergencias en Guatemala

La asistencia vial se prestó entre el 1 y el 18 de junio de 2026, mientras las lluvias elevaban el riesgo de derrumbes, rocas sueltas, socavamientos e inundaciones en la red carretera nacional

El plan de invierno de Provial atiende a 1,889 usuarios y responde 39 emergencias en Guatemala

Entre cantos y música de mariachi sepultan a jóvenes policías que murieron tras accidente en Honduras

La Secretaría de Salud informó que Honduras acumula 191 casos de gusano barrenador en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades por su rápido incremento.

Entre cantos y música de mariachi sepultan a jóvenes policías que murieron tras accidente en Honduras

República Dominicana: Más del 95% de los embarazos adolescentes del primer trimestre de 2026 corresponde a mujeres de 15 a 19 años

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en los primeros tres meses de 2026 se notificaron 3,590 embarazos adolescentes en jóvenes de 15 a 19 años

República Dominicana: Más del 95% de los embarazos adolescentes del primer trimestre de 2026 corresponde a mujeres de 15 a 19 años

Costa Rica: El Instituto Meteorológico Nacional advierte un fin de semana con más lluvias por la Onda Tropical 14

La cercanía del sistema y la persistencia de la Zona de Convergencia Intertropical elevarán el riesgo de inundaciones y tormentas eléctricas, con los mayores efectos previstos en el Pacífico y el Caribe

Costa Rica: El Instituto Meteorológico Nacional advierte un fin de semana con más lluvias por la Onda Tropical 14

Ranking de las mayores incautaciones de droga realizadas por la Marina salvadoreña en la historia reciente

Desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia y la implementación del Plan Control Territorial, El Salvador ha registrado incautaciones históricas de droga en altamar

Ranking de las mayores incautaciones de droga realizadas por la Marina salvadoreña en la historia reciente

TECNO

Youtube en Argentina: la lista de los 10 videos más populares de este sábado

Youtube en Argentina: la lista de los 10 videos más populares de este sábado

Por qué cerrar las apps en segundo plano de Android no siempre es lo más recomendable

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Lo mejor de YouTube Chile: lista de los videos del momento

Google DeepMind tiene un plan para protegerse si sus agentes de IA se descontrolan

ENTRETENIMIENTO

El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

De ‘La familia Ingalls’ a ‘Malcolm in the Middle’: la historia que une a Michael Landon con la exitosa sitcom

La película “Toy Story 5″ rompe récords con 71 millones de dólares en su estreno y apunta a un debut histórico

Dua Lipa compartió las primeras fotos de su boda con Callum Turner en Sicilia: el impactante vestido de Chanel

Las 10 mejores películas de Pixar hasta el momento, según la crítica internacional

MUNDO

Zelensky devolvió la distinción Orden del Águila Blanca a Polonia y reiteró su disposición al diálogo

Zelensky devolvió la distinción Orden del Águila Blanca a Polonia y reiteró su disposición al diálogo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió rumbo a Suiza para encabezar las negociaciones de paz con Irán

Nuevo golpe de Ucrania contra el petróleo ruso: Kiev atacó una de las refinerías más importantes del país

Limpió un río contaminado, retiró 200 bolsas de basura y podría enfrentar hasta dos años de prisión

Trump advirtió que EEUU podría imponer peajes en Ormuz si el régimen de Irán no llega a un acuerdo final en 60 días