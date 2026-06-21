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Honduras: Gobierno garantiza control transparente de maquinaria para las 298 alcaldías del país

El Gobierno aseguró que la maquinaria pesada destinada a las 298 alcaldías contará con seguros, GPS y mecanismos de supervisión para garantizar su uso transparente y eficiente.

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José Antonio Mendoza anunció los mecanismos de control que acompañarán la entrega de maquinaria pesada a las alcaldías. El Gobierno aseguró que los equipos contarán con GPS para monitorear su ubicación y funcionamiento. (Foto: Casa Presidencial)
José Antonio Mendoza anunció los mecanismos de control que acompañarán la entrega de maquinaria pesada a las alcaldías. El Gobierno aseguró que los equipos contarán con GPS para monitorear su ubicación y funcionamiento. (Foto: Casa Presidencial)

El comisionado del Programa Presidencial para el Fortalecimiento Municipal y Descentralización, José Antonio Mendoza, informó que toda la maquinaria pesada adquirida por el Gobierno de Honduras para fortalecer la capacidad operativa de las 298 alcaldías del país estará sujeta a estrictos mecanismos de control, monitoreo y supervisión, con el propósito de garantizar que los equipos sean utilizados exclusivamente en beneficio de las comunidades.

Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial, el funcionario explicó que el programa incorpora diversas medidas de transparencia y seguimiento para proteger la millonaria inversión realizada por el Estado y evitar irregularidades en el manejo de los equipos, como las registradas en administraciones anteriores.

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Mendoza detalló que el proyecto representa una inversión superior a los 178 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 4,400 millones de lempiras, recursos que estarán destinados al fortalecimiento de la infraestructura social y productiva en todos los municipios del país.

Todas las unidades estarán protegidas mediante un seguro contra todo riesgo con vigencia de cuatro años. Las 298 alcaldías del país serán beneficiadas con el programa sin distinción política. (Foto: Casa Presidencial)
Todas las unidades estarán protegidas mediante un seguro contra todo riesgo con vigencia de cuatro años. Las 298 alcaldías del país serán beneficiadas con el programa sin distinción política. (Foto: Casa Presidencial)

“Como gobierno responsable, nos toca poner todo el escudo de protección a una inversión que oscila por más de 178 millones de dólares, más o menos cuatro mil 400 millones de lempiras, dedicados a todo lo que va a ser suplir la infraestructura social y productiva de los municipios”, manifestó el funcionario.

Asimismo, anunció que la primera maquinaria contemplada dentro del Programa de Equipamiento Municipal ya se encuentra en territorio hondureño, marcando el inicio de una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de respuesta de las municipalidades para ejecutar proyectos de desarrollo.

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“Hoy presentamos un hecho. La primera maquinaria del programa de equipamiento municipal ya está en suelo hondureño y eso nos halaga enormemente. Lo que durante meses fue un compromiso de Gobierno, hoy se puede ver, se puede tocar. Y muy pronto se va a sentir en cada uno de los caminos de nuestra amada Honduras”, expresó Mendoza.

La inversión supera los 178 millones de dólares destinados al fortalecimiento de la infraestructura municipal. La primera maquinaria del Programa de Equipamiento Municipal ya se encuentra en territorio hondureño. (Foto: Casa Presidencial)
La inversión supera los 178 millones de dólares destinados al fortalecimiento de la infraestructura municipal. La primera maquinaria del Programa de Equipamiento Municipal ya se encuentra en territorio hondureño. (Foto: Casa Presidencial)

El comisionado destacó que este proyecto surge de la convicción de que el desarrollo nacional comienza desde los municipios, mediante el mejoramiento de la infraestructura vial que conecta a las comunidades con escuelas, centros de salud, mercados y otras áreas fundamentales para la actividad económica y social.

En ese sentido, aseguró que los beneficios llegarán a las 298 alcaldías del país sin distinción política. Explicó que la distribución de la maquinaria responderá a criterios técnicos previamente establecidos, entre ellos el tamaño de la población, la extensión territorial y, principalmente, el déficit de infraestructura vial existente en cada municipio.

Mendoza explicó que toda la maquinaria contará con dispositivos de geolocalización (GPS) instalados de fábrica, lo que permitirá conocer en tiempo real la ubicación de los equipos y verificar las labores que desarrollan en cada comunidad.

El funcionario también anunció la creación de una unidad especializada de control encargada de supervisar permanentemente el uso de la maquinaria, verificar el cumplimiento de los objetivos del programa y garantizar que los recursos sean administrados con transparencia.

Los criterios de distribución incluirán población, extensión territorial y déficit de infraestructura vial. Autoridades afirmaron que se creará una unidad especializada para supervisar permanentemente el uso de la maquinaria. (Foto: Casa Presidencial)
Los criterios de distribución incluirán población, extensión territorial y déficit de infraestructura vial. Autoridades afirmaron que se creará una unidad especializada para supervisar permanentemente el uso de la maquinaria. (Foto: Casa Presidencial)

“Esta inversión representa recursos de todos los hondureños y por ello se establecerá una unidad de control que dará seguimiento permanente a la operación de los equipos”, señaló Mendoza.

Como parte de los mecanismos de control, cada alcaldía deberá suscribir convenios específicos con el Gobierno, en los que se establecerán responsabilidades claras sobre la administración, mantenimiento, resguardo y utilización adecuada de la maquinaria asignada.

Estos acuerdos también contemplarán obligaciones para garantizar que los equipos sean utilizados exclusivamente en proyectos que beneficien a la población.

Con este proyecto, el Gobierno busca fortalecer la descentralización, dotar a las municipalidades de herramientas para impulsar el desarrollo local y garantizar que una de las mayores inversiones realizadas en infraestructura municipal sea administrada bajo criterios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

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