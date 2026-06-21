“Es un orgullo ser el hijo de mi papá”: el conmovedor recuerdo de Marcelo Tinelli en vísperas por el Día del Padre

Además de compartir un recuerdo emotivo junto a sus hijos, el conductor de Infobae Mundial le dedicó unas palabras a la memoria de su padre

En plena víspera por el Día del Padre, Marcelo Tinelli dedicó el cierre de esta edición de Infobae Mundial a su padre y periodista deportivo, Dino Hugo Tinelli, que murió a sus 38 años producto de una cirrosis hepática. “Este día me acuerdo mucho de mi papá”, confesó sobre el hombre que lo inspiraría a comenzar su carrera en el periodismo deportivo.

Luego de que fuera sorprendido con un emotivo video, que recopiló varios de los momentos más importantes de su vida junto a sus hijos, el conductor estrella aprovechó para honrar la memoria de su padre, quien perdió la vida en 1971. Por aquel entonces, solo tenía diez años.

PUBLICIDAD

“Me encanta ser papá y agradecerle mucho a mi viejo también, que siempre tengo el recuerdo cuando, cuando viene el Día del Padre, de todo lo que ha sido en mi vida, viejo, todo lo que pudiste”, reconoció Tinelli, visiblemente conmovido.

Al hacer referencia a su repentina partida, reflexionó: “Siempre uno puede mirar la vida desde dos lugares. Siempre lo veo con vos medio lleno. Siempre, siempre. Es como que digo: ‘Me hubiera gustado estar más tiempo’. Y bueno, la vida es así”. Y confesó: “En este día siempre lo recuerdo y lo recuerdo muchas veces a lo largo de mi vida”.

PUBLICIDAD

Una de las imágenes que el conductor compartió de su padre en redes sociales

A pesar de la ausencia física de su padre, Tinelli remarcó que “este es un momento para recordarlo y siempre energéticamente. Yo creo que tengo esa energía de mi viejo, siempre”. Por este motivo, el conductor no dudó en afirmar: “Es un orgullo ser el hijo de mi papá”, frase que resonó en el estudio y marcó el tono del cierre del ciclo.

Incluso, recordó varios momentos vividos en Bolívar, su ciudad natal, cuando los vecinos lo identificaban como el hijo de su padre. “Cada vez que yo llegaba a Bolívar con las maratones, me saludaban todos: ‘Che, tu viejo tal cosa’. Para mí era hermoso eso”, relató.

PUBLICIDAD

Otro de los momentos emotivos se vivió cuando Tinelli les dedicó unas palabras a sus hijos, mientras estaban presentes en el estudio tres de ellos: Micaela, Francisco y Lorenzo “Lolo” Tinelli. “Soy padre gracias al amor de Mica, la más grande, hasta Lolo, el más chico. Me encanta verlos crecer y estar a su lado”, manifestó frente a las cámaras.

“Me encanta compartir un momento con mis hijos. Es un momento que lo quiero hacer ahora. No me lo quiero guardar para otro momento cuando sea más grande, porque si son de una edad, yo quiero vivirlo todo ahora y me encanta que me estén acompañando”, agradeció.

PUBLICIDAD

Marcelo Tinelli junto a sus hijos: Francisco, Micaela, Lolo, Candelaria y Juanita

Después de mandarle saludos a sus otras dos hijas, Candelaria y Juana Tinelli, a quienes afirmó “amar con locura”, Marcelo expresó: “Me encantaría que en algún momento vamos a estar acá todos juntos, pero bueno, hoy no se da de esa manera”.

A la hora de finalizar la transmisión, Tinelli le dejó una sabia reflexión a su audiencia tras mandarle un saludo a todos los papás en su día. “A todos los hijos, que cuiden a sus padres también, que los quieran, que los amen, que dificultades hay en todos lados”, subrayó.

PUBLICIDAD

De la misma manera, hizo un llamado a la reconciliación al remarcar que “el amor todo lo puede en cualquier momento”, y recordó: “No es va a haber un tiempo. Es ahora, el tiempo es ahora. No te quedes con nada”. Asimismo, enfatizó que los problemas y peleas siempre pueden estar presentes, pero que “uno es el que tiene que salir”.

“Entonces digo, acá ya me abro del Día del Padre, pero digo: ‘Mostrate feliz, estate feliz, estate bien’”, apuntó el conductor a modo de incentivar a la audiencia a ver el lado positivo de todas las situaciones. Así, concluyó: “Hay dos veces, dos miradas siempre y con la felicidad y esa sonrisa eterna. Acércate a una aunque la tengas lejos y vas a ver que todo cambia, pero tiene que cambiar lo de adentro de uno, particularmente, fundamentalmente eso”.

PUBLICIDAD