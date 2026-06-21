El Gobierno de Guatemala lanza un plan estatal para buscar a 45.000 desaparecidos de la guerra civil

AME2447. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 19/06/2026.- Desde la izquierda; el director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Marco Antonio Garavito; el director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Fredy Peccerelli; el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León; el director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, Elvyn Díaz; la fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Rosalina Tuyuc y el integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala Paulo Estrada posando durante un acto conmemorativo este viernes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). En el marco del día Nacional contra la Desaparición Forzada en Guatemala, que se conmemora cada 21 de junio, se realizó el lanzamiento del mecanismo de búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en Guatemala 2026-2036, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala. EFE/ Mariano Macz

Guatemala lanzó un plan estatal para buscar a 45,000 desaparecidos de la guerra civil, una deuda abierta desde el conflicto armado interno que dejó al menos 200,000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996. El presidente Bernardo Arévalo presentó el mecanismo como una vía para localizar a las víctimas con participación de autoridades, familias y organizaciones humanitarias, en un proceso que, según remarcó, no reemplaza las causas judiciales.

El programa tendrá una vigencia de 10 años y funcionará entre 2026 y 2036. El diseño incluyó 67 encuentros nacionales con la participación de 775 familiares y organizaciones de derechos humanos, y prevé además la creación de un Archivo Nacional de Memoria a partir de bases de datos dispersas que serán digitalizadas por el Poder Judicial.

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Arévalo hizo el anuncio el viernes al presentar oficialmente el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno 2026-2036. “Iniciamos un camino para encontrar a quienes nos faltan, para sanar una herida abierta por la historia”, dijo el mandatario.

El presidente guatemalteco sostuvo además que el nuevo instrumento apunta a establecer el paradero de las víctimas mediante un trabajo coordinado. En ese marco, precisó que “no sustituye la aplicación de la justicia”.

El Estado busca ordenar una búsqueda que los familiares sostuvieron durante décadas

La presentación del mecanismo reunió la promesa oficial de búsqueda con el reclamo histórico de los familiares de las víctimas. Pablo Estrada, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, definió el anuncio como una “pequeña luz” después de décadas de búsqueda de personas cuyo “único delito fue pensar distinto”.

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AME2443. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 19/06/2026.- Francisca Osorio (c) sostiene una fotografía de sus dos hermanos desaparecidos durante un acto conmemorativo este viernes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). En el marco del día Nacional contra la Desaparición Forzada en Guatemala, que se conmemora cada 21 de junio, se realizó el lanzamiento del mecanismo de búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en Guatemala 2026-2036, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala. EFE/ Mariano Macz

Estrada habló en el mismo acto en el que se oficializó el plan. Allí recordó que su organización promovió en las últimas décadas procesos de exhumación de 1.800 osamentas de “víctimas del terrorismo de Estado”, de las cuales el 30% fue identificado y entregado a sus familias.

Arévalo anunció el mecanismo; Estrada expuso el límite de los esfuerzos previos. El Gobierno promete articular instituciones y tecnología para localizar a los desaparecidos, mientras las familias piden que esa estructura permita ingresar a lugares donde hasta ahora no hubo acceso y donde sospechan que puede haber restos de víctimas.

El reclamo de acceso a recintos militares aparece como una prueba para el nuevo mecanismo

El activista advirtió que la búsqueda “conlleva riesgos” y colocó un punto de tensión sobre la eficacia real del plan. Expresó su expectativa de que el nuevo mecanismo abra las puertas de recintos militares a los que se les negó el acceso pese a “denuncias sustentadas” de que allí “existen cementerios clandestinos”.

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Ese señalamiento vincula la dimensión humanitaria del programa con una demanda concreta de acceso a información y lugares sensibles. La promesa oficial de que el mecanismo no reemplazará a la justicia convive así con un reclamo de larga data: que la búsqueda avance también sobre espacios bajo control militar.

FOTODELDÍA AME2449. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 19/06/2026.- Una familiar de desaparecidos pone una flor en un altar durante un acto conmemorativo este viernes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). En el marco del día Nacional contra la Desaparición Forzada en Guatemala, que se conmemora cada 21 de junio, se realizó el lanzamiento del mecanismo de búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en Guatemala 2026-2036, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala. EFE/ Mariano Macz

El plan incorpora inteligencia artificial y un archivo unificado de memoria

La estrategia presentada por el Gobierno incluye el uso de inteligencia artificial para identificar patrones, recopilar macroprocesos y procesar documentación masiva del régimen militar. También prevé que el Poder Judicial digitalice y organice bases de datos dispersas para construir un Archivo Nacional de Memoria unificado.

El anuncio se produjo en el marco del aniversario del acuerdo de paz firmado con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Según la presentación oficial, el plan se inscribe en la conmemoración del pacto cuya efeméride se cumplirá el 29 de diciembre.

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