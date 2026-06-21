La peculiar respuesta de Bielsa que hizo reír a los periodistas antes del partido de Uruguay en el Mundial

"COMO VE, NO LE CONTESTO NADA" 😅



🏆🇺🇾 Marcelo Bielsa y otro curioso momento en conferencia de prensa. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup #MundialTotal pic.twitter.com/peVG1XCxoH — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 20, 2026

Marcelo Bielsa palpitó el encuentro entre la selección de Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Mundial 2026. La Celeste precisa de una victoria para encaminar su clasificación antes de chocar contra España en la última fecha del Grupo H. El entrenador argentino habló sobre el presente de sus dirigidos y, fiel a su estilo, dejó un divertido momento en la conferencia de prensa al cerrar una respuesta de forma peculiar.

Uruguay igualó en su presentación 1-1 contra Arabia Saudita, en un duelo que tuvo un desarrollo de juego en el que los Charrúas dominaron la posesión de la pelota. Esta misma tónica se espera para el choque con Cabo Verde, que le sacó un empate sin goles a España a partir de un sólido bloque defensivo. En este contexto, un periodista le realizó una extensa pregunta a Bielsa cómo trabajó el encuentro y la diferencia del rendimiento de la Celeste en el último partido: “Con respecto al partido de mañana, y teniendo en cuenta que pasaron días del debut, ¿qué conclusiones se pueden conocer al porqué del rendimiento entre cada parte? (respecto al primer y segundo tiempo contra Arabia)”.

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Bielsa elaboró su respuesta de forma inmediata, aunque el cierre fue lo que llamó la atención. “Usted vio que hay tantas frases hechas, lugares comunes y explicaciones que alguna vez sirvieron para justificar situaciones como las que sucedieron en el primer tiempo del partido contra Arabia. Podría decirle el debut, el estrés de la primera confrontación... Y no le agregaría nada novedoso al análisis. Lo que sí, evidentemente, lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto”, comenzó el Loco.

Inmediatamente, completó: “Tampoco es una explicación porque no estoy diciendo que lo sucedido en el segundo tiempo tenía como condición haber pasado por un primer tiempo pastoso. Lo que hizo el equipo en el segundo podría haberlo hecho en el primer tiempo también. Como ve, no le contesto nada”. El cierre de la respuesta generó la risa de todos los presentes en la sala y hasta al mismo Bielsa se le escapó una sonrisa.

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La divertida respuesta de Marcelo Bielsa en conferencia de prensa (REUTERS/Paul Childs)

En esta misma línea, el director técnico de 70 años fue consultado sobre si ya tiene el equipo confirmado y, en el caso que haga cambios, si obedece a repetir el segundo tiempo contra los saudíes o a combatir el bloque bajo de Cabo Verde. “Las dos cosas son lo mismo porque el bloque bajo y la espesura del juego están relacionadas. Cuando los espacios son amplios a la espalda de la línea defensiva, es muchísimo más fácil atacar”, argumentó.

Respecto al once titular, optó por contar una anécdota para responder: “En cuanto a la formación, mire, le voy a comentar algo: para mí, los entrenadores deberíamos dar la formación de manera ‘obligatoria’. Un día, se me ocurrió decir la formación y fui muy criticado porque eso era otorgarle una ventaja al rival. A partir de ahí, siempre contesto lo mismo: prefiero dársela a los jugadores antes. Y para no mentir, ya la saben”.

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Otro de los momentos destacados de la conferencia se centró en cómo es la relación humana dentro del plantel, y un periodista hizo hincapié en los dichos de los jugadores de España sobre que “se tatuarían la cara de Luis de la Fuente” si se consagran en el Mundial y si se imaginaba que eso podría ocurrir en la Celeste. “Eso no va a suceder, yo por De la Fuente tengo un respeto enorme. Si los jugadores toman esa decisión, creo que no se equivocarían. Ahora, le pusieron una condición demasiado dificultosa: tienen que salir campeón del mundo para establecer ese homenaje”, comentó Marcelo Bielsa.

Uruguay se enfrentará a Cabo Verde por el segundo partido del Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)

A esto, sumó: “Y la química, en cualquier circunstancia, es un elemento que está por encima de factores científicos. Por ejemplo, los jugadores corren más por entusiasmo que por preparación. Esto hay que matizarlo y explicarlo. El estado de ánimo es un factor decisivo en lo grupal, y también sabemos que se construye con victorias”.

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Por último, le preguntaron qué le sorprendió hasta el momento de la Copa del Mundo. “Vio que hay muchísimos goles... Que no fue con ese objetivo, pero que, según la opinión generalizada, jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. La cantidad de goles, bienvenida. Este cambio cultural para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho. Obviamente, cuando se dividió en cuatro, no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora. Se pensó en otro tipo de repercusiones, que no las discuto ni analizo. Antes, el fútbol tenía una característica. Ahora, tiene otra”, explicó el Loco puntualizando en las pausas de hidratación.

Uruguay se enfrentará a Cabo Verde en Miami el domingo a las 19:00 (hora argentina). Cabe destacar que el africano logró igualar sin goles frente a España en su estreno mundialista tras mostrar un notable juego defensivo. La última fecha del Grupo H será el próximo viernes 26 de junio a las 21:00 (hora argentina): la Celeste chocará contra La Furia Roja.

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