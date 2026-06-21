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“Cada día está mejor”: el padre del Dibu Martínez habló con Infobae Mundial y contó cómo se encuentra el arquero de la lesión de su dedo

Alberto “Beto” Martínez participó del programa de Infobae en Vivo desde Dallas con el Cholo Sottile. Bromeó con Tinelli y contaron su cábala para esta copa

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Alberto Martínez afirmó en Infobae Mundial que Emiliano Dibu Martínez mejora cada día de la lesión en el dedo

Alberto “Beto” Martínez, padre del arquero de la selección argentina Emiliano “Dibu” Martínez, se comunicó en vivo desde Dallas con el programa Infobae Mundial, donde mantuvo un distendido intercambio con el conductor Marcelo Tinelli que combinó noticias sobre el estado físico del portero con una catarata de bromas y desafíos cruzados.

Lo primero que quiso saber Tinelli fue cómo evoluciona la lesión en el dedo que afecta al arquero. El Dibu padeció de una “fractura chica” en su dedo anular de la mano derecha. La misma ocurrió durante la entrada en calor por la final de la Europa League, competencia europea que ganó con el Aston Villa en el cierre de la temporada y a semanas del comienzo del Mundial 2026.

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Alberto Martínez lo tranquilizó sin rodeos: “Por más que te diga que tiene el dedo quebrado, para él es lo mismo, así que está bien, no pasa nada”. Luego, volvió a dar más confianza en su respuesta: “Cada día está mejor”.

Alberto Martínez, el padre el Dibu, estuvo en Infobae Mundial
El padre del Dibu Martínez cerró el diálogo en Infobae Mundial con la expectativa de que Argentina termine el Mundial festejando

El padre del Dibu amplió la información con más precisión: “Obvio que cuanto más pasa el tiempo, más se le suelda ese anillo que tiene en el dedo. Así que no, está muy bien Emi. Le duele un poquito, pero está bien. Ya entrenó con pelota, no le patearon fuerte, pero ya entrenó bien con pelota, con el equipo. Está muy contento”, detalló ante las cámaras de Infobae Mundial para el programa de Infobae en Vivo.

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El panorama que trazó Alberto sobre la situación de su hijo deja en claro que el arquero avanza en su recuperación y que la lesión no lo margina de los entrenamientos de cara al encuentro por la segunda fecha de la fase de grupos, que será el lunes contra Austria, a las 14:00 (hora argentina) en Dallas.

La presencia del guardameta en las prácticas con el grupo refuerza la tranquilidad del entorno familiar, que sigue el Mundial desde las tribunas con el mismo fervor de siempre. “Como siempre, estamos apoyando a la selección argentina y eso es bueno. No molesta las horas que pasemos ahí arriba del micro”, señaló el padre del arquero, en alusión a los traslados que demanda acompañar al equipo durante la competencia.

Tinelli también preguntó por Mandinha, la pareja del Dibu, con quien el padre del arquero compartió en el estadio la victoria del encuentro pasado por 3-0 ante el combinado de Argelia. Alberto Martínez contó que viajó a Dallas: “Yo me quedé con ella. Yo me quedé, vine con Ale, estoy acá con Ale y todo, pero bueno, Ale se fue a Miami porque acá no hay mucho para hacer", explicó.

Dibu Martínez, con uniforme de Argentina, controla un balón de fútbol con su rodilla izquierda en un campo verde. Detrás, una portería con red hexagonal visible
El Dibu Martínez sufrió una fractura chica en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor de la final de la Europa League

Aquel encuentro Marcelo Tinelli lo vio junto a la familia del Dibu, y es por eso que ahora repetirán ante el partido ante Austria a modo de cábala. Y Alberto ya tiene todo listo para recibirlo en Dallas. “Yo te espero a las once de la mañana ya con un choripán”, le anticipó.

Fue entonces cuando el intercambio tomó un tono más festivo. Tinelli le recriminó a Alberto que nunca lo haya invitado a pescar a Mar del Plata, la ciudad de la Costa Atlántica de la que son oriundos el Dibu Martínez y su familia. La respuesta del padre no se hizo esperar: “Lo he invitado veinte veces. Pero van a comer asado a otro lado, no vienen a casa”, le contestó entre risas.

Antes de que el conductor pudiera retomar el reclamo, Alberto Martínez lanzó su propio contraataque con otra broma: “Nunca me invitó al programa. ¿Lo podés creer?”. La réplica de Tinelli llegó de inmediato y con una promesa concreta: “No, no, pará. Ahora sí te invito acá. Pará, termina el Mundial y en el momento... no digamos nada. Cuando termine el Mundial, nosotros nos quedamos acá los últimos días y estamos acá. Terminemos como terminemos, acá estamos”, sostuvo el conductor de Infobae Mundial.

El cierre del diálogo reflejó el estado de ánimo del entorno del arquero. Ante la postura de Tinelli de no querer decir cómo terminaría Argentina en el Mundial, Alberto Martínez no dejó lugar a dudas: “¿Cómo vamos a terminar? Vamos a terminar festejando. ¿Cómo vamos a terminar?”, cerró el padre del arquero de la Selección.

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