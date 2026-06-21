La reacción de Ian Lucas a la íntima pregunta de Maxi López por su nueva relación: “¿Te pusiste de novio?”

Los exparticipantes de MasterChef recordaron su paso por el programa

El Mundial 2026 le dio a Marley una excusa para llevar Por el Mundo a Estados Unidos y, de paso, para que las cámaras registraran un reencuentro que el programa no tenía planeado: el de Maxi López e Ian Lucas, dos de los participantes más queridos del último MasterChef Celebrity, que se volvieron a ver las caras en plena Copa del Mundo.

El calor fue lo primero. El exfutbolista llegó al punto de encuentro y no tardó en sentenciar: “Estamos en el Sáhara”. El conductor, que llevaba apenas dos horas en el lugar, lo secundó de inmediato: “Estoy agobiado”. El clima funcionó como apertura perfecta para una charla que arrancó distendida y fue sumando capas.

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Ian llegó tarde. Maxi y Marley ya especulaban con el motivo cuando apareció. “Yo te hacía en la pileta”, le dijo el exfutbolista. “Tomando unos drinks”, completó el músico, entre risas. La bienvenida fue un abrazo y una frase del conductor que resumió el espíritu de la escena: “Se reencuentran los Masterchefs”.

Pero el reencuentro traía una novedad. López no tardó en ir al punto: “¿Te me pusiste de novio?”. Ian no lo negó. Explicó que había seguido un consejo que el propio Maxi le había dado: “Seguí los consejos de mi otro papá, que me dijo: ‘Ponete de novio, es mejor’”. El exfutbolista, entre sorprendido y divertido, respondió con una sola condición: “Si son felices, estamos todos felices, olvidate”.

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Maxi López e Ian Lucas se abrazan en Dallas en un momento de su reencuentro, capturado por la cámara de un programa televisivo.

Fue Marley quien había destapado la primicia, aunque sin quererlo. “Fue primicia de Ale”, reconoció Ian. “Sí, accidental”, confirmó el conductor. “Abrí la puerta equivocada. Ya era tarde, ya estábamos ahí”. Los tres coincidieron en que la novia del músico “tiene tremenda voz” y es “divina”.

La conversación derivó naturalmente hacia MasterChef. López llegó hasta la semifinal, donde fue eliminado tras entregar un cordero que no estaba del todo cocido. “Estaba un poco crudo”, admitió. Ian lo completó sin piedad: “Medio cruel”. El exfutbolista intentó una defensa: “Un poquito de pervinox había que meterle”. El músico llegó a la final junto a quien los tres llamaron “la Reina”, en una recta final donde los últimos cuatro competidores estuvieron muy parejos. “Quería que gane yo”, reconoció Ian entre carcajadas, desmintiendo cualquier versión más diplomática.

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Ninguno de los dos tiene intenciones de repetir la experiencia. “Lo veo por la tele ahora”, dijo el músico. Maxi fue en la misma dirección: “Me parece que lo voy a mirar por la tele”. Marley los entendió: “Ya está, demasiado”.

Lo que sí dejó el programa fue una amistad y, para López, algo mucho más profundo. El exfutbolista había arreglado participar solo una semana. Sus hijos lo convencieron de quedarse. “Los chicos: papá, quédate un poquito más”, recordó. Después se fue enganchando con Ian, con el Turco, con la dinámica del grupo. Y lo que iba a ser una semana y media terminó por cambiarle la vida.

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El programa también lo puso frente a frente con Wanda Nara —a quien en la charla llaman Solange—, su ex y madre de sus hijos. Marley no esquivó el tema: “Hay que recordar que quince años atrás ha ligado sopapos fuertes de la misma persona. Entonces, hay que tener una valentía y un honor, una entereza y un amor también, por tus hijos, para estar con la persona que te destruyó tanto”. El exfutbolista lo resumió en cuatro palabras: “Hicimos las paces”.

Ian, que vivió ese acercamiento desde adentro, lo ratificó: “Fuera del chiste, se llevaban superbién ahí”. El conductor fue más lejos: “Todo el mundo dice: es un tipo divino. Re buena onda. Re buen padre”. El propio López reconoció el efecto: “Sirvió para acercarme mucho a la gente. Para volver”. Y cerró con una frase que no dejó lugar a matices: “Telefé me cambió la vida”.

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Lucas se sumó al balance con naturalidad: “Me siento parte de la familia también”. Maxi se lo confirmó: “Vos la viviste en primera línea”. El conductor remató con una propuesta concreta para cuando todos vuelvan a Buenos Aires, donde los tres viven cerca: un asado. “Van a cocinar ustedes, que son los ganadores”, les dijo.