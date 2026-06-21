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El show de 15 atajadas del arquero de Curazao en el inolvidable empate contra Ecuador que lo metió en la historia de los Mundiales

Eloy Room se convirtió en el segundo arquero con más tapadas en un partido detrás de las 16 de Tim Howard en 2014. La Tricolor de Sebastián Beccacece nunca pudo vencerlo y se jugará su futuro en la última fecha ante Alemania

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Mundial 2026 - Ecuador 0 - Curazao 0

¿Qué es una noche soñada? Habría que preguntarle al arquero de Curazao, Eloy Room, que brilló en el Kansas City Stadium con un total de 15 atajadas en el 0-0 contra Ecuador por la segunda fecha del Grupo E y estuvo a punto de igualar el récord máximo en Mundiales, que le pertenece a Tim Howard con 16 en la caída de Estados Unidos por 2-1 ante Bélgica el 1 de julio de 2014 en la edición organizada por Brasil. Los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece quedaron obligados a ganarle a Alemania en la última jornada.

El rendimiento del portero de 37 años, que nació en los Países Bajos, tuvo la particularidad de que se trató de un partido de fase de grupos a 90 minutos y no perdió, mientras que en el caso de Howard fue un encuentro de octavos de final resuelto en la prórroga con derrota para el portero de Las Barras y Las Estrellas. Un detalle que agiganta su trabajo bajo los tres palos del elenco caribeño.

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Las estadísticas marcan un contexto sobre lo acontecido en el campo de juego localizado en Misuri. Ecuador registró un total de 27 remates, de los cuales 15 fueron al arco, y sumó un porcentaje del 75% en la tenencia de la pelota. Totalizó 21 disparos desde adentro del área y acumuló 642 pases. Hay otro detalle que no pasó por alto: tiró 32 centros frente a 1 solo de su rival. En la vereda opuesta, Curazao solo tuvo el esférico un 25% del tiempo, pero cosechó 10 remates (3 al arco) y 224 pases. No tuvo tiros de esquina.

Esto sucedió después de que La Tri asumió las riendas del enfrentamiento desde un principio y contó con múltiples ocasiones de peligro para abrir el resultado. Enner Valencia erró un gol insólito a los dos minutos: quedó mano a mano con el arquero y, más allá de la notable intervención de Eloy Room, no definió de la mejor manera. El guardameta de Curazao enalteció su actuación tras buenas atajadas contra los disparos de Pedro Vite, Gonzalo Plata (en dos oportunidades) y el propio Valencia, que porta la cinta de capitán, en los minutos posteriores.

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Pese a la superioridad de la selección conducida por Beccacece, Curazao presentó resistencia por un extenso lapso del encuentro, aunque otorgaba algunas facilidades en el fondo para las arremetidas de su rival. Con el correr de los minutos, los nervios se hicieron sentir en las piernas de los ecuatorianos y sus ataques se diluyeron lentamente al no poder doblegar el bloque defensivo. Hernán Galíndez no tuvo trabajo en el arco Tricolor durante la primera etapa, mientras que su colega en el puesto la cerró con seis atajadas.

La figura del Eloy Room se agigantó en la segunda parte. El arquero del Miami FC de los Estados Unidos fue la principal explicación para que Curazao conserve la igualdad con excepcionales tapadas desde el inicio del complemento. A los 56 minutos, despejó un testazo en las inmediaciones del área chica y, a los 64‘, impidió el festejo de Enner Valencia con una atajada para mandar la pelota al córner. De ese tiro de esquina, llegaron otras dos paradas a Kevin Rodríguez y Willian Pacho.

Su actuación se completó con otras intervenciones para rechazar un bombazo cruzado de Nilson Angulo y un nuevo intento de Pedro Vite. También tuvo que sufrir en otras jugadas porque un cabezazo de Piero Hincapié se marchó por encima del travesaño y, a los 88 minutos, Ángelo Preciado mandó un centro cerrado y estrelló el balón en el travesaño.

Del otro lado, Hernán Galíndez también registró algunas atajadas en la parte final para mantener el cero en su valla, pero todos los flashes se fueron con Room porque tuvo una noche soñada. Así lo definió Galíndez en charla con la transmisión oficial: “Dominamos el compromiso casi en su totalidad. Sin lugar a dudas, la figura fue el arquero contrario. Creamos no sé cuántas situaciones de gol. Algunas erramos nosotros, otras el arquero... Tuvo una noche soñada. Se intentó convertir por todos los sectores y no se pudo".

Eloy Room se llevó el galardón MVP por su exhibición ante Ecuador. - Crédito: FIFA
Eloy Room se llevó el premio a mejor jugador por su exhibición ante Ecuador (Crédito: FIFA)

En la previa al enfrentamiento en Kansas City, Alemania logró una agónica victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil con un doblete de Deniz Undav para sellar su clasificación a la próxima ronda del Mundial 2026. Precisamente, La Tri cerrará su participación en el Grupo E contra el elenco teutón, que podría sufrir la baja de Nico Schlotterbeck, el próximo jueves 25 de junio a partir de las 17:00 (hora argentina) en New Jersey.

Con vistas a ese duelo, Galíndez no se da por vencido ante la difícil tarea de vencer al tetracampeón mundial: “Tenemos que ganarle a Alemania, no queda otra. Intentar clasificar con un segundo o tercer puesto. No es imposible. Es un partido de fútbol que tenemos que jugar y tenemos posibilidades. Hay que ver en qué se puede mejorar y en qué cosas tenemos que corregir”.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO E DEL MUNDIAL 2026

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