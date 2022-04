Epic Games presentó Unreal Engine 5 y sus herramientas para revolucionar la creación de videojuegos

Muestra del Proyecto Lyra

Epic Games lanzó oficialmente Unreal Engine 5, el motor gráfico que promete una revolución tecnológica para el desarrollo de los videojuegos de todo tipo . Mientras que Unity había presumido de sus nuevas características con “Enemies”, el increíble tráiler cinemático renderizado en tiempo real, Unreal Engine 5 se postula como competencia como herramienta fundamental para el desarrollo de mundos abiertos con alta calidad gráfica.

La noticia llegó con dos demos disponibles para probar los resultados de las nuevas herramientas de Unreal 5. Ente los demos se encuentra: City Sample, la demo de Matrix que se publicó hace un par de meses; y Lyra, un proyecto que se puede descargar para alterar las variables de lo que termina siendo la base de un shooter.

Muestra de City Sample, utilizado en Matrix Awakens

Las dos demos tienen el objetivo de dejar que los y las desarrolladoras descarguen en sus equipos de trabajo una piloto de todas las herramientas que el motor gráfico puede poner a su disposición.

La nueva edición de Unreal Engine promete una interfaz más amistosa para quienes comienzan a utilizarlo, una serie de plantillas prediseñadas acorde a las utilizadas por los grandes proyectos de la industria del gaming y una serie de documentaciones interactivas para guiar a quienes utilizaban versiones anteriores del motor gráfico.

Entre las herramientas que ya están consolidadas en el momento de su lanzamiento oficial -pero que Epic Games promete que seguirán perfeccionándose con el feedback de sus usuarios-, está la tecnología de Lumen Global Illumination and Reflections , que provee a los escenarios de una iluminación reactiva a los cambios que los artistas quieran introducir en sus parámetros (un personaje que enciende una linterna, el cambio de posición del sol, explosiones, etc).

Comparativa de Lumen Global Illumination encendido (izquierda) y apagado (derecha)

Este cambio es uno abrupto de las versiones anteriores del motor gráfico, ya que las escenas ya no estarían atadas a parámetros estáticos fusionados con las texturas de los objetos y ayudan a la habilitación de tecnologías como ray-tracing.

Epic Games también se enorgulleció en presentar Nanite Virtualized Geometry , un sistema de micropolígonos que permite crear experiencias con cantidades masivas de detalles geométricos e importar archivos creados en otros programas de modelado sin miedo a afectar la fluidez de la experiencia jugable.

Unreal Engine 5 también declaró que optimizó sus sistemas gráficos, de programación por jerarquías y agregó un sistema de aprendizaje computacional para anclar las animaciones integradas al ambiente en el que se desarrollan (de esta manera, se minimiza la posibilidad de movimientos que “rompen” la estructura de los personajes u objetos en el escenario).

En su presentación, Epic Games también mencionó una serie de estudios desarrolladores que están actualmente utilizando su herramienta, entre ellos CD Projekt Red para el próximo título de The Witcher, Crystal Dynamics con una nuevo Tomb Raider, Ninja Theory (Hellblade: Senua’s Sacrifice), Smilegate (Lost Ark), Focus Entertainment (A Plague Tale: Innocence), Supermassive Games (The Dark Pictures Anthology), Remedy (Control) y DontNod(Life is Strange 2) entre muchos otros.

Crystal Dynamics aprovechó para anunciar un nuevo Tomb Raider

El estudio desarrollador aprovechó la semana de anuncios de Epic Games para develar que no solo están utilizando Unreal Engine 5, sino que lo están probando por primera vez en un título de la saga de Lara Croft.

“Crystal Dynamics está orgullosa de ser parte del lanzamiento de Unreal Engine 5. Este nuevo motor gráfico se traduce en un siguiente nivel en lo narrativo y en las experiencias jugables”, declaró Dallas Dickinson, director general de la saga Tomb Raider, durante la State of Unreal2022.

El ejecutivo afirmó que confían en el motor gráfico para interpretar un mundo abierto bajo la narrativa de la franquicia de Lara Croft, pero que apenas están comenzando el proceso de desarrollo. Más allá del apoyo a Epic Games, el estudio no ha adelantado ninguna imagen ni información de su nueva experiencia.

SEGUIR LEYENDO: