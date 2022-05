Let me solo her, el héroe de Elden Ring, se prepara para marcar un hito

Hace algunas semanas se viralizó la existencia de un jugador muy especial de Elden Ring que se presentaba como “Let me solo her”. Este usuario se convirtió inmediatamente en una especie de leyenda por intervenir en otras partidas para ayudar a distintos jugadores -desconocidos para él- a superar a Malenia, uno de los jefes más desafiantes del título.

“ Elegí a Malenia para ayudar a otros porque me enamoré de su diseño. Todos sus ataques tienen mucha gracia y es implacable como una jefe. Su infame Baile Waterfowl es considerado el movimiento más difícil de esquivar de cualquier jefe de FromSoft a la fecha, así que decidí probarle a los demás que no era imposible“, le explicó al medio IGN en ese momento.

Ahora, a casi un mes de que se diera a conocer, el jugador se prepara para marcar un hito: hoy va a transmitir cómo acumula su victoria número mil. “ Hola chicos, estoy llegando a casi 1000 asesinatos y planeo transmitir esta hazaña en vivo en mi canal de YouTube. ¡Espero encontrarme con algunos de ustedes allí!”, compartió a través de Reddit, la plataforma en la que también se viralizaron sus hazañas. “¡No puedo esperar para verlo! Realmente me has inspirado para tratar de mejorar para vencerla”, le respondió un usuario.

Una de los aspectos más interesantes que rodean a todo el fenómeno en el que ya se convirtió Elden Ring es el vínculo que generó en su comunidad. La complejidad del juego y su fuerte sentido de exploración convirtieron a la interacción entre los jugadores un punto necesario para poder superarlo de la forma más eficiente posible. Y actitudes como las de Let me solo her son solo un ejemplo de esa dinámica que se creó y que otros usuarios tratan de replicar.

“También trato de ayudar principalmente con el jefe final cuando tengo tiempo. Creo que es una de las cosas más saludables en los juegos de From Software y deseo que la gente lo aprecie más, porque hay muchas personas que hacen todo lo posible todos los días para ayudar a otras personas que no conocen en absoluto ”, destacó otro usuario en Reddit.

Los logros de "Let me solo her" inspiraron diferentes fanarts | Crédito: @hanzkilla (Twitter)

“Me gustaría agradecer a la comunidad de Elden Ring por todo el apoyo y hype alrededor de mi personaje. Mi símbolo de invocación siempre estará esperando a compañeros que necesitan ayuda”, había dicho en la entrevista que brindó hace un mes. Ahora se prepara para hacerlo una vez más y para llegar a las mil victorias frente al jefe que lo convirtió en una leyenda para la comunidad de Elden Ring.

