Primeras impresiones de F1 22: la serie de automovilismo vuelve a subir la apuesta

Gracias a una serie de distintos sucesos a lo largo de la última década, la Fórmula 1 acumuló todavía más relevancia en el público joven y latino. La llegada de una serie documentada a Netflix o la participación de Sergio “Checo” Perez en los torneos más importantes del mundo como un representante de la escudería Red Bull fueron algunos de los factores que influyeron en esa tendencia. Además, el rating de las carreras creció con la transmisión de los servicios live-stream promocionados por sponsors de alto alcance.

Los videojuegos de F1 no se quedaron atrás en esta evolución digital. Con un perseverante trabajo de Codemasters, reciente adquisición de Electronic Arts, los simuladores de autos de alta velocidad fueron transformándose poco a poco y mejorando su hiperrealismo de una entrega a otra. La versión de 2021 no pasó desapercibida y se llevó los aplausos de los entusiastas del género. Las aspiraciones de la desarrolladora siempre estuvieron enfocadas en brindar al jugador una recreación virtual de esta majestuosa disciplina deportiva que se supera año tras año.

Ciertamente en todas las entregas se espera la actualización de las últimas plantillas con los autos calcados en lujo de detalle, optimizaciones en el gameplay y nuevas pistas. En ese marco, quien planta su bandera en F1 2022 es el circuito “F1 Miami International Autodrome”. Este autódromo se ubica a pocos metros del Hard Rock Stadium y su layout está compuesto por 19 curvas y 5,41 km de longitud.

Durante el evento de esta preview, los responsables del proyecto destacaron el intrincado desafío que tuvieron que enfrentar por tratarse de un campo que no está terminado. Sin embargo, mostraron mucha tranquilidad debido a que contaban con experiencia en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, salieron victoriosos con casos de Corea e India, donde se basaron en proyecciones de renders y planos para diseñar la arquitectura de los escenarios. En esta ocasión, los detalles salen a relucir desde la parrilla de salida y todo el recorrido está plagado de publicidades de reconocidas marcas, al igual que en la vida real. Mientras tanto, algunas otras locaciones gozaron de upgrades, tales como Australia, España y Abu Dhabi.

A nivel técnico probamos la versión de Steam en una PC de gama alta y en ningún momento se cortó la inmersión por problemas de rendimiento o caídas de cuadros por segundo. Verdaderamente parecía un juego terminado y no en un estado de prueba. Como novedad absoluta, está la incorporación del VR (realidad virtual) con soporte en una importante variedad de cascos, como el Valve Index, Oculus Quest 2, etc. Otro punto de trabajo destacado es el rework de ciertas mecánicas de los neumáticos y algunas correcciones en físicas puntuales que solo los más expertos podían percibir y sufrir.

Otro añadido que elevó el desafío de F1 2022 es la Inteligencia Artificial Adaptativa, válida únicamente en el modo casual, pero que nutre mucho a la experiencia de simulación. Acá podrás escoger entre Normal, donde los corredores van a variar su reacción dependiendo de su lugar en la tabla, y otra opción Full, que -además de administrar su comportamiento- también regularán la velocidad y agresividad competitiva basándose en el puesto en el que se encuentren.

Sin embargo, los retoques no se quedan ahí y sumaron una serie de nuevas características. Por ejemplo, ahora el jugador podrá controlar la grilla de salida en la Formation Lap, conducir manualmente los Safety Cars y, a la vez, los Pit Stops en boxes también afectarán todo el sistema de timing si no se entra y controla correctamente. Todo lo que concierne a customizaciones en My Team o Career se mantienen igual que su predecesor -considerablemente variado- como así también todas las cuestiones de accesibilidad.

Por otra parte, algo que no se esperaba, pero que abre mucho el paraguas de contenido, es la integración de Supercars, es decir, todo un segmento de autos de alto nivel (por fuera de la segmentación de Fórmula 1, 2 y 3). Estos mismos podrán utilizarse en challenges como Autocross, Drift y Rival Duel, entre otros.

Con tan solo un vistazo y muchas horas corriendo por las flamantes pistas de F1 2022, no nos queda duda de que Codemasters logró superarse una vez más para traerle a los gamers casuales y competitivos un producto noble que nos llene de adrenalina. Esta obra estará disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series desde el 1 de julio de este año , y desde el 28 de junio para aquellos que adquieran la versión Champions Edition, sumado a otros ítems especiales de bienvenida.

