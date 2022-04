Epic Games Store cierra abril con dos juegos gratuitos y experiencias bizarras

Paradigm

La empresa de Tim Sweney le dio cierre al mes de abril con dos experiencias que explotan lo bizarro y aprovechan la mixtura de lo frenético con un extraño (pero entrañable) sentido del humor.

El primer título de la nueva selección del fin de semana es “Paradigm”, una experiencia del indie de Janerka Productions con diseño de point and click. La historia se concentra en un futuro neo-soviético del 2026 donde una compañía que se dedica a fabricar “niños prodigio” sufre un problema en su línea de producción y genera a Paradigm. Este pequeño mutante es abandonado a su suerte y, en lugar de deprimirse, se concentra en su objetivo: convertirse en el mejor artista de música electrónica del mundo.

La simpática narrativa de Janerka Productions confía en las habilidades de sus jugadores y jugadoras en atravesar una serie de niveles intrincados mientras conocen a un espectro de personalidades que intentarán que Paradigm se convierta en el artista musical más famoso.

Trailer de Paradigm

El segundo juego gratuito que ofrece Epic Games Stores es una aventura poco conocida de los desarrolladores del famoso Goat Simulator. Double Moose Games y Curve Games se pusieron de acuerdo para no dejar de lado el humor oscuro que los caracterizó con su éxito viral y lanzaron “Just Die Already”, una experiencia open world que busca el lado cómico de una oscura realidad.

Los jugadores y jugadoras deberán encarnar en un anciano jubilado que no tiene familia ni recursos para seguir viviendo solo y que el destino le depara quedarse en la calle. En la línea de protagonistas que no dejan que nada los tire abajo, los usuarios deberán seguir viviendo la vida loca desafiando todos aquellos obstáculos que lo quieran poner en peligro.

Para ganar “tickets” de acceso de vuelta al asilo, se le pide a los jugadores que vivan la vida al límite, que completen desafíos extremos y tiren la seguridad por la ventana hasta acumular los puntos suficientes para una vida tranquila.

Trailer de Just Die Already

¿Cómo obtener los juegos gratis de Epic Games Store?

Epic Games Store (2022)

1. Crear un usuario en el sitio oficial de Epic Game Store.

2. Descargar la plataforma digital para Desktop.

3. Todos los jueves, Epic rotará el título gratuito en el frente de su Tienda digital.

4. El usuario deberá pedir el canje del título haciendo click sobre su imagen.

5. El título estará automáticamente disponible en la Librería personal. Aunque no se lo descargue de manera inmediata, el usuario podrá disponer del videojuego cuando lo desee.

SEGUIR LEYENDO: