Guatemala: La SAT reportó que la recaudación fiscal superó la meta hasta mayo de 2026

El Superintendente de Administración Tributaria, Werner Ovalle Ramírez, y otros funcionarios, brindan detalles sobre la gestión de impuestos en Guatemala durante una conferencia de prensa. (Diario de Centroamerica)

La SAT de Guatemala informó que recaudó Q50.308,3 millones hasta mayo de 2026, un resultado que superó la meta programada de Q49.374,8 millones y que, según la propia institución, refleja una ejecución de 101,9% y una variación interanual de 8,2% en un momento en que la administración tributaria ya participa en la definición de la meta para 2027.

En el mismo balance presentado en conferencia, la entidad detalló que la proyección de recaudación asignada a la administración tributaria para 2027 asciende a Q130.956,3 millones, mientras que para el Gobierno central la estimación llega a Q131.635,9 millones, según explicó el intendente de recaudación durante la exposición técnica.

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La cifra reportada a mayo responde de forma directa a la pregunta central del informe oficial: la SAT sobrepasó en alrededor de Q933,5 millones el objetivo previsto para el período. De acuerdo con el organismo, ese desempeño la ubicó por encima de la meta acumulada del año en los primeros cinco meses.

La SAT de Guatemala recaudó Q50.308,3 millones hasta mayo de 2026, superando la meta fiscal en Q933,5 millones con una ejecución del 101,9%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El superintendente Werner Ovalle Ramírez sostuvo durante la conferencia que el comportamiento de los ingresos tributarios avanza en línea con la planificación institucional y añadió que el segundo semestre será determinante para la recaudación anual. Según su explicación, la institución busca cumplir las metas mensuales y consolidar una variación positiva en el cierre del ejercicio.

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La SAT vinculó el desempeño tributario con la actividad económica y su planificación de mediano plazo

Ovalle Ramírez afirmó que el resultado también muestra, a juicio de la institución, un avance de la actividad económica del país. En su intervención, señaló: “Al final de cuentas vamos mil millones por arriba de la meta de recaudación que representa este 8,2 de variación interanual”.

Ante una consulta sobre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el superintendente dijo que la SAT ya sostuvo una reunión para presentar las acciones ejecutadas en 2026 y las proyectadas para los años siguientes. Según explicó, el trabajo institucional se encuadra en dos ejes: la política fiscal de mediano plazo y el plan estratégico institucional 2026-2030.

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En materia presupuestaria, la SAT informó que su Intendencia de Recaudación participa en la Comisión Técnica del Presupuesto junto con el Ministerio de Finanzas Públicas, el Banco de Guatemala, SEGEPLAN y otras entidades. Según el intendente, esos acercamientos comenzaron desde principios de abril y se basan en proyecciones de actividad económica para el cierre de 2026 y para 2027.

La SAT prepara controles por el Mundial y confirmó coordinación con Estados Unidos

Ante preguntas sobre controles por el Mundial, Ovalle Ramírez dijo que la SAT trabaja en dos ámbitos: comercio exterior y fiscalización interna. Según explicó, en importaciones se preparan medidas para detectar posibles afectaciones a la propiedad intelectual y se mantiene intercambio permanente de información en el marco de estrategias definidas por la Organización Mundial de Aduanas.

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El funcionario añadió que, en el plano interno, las áreas de fiscalización harán presencias fiscales para verificar el cumplimiento tributario en un período que la institución considera de mayor consumo. También lanzó un llamado a los establecimientos para que cumplan sus obligaciones tributarias.

En otra parte de la conferencia, la administración tributaria informó que al 9 de junio de 2026 el parque vehicular registrado ascendía a 6.675.706 vehículos entre motocicletas, vehículos particulares y comerciales. Vay Ramírez señaló que el incremento de las motocicletas responde a una tendencia observada en los últimos años, aunque precisó que la SAT dispone del dato del parque vehicular “sin establecer cuáles son las causales” de la decisión de compra de los ciudadanos.

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Consultado por la situación de una camioneta atribuida en una pregunta periodística a la exfiscal general Consuelo Porras, con Q3.775 pendientes en impuesto de circulación, multas e intereses desde 2022, el superintendente respondió que la recomendación era consultar a la institución que hizo la asignación del vehículo. Añadió que la SAT verificaría internamente la información mencionada durante la conferencia.