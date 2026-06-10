Honduras

Más de 180 personas han sido arrestadas por violencia doméstica en Honduras durante 2026

Las autoridades policiales advierten que los casos de violencia dentro del hogar continúan representando una de las principales problemáticas sociales del país.

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La DPI informó que los casos de violencia doméstica en Honduras reflejan una problemática que afecta la convivencia en numerosos hogares. (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
La DPI informó que los casos de violencia doméstica en Honduras reflejan una problemática que afecta la convivencia en numerosos hogares. (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Más de 183 personas fueron detenidas en Honduras en los primeros meses de 2026 por denuncias de violencia doméstica, según datos de la Dirección Policial de Investigaciones. Las capturas se realizaron en distintas regiones del país tras denuncias presentadas por víctimas y familiares.

Según el portavoz de la DPI Wilfredo Maldonado, los casos registrados muestran una problemática que sigue afectando la convivencia en numerosos hogares hondureños y que, en muchos casos, puede escalar hacia delitos más graves.

Las autoridades señalaron que detrás de muchas denuncias hay patrones de violencia repetitiva que, si no son atendidos a tiempo, pueden derivar en lesiones graves, agresiones continuas e incluso homicidios o femicidios.

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Qué ocurre tras las detenciones

Una vez que se producen las detenciones, los expedientes son remitidos a los órganos judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad de los acusados y aplicar las sanciones previstas en la legislación vigente.

Las autoridades policiales sostienen que la denuncia oportuna sigue siendo una de las herramientas más importantes para prevenir desenlaces fatales y garantizar la intervención de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas.

Tras las detenciones por violencia doméstica, los expedientes son remitidos a los órganos judiciales para determinar responsabilidades y sanciones.
Tras las detenciones por violencia doméstica, los expedientes son remitidos a los órganos judiciales para determinar responsabilidades y sanciones.

Una violencia que excede el hogar

Especialistas en derechos humanos y organizaciones de protección a las mujeres advirtieron que la violencia doméstica sigue siendo una de las expresiones más frecuentes de violencia en Honduras. Aunque muchas víctimas logran denunciar a sus agresores, persiste la preocupación por los casos que permanecen ocultos debido al miedo, la dependencia económica o la falta de acceso a mecanismos de protección.

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Diversos estudios señalaron que este tipo de violencia no solo afecta a la persona agredida, sino que también tiene consecuencias psicológicas y sociales para los hijos y demás integrantes del núcleo familiar, con consecuencias psicológicas y sociales que pueden perpetuar ciclos de violencia por generaciones.

Aprueban Reformas

El aumento de los casos ocurre mientras el Congreso Nacional aprueba nuevas reformar a la Ley contra la Violencia Doméstica orientadas a fortalecer las medidas de prevención y castigo contra los agresores.

Entre las propuestas en discusión figura la creación de un registro nacional de personas condenadas por violencia doméstica, así como restricciones que podrían impedir a los sentenciados optar a cargos de elección popular, acceder a determinados beneficios financieros o mantener licencias y permisos otorgados por el Estado.

Una mujer camina frente a un mural que dice "no más feminicidios", en la pared de un edificio en Centro Histórico, en Tegucigalpa(Honduras). EFE/ Gustavo Amador/Archivo
Una mujer camina frente a un mural que dice "no más feminicidios", en la pared de un edificio en Centro Histórico, en Tegucigalpa(Honduras). EFE/ Gustavo Amador/Archivo

La defensora de los derechos de las mujeres Honorina Rodríguez señaló que las reformas buscan “enviar un mensaje claro de rechazo a la violencia” y fortalecer los mecanismos de protección para quienes enfrentan situaciones de riesgo dentro de sus hogares.

Los desafíos pendientes

Pese a los esfuerzos institucionales, organizaciones sociales consideran que el combate a la violencia doméstica requiere una respuesta integral que vaya más allá de las detenciones y sanciones penales.

Entre los desafíos pendientes figuran el fortalecimiento de la educación en igualdad, el acceso a atención psicológica, la protección efectiva de las víctimas y la promoción de entornos familiares libres de violencia.

El aumento de las denuncias y capturas también refleja una mayor disposición de las víctimas a romper el silencio y acudir a las autoridades. Sin embargo, advierten que el reto sigue siendo garantizar protección efectiva, acceso a la justicia y acompañamiento integral para evitar que los casos de violencia se repitan o escalen a consecuencias irreversibles dentro de los hogares hondureños.

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