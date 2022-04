Return to Monkey Island sumará funciones para llegar al público actual de jugadores

No es la primera vez que Ron Gilbert piensa seriamente en el regreso al universo de Monkey Island, pero sí fue el momento en donde todos los factores coincidieran para que ya no tuviera excusas de no hacerlo. El desarrollador reveló en una entrevista cómo Devolver Digital terminó por convencerlo y cómo se embarcó en la misión de recuperar el imaginario del pirata Guybrush Threepwood.

En entrevista con el portal especializado ArsTechnica, el creador de Monkey Island confesó que una de las preocupaciones que detenían su proceso era saber cómo continuar una de las narrativas más icónicas del gaming . “Mi duda número uno cuando se acercó el equipo de Devolver era sobre esto: el peso de la expectativa. ¿Era algo a lo que realmente me quería enfrentar?”, contó el desarrollador.

Las ideas de la distribuidora Devolver Digital incentivaron a Gilbert y a Dave Grossman, programador de la interfaz SCUMM en la que se realizó la obra original y coescritor de la franquicia. Ambos estuvieron de acuerdo en continuar y se enfrentaron a otro desafío clave: ¿cómo adaptar una rústica aventura point and click a los tiempos actuales?

A partir de ese concepto, el nuevo Return to Monkey Island se construyó con referencias que plantearan nuevos paradigmas y chistes internos, pero con un guiño directo a la nostalgia de los originales. “Nos dimos cuenta de que queríamos construir un juego que mire hacia adelante; esa fue la inspiración por el tipo de arte, diseño y la interfaz de usuario que hicimos. Todo lo que construimos fue pensando en un juego para el futuro, no dedicado al pasado ”, contó Gilbert.

Este tipo de reflexiones fueron las que plagaron los primeros debates del equipo de desarrollo y muy pronto dieron cuenta también de la necesidad de incluir distintos modos de juego . Con la misión de satisfacer una amplia espectro del público, Gilbert y Grossman propusieron un sistema de modos de dificultad, pistas y otras dinámicas similares a los puzzles actuales .

“La frustración ahora es un gran factor para las personas. Hay más requerimientos por parte del jugador, y simplemente no toleran el mismo tipo de frustración que hace 30 años antes”, apuntó Grossman.

Los lineamientos de desarrollo fueron consecuencia de la reacción a Thimbleweed Park (2017), un videojuego de Ron Gilbert y Gary Winnick el cual está dedicado a despertar nostalgia en todos sus niveles. Sin embargo, la idea de Return to Monkey Island no era simplemente realizar un homenaje, sino inspirar una nueva generación de fanáticos.

“Es un nuevo juego de Monkey Island más que otro juego de Monkey Island. Es una distinción sutil, pero muy importante...desarrollarlo igual pero mejor es siempre el desafío”, describió Grossman.

Aunque aún no se han revelado más detalles, los desarrolladores explicitaron que han trabajado con la interfaz SCUMM original para que reproduzca una lógica actual de incentivo a los jugadores. “Filosóficamente, la interfaz está diseñada para empoderar más a los jugadores cada vez que realizan acciones exitosas y minimizar la frustración. En lugar de respuestas aleatorias, todos los personajes tendrán buenas ideas para todo”, adelantó Grossman.

SEGUIR LEYENDO: