Análisis de House of the Dead Remake, el clásico de SEGA que vuelve a la acción renovado

El clásico de arcades vuelve a la acción en Nintendo Switch con controles y gráficos renovados

En la época en la que los salones de arcade todavía estaban en el centro del entretenimiento gamer, las máquinas de The House of the Dead se destacaban por sobre las demás y nos invitaban a protagonizar una aventura extremadamente particular a pura acción. El voice acting sin ganas, la trama trillada y otros elementos de esa primera entrega serían fundamentales para el futuro de la franquicia, su tono y el universo zombi en general. Sin embargo, ¿cómo se para una remake del título en 2022?

MegaPixel Studio, responsable de la remake de Panzer Dragoon, se encargó de traer de vuelta el juego de acción para Nintendo Switch con algunas pequeñas novedades. Lo que más se destaca son los gráficos, que si bien no son de última generación, elevan considerablemente lo visto en las distintas versiones del juego para poder disfrutarlo en pantallas más actuales como nunca antes.

La jugabilidad es otro apartado que se actualizó para aprovechar las características de la Switch y su giroscopio incorporado. Los jugadores pueden elegir entre apuntar con alguno de los sticks, con el Joy-Con (o en su defecto con el giroscopio de la Nintendo Switch Lite) o con una combinación de ambos. Gracias a las diferentes configuraciones de sensibilidad se puede lograr una experiencia similar a la del arcade y sus pistolas sobredimensionadas.

Sin embargo, más allá de estas adaptaciones al gaming de hoy, la remake de The House of the Dead se queda en el camino cuando tiene que ofrecer algo nuevo. Considero que sería un error intentar actualizar los gráficos del juego a algo más realista como si se tratara de un título de la nueva generación de consolas. En mi opinión, atentaría contra la esencia de la franquicia, que nunca se tomó en serio a sí misma y se volvió cada vez más bizarra con cada nueva entrega. De todas maneras, también considero innecesaria una remake de un videojuego si no va a aportar novedades interesantes a la fórmula, aunque cada caso es particular.

MegaPixel Studio adaptó el título original de 1996 con gráficos modernos y una jugabilidad más fluida

Lo mejor que tiene The House of the Dead Remake para ofrecer son sus distintas opciones a la hora de comenzar una nueva partida. Aparte de optar por superar la aventura en solitario o con otro jugador, se pueden seleccionar diferentes niveles de dificultad y de puntaje, para que cada jugador ajuste la experiencia a su estilo de juego. Los fanáticos del título podrán experimentar la versión más difícil y pura del título, mientras que los acostumbrados a otro tipo de experiencias pueden optar por un sistema de puntos más moderno , que bonifica los combos y ofrece más oportunidades de continuar. También se puede seleccionar el modo horda, que aumenta considerablemente la cantidad de enemigos a derrotar en cada nueva pantalla para ofrecer un nivel extra de desafío.

Todas esas opciones permiten moldear la experiencia a la medida de cada player, pero después de superar la campaña dos o tres veces, pierden un poco su gracia. La remake también incluye una enciclopedia completamente nueva, donde se pueden explorar los diferentes diseños de enemigos, algunas nuevas canciones y un final alternativo. Estos elementos se agotan muy rápido cuando se puede superar la campaña unas tres veces en dos horas y ya no queda más por descubrir.

Las remakes son algo naturalizado en la industria del entretenimiento y, en muchas ocasiones, logran el objetivo de atraer nuevo público a una propiedad o franquicia que quedó en el tiempo. Algunos juegos que marcaron a generaciones enteras no son compatibles con los modelos de gráficos y jugabilidad actuales, que son resultado de una constante evolución, y deben adaptarse. Pero también es importante que haya novedades que justifiquen el relanzamiento de un título y su nuevo precio en el mercado .

Los jefes vuelven a la acción con nuevos diseños y ataques más peligrosos

Entre sus distintas secuelas y spin-offs, la saga The House of the Dead cuenta con más de diez entregas desde sus inicios en 1996. Tal vez en este caso hubiera sido más adecuado lanzar una colección con algunos de esos títulos en vez de poner todos los esfuerzos en alimentar la nostalgia del primer juego. Está claro que la enciclopedia de enemigos busca justificar esta edición y ofrecerles a los jugadores algo que no vieron nunca antes, pero deja mucho que desear.

The House of the Dead Remake está apuntada a los fanáticos más acérrimos de la franquicia , que planean pasar horas y horas en el juego para desbloquear todos los caminos posibles, así como también sus finales y sus armas extra. El nuevo sistema de logros ayuda bastante con eso. Para el resto del público, sin embargo, esta nueva versión va a quedar como un título demasiado caro para lo que ofrece. No se desmerece el trabajo de MegaPixel Studio, que renovó el apartado visual y jugable considerablemente después de 26 años, pero lo que deja The House of the Dead Remake es sabor a poco.

No se trata de un fenómeno aislado, igualmente. La industria continúa explorando la fina línea entre remake y remaster con cada nuevo lanzamiento, poniendo a prueba las exigencias del público y lo que buscan en este tipo de experiencias. Hay remakes y remasters de títulos que tienen poco más de diez años que no deberían tener mucho sentido, pero que lograron imprimirle nueva vida a experiencias tal vez olvidadas o que en su momento no pudieron mostrar sus mejores colores. Si hubiera una fórmula ideal, se estarían produciendo muchísimos más regresos en el mundo gamer.

La campaña se puede jugar de a dos con puntaje compartido (Co-Op) o separado (Competitivo)

En ese debate, otro elemento importante a tener en cuenta es la esencia de una franquicia: lo que busca transmitir. En el caso de The House of the Dead, se trata de una parodia al cine de zombis y las películas de acción hollywoodenses, por lo que mantener todo como estaba, incluyendo el paupérrimo voice acting, no es una decisión para nada errada. De todas maneras, se podrían haber sumado enemigos, creado nuevas áreas o agregado nuevos personajes sin necesidad de comprometer eso que atrajo a los jugadores en primer lugar. El juego ya separa la experiencia entre lo clásico –y más dificultoso- y lo moderno – y más accesible- por lo que no debería tener problemas en ofrecer una aventura más completa para aquellos que tengan ganas de explorar cómo podría ser The House of the Dead en 2022.

SEGUIR LEYENDO: