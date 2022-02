Ubisoft está trabajando en 16 proyectos: estos son los videojuegos que están en camino

FILE PHOTO: The UbiSoft in Paris, France, October 29, 2019. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Los últimos años de Ubisoft fueron una antesala de todo lo que se desataría en el futuro de la industria de videojuegos. Entre escándalos por violencia en los espacios de trabajo, políticas de cruncheo en el desarrollo y adquisición de estudios, la masiva empresa sigue sosteniendo 16 proyectos propios cuya mayoría verán la luz durante el 2022 .

Ubisoft cuenta con un total de 45 estudios asociados y emplea alrededor de 20 mil personas. Entre las franquicias más importantes que ostenta el distribuidor están Assassin’s Creed, los Tom Clancy’s, y Far Cry. A pesar de las polémicas corporativas que su CEO Yves Guillemot prometió solucionar desde que salieron a la luz, sus franquicias siguen llevando adelante el desarrollo de las IPs claves del gaming. ¿Cuáles son los títulos en los que trabaja la empresa actualmente?

Avatar: Frontiers of Pandora

Fotografía cedida hoy por Ubisoft que muestra una captura del juego "Avatar: Frontiers of Pandora", que la firma presentó en la feria de videojuegos E3 que arrancó este sábado en Los Ángeles, California (EE.UU). EFE/Ubisoft

Ubisoft aprovechó el universo de Avatar para presentar una experiencia de mundo abierto que construye una narrativa aparte de la historia cinematográfica creada por James Cameron. Magnus Jansen, de Massive Entertainment y exdirector creativo en Tom Clancy’s The Division, confirmó que el juego está en desarrollo desde 2017. Acorde al cabeza de proyecto, esta nueva historia puede funcionar solo gracias a las consolas de nuevas generación , ya que el mundo que construyeron, sus IA y las dinámicas de interacción con los jugadores eran demasiado pesadas para los procesadores de octava generación.

Ubisoft: Star Wars

El proyecto fue anunciado a principios del año pasado y es una colaboración activa junto a Lucasfilm Games. “Este es el comienzo de una colaboración a largo plazo con Disney y Lucasfilm Games y estamos contentos de trabajar mano a mano para construir sobre este increíble legado que sabemos que los fans de la saga amarán”, comentó Yves Guillemot, fundador de Ubisoft. Según ciertos rumores, el demo que la empresa mostró del Avatar: Frontiers of Pandora fue lo que convenció a los ejecutivos de Disney para romper el contrato de exclusividad que tenían con EA y darle una chance para crear una nueva narrativa inmersiva.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

12-06-2021 Mario+Rabbids Sparks of Hope. Rainbow Six Extraction, Assassin's Creed Valhalla y Far Cry 6 han protagonizado este sábado el evento Ubisoft Forward, donde la desarrolladora ha presentado Mario+Rabbids Sparks of Hope y compartido nuevo material del juego de Avatar. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UBISOFT

De la mano de Ubisoft Milan, esta colaboración con Nintendo es una secuela del “Mario + Rabbids Kingdom Battle” del 2017. El simpático título proyecta presentar un combate basado en movimientos por grilla y desarrollar un imaginario que coincida con el género táctico.

Prince of Persia: Sands of Time Remake

Luego de un largo tiempo sin noticias, la cuenta oficial de Twitter de Prince of Persia le aseguró a los fans que el proyecto seguía en camino y que, al parecer, podría llegar a salir antes de marzo 2023 . El remake de la famosa saga es un intento por perpetuar el espíritu que renovó a los juegos de acción e intentará acercar a los nuevos jugadores a una de las historias más clásicas del gaming.

Assassin’s Creed Infinity

Mientras los rumores apuntan a un lanzamiento a principios del año que viene, lo que se sabe de la nueva edición de la saga Assassin’s Creed es que se tratará de un RPG online que actuará como juego como servicio. Ubisoft declaró que tanto el estudio de Quebec como el de Montreal están dedicados a la producción del lanzamiento.

Assassin’s Creed VR

Ubisoft’s Red Storm Entertainment es la división encargada de llevar a Realidad Virtual esta experiencia especial de Assassin’s Creed destinada a Oculus VR. El estudio, responsable de juegos como Werewolf Within y Star Trek Bridge Crew, solo reveló que este nuevo lanzamiento estará construido específicamente para la plataforma, pero que incorpora elementos claves de la identidad de la saga.

Beyond Good and Evil 2

Otro de los títulos de la lista que parece estar en el limbo del desarrollo, Beyond Good and Evil 2 es la secuela de una experiencia de acción que estrenó en el 2003. El adelanto del juego pudo verse por primera vez en la E3 2017 y un artículo de Bloomberg Report publicó este mes que el título sigue aún en etapa de preproducción.

Roller Champions

(Foto: Ubisoft)

Una paleta de colores de los setenta con un toque de adrenalina Roller Derby, el juego fue revelado en la E3 2019 y aún no hay actualizaciones importantes sobre su lanzamiento . Por lo pronto, la experiencia plantea un panorama deportivo con partidas de equipos de a tres: el ganador se definirá por quien logre robar la pelota, sobrepasar una serie de obstáculos por escenarios desopilantes y terminar una vuelta completa sin perder el control de la jugada.

Rocksmith+

El famoso software-juego rítmico que habilita a los jugadores a conectar sus instrumentos reales para aprender a tocar sus canciones favoritas tendrá un lanzamiento estilo suscripción online . Entre sus características más innovadoras, cuenta con la opción de interconectar a todos los jugadores para obtener feedback en tiempo real a partir de una especie de red social. Según la última actualización a principios de mes , Rocksmith + beta sigue en etapa de desarrollo beta y se está trabajando especialmente en la implementación de detección de acordes.

Skull & Bones

El videojuego fue revelado durante la E3 2017 y emocionó al público con sus primeras imágenes de un mundo de piratas realista que actuaría como competencia para Sea of Thieves (lanzado en el 2018) . El multijugador de enfrentamientos corsarios tendría fecha al fin para abril de este año después de ocho años de refinamiento, en los cuales la franquicia debió superar la renuncia de varios líderes de diseño y el director del juego.

The Settlers

Con 30 años de legado, The Settlers quiere volver en la next gen con tres facciones exclusivas para construir y conquistar sus escenarios en tiempo real. El equipo de desarrollo está actualmente trabajando en la elaboración de unidades especiales para cada especie y edificios que ayudarán a plantear nuevas dinámicas a la hora de los enfrentamientos. Esta edición contará con modos multijugador de hasta 8 jugadores en línea, además de con IA diseñadas para enseñarle a los participantes de los distintos mecanismos de juego. Según Ubisoft Blue Byte, The Settlers tiene fecha de lanzamiento en marzo de este año.

Tom Clancy’s The Division Heartland

12/05/2021 Tom Clancy's The Division Heartland. Ubisoft seguirá desarrollando juegos catalogados como 'Triple A' pero sus esfuerzos para incrementar la audiencia se dirigirán a los títulos gratuitos ('free to play') de sus principales franquicias. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UBISOFT

Anunciado a principios del año pasado, este spin off de The Division será un free-to-play que se desarrollará en un pueblo llamado Silver Creek. Los jugadores podrán tomar misiones en una base específica: desde allí, deberán explorar un mapa masivo esquivando áreas contaminadas con el “Veneno Verde”, un gas infectado por un virus que destrozó el mundo donde se desarrolla la narrativa. Esta propuesta persigue el objetivo de ser un juego de supervivencia que renovará su realidad de manera diaria.

Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline

En otro intento por monopolizar categoría free-to-play, Ubisoft amplía el universo de Ghost Recon para enfrentar a los jugadores en batallas online en la Isla Drakemoor, un mapa masivo de distintos tipos de condiciones climáticas que pondrán en jaque las estrategias de los distintos escuadrones. Las peleas se desatarán entre equipos en los cuales cada jugador desempeñará un rol particular a partir de un sistema de clases.

Tom Clancy’s Splinter Cell Remake

16-12-2021 Remake de Splinter Cell. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UBISOFT

A fines del año pasado, la distribuidora lanzó la bomba que la saga del 2002 tendrá una remake dedicada para las consolas de nueva generación. El proyecto será llevado acabo por Ubisoft Toronto y utilizará el motor gráfico Snowdrop (tecnología utilizada en The Division, Avatar: Frontiers of Pandora y el próximo juego de Star Wars). “Aunque todavía estamos en las primeras etapas de desarrollo, lo que intentamos es asegurarnos de que el espíritu de los primeros juegos permanezca intaco, en todos los aspectos que dieron a los primeros Splinter Cell su identidad”, comentó Matt West, productor del juego.

Tom Clancy’s Splinter Cell VR

Así como el Assassin’s Creed, la compañía quiere poner a disposición de Oculus VR la remake del Splinter Cell. El proyecto también está liderado por Ubisoft’s Red Storm Entertainment quienes se especializan en el desarrollo de contenido de realidad virtual. “ Estos juegos aprovecharán la tecnología de Oculus para garantizar experiencias viscerales e inmersivas que los jugadores no podrán encontrar en ningún otro lado” , corroboró Elizabeth Loverso, Vicepresidenta de Desarrollo de Producto en Ubisoft’s Red Storm Entertainment.

Tom Clancy’s XDefiant

Ubisoft quiere seguir la tendencia de los shooters free-to-play: aquí los jugadores pueden personalizar a sus Defiant acorde a su estilo de batalla y seleccionar un tipo de arsenal que funcione acorde a la especialización de su personaje. El XDefiant tiene un perfil similar al Valorant y Overwatch: desde el lanzamiento estarían disponible los enfrentamientos competitivos lineales en un mapa de dos equipos de seis jugadores en objetivos como Dominación del área y Escolta. La cantidad de Defiants aprovechará el universo de Tom Clancy y continuará la narrativa de sus lanzamientos. Si bien el juego todavía no está disponible, los voluntarios pueden registrarse para las pruebas de beta cerrada.

