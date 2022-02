Xbox Game Pass: estos son los juegos que se van sumar al catálogo en la segunda mitad de febrero

Xbox Game Pass se prepara para darle el cierre a las novedades de febrero y anunciaron los juegos que se van a sumar al servicio de suscripción en la segunda mitad del mes. Después de la renovación de la primera quincena, que estuvo marcada por una oferta amplia de títulos indie, ahora los usuarios van a darle la bienvenida a nuevos videojuegos.

Luego la llegada de Contrast, Dreamscaper, Telling Lies, Besiege, CrossfireX, Edge of Eternity, Skul: The Hero Slayer, The Last Kids on Earth and the Staff of Doom, Ark: Ultimate Survivor Edition y Infernax, estas opciones van a desembarcar el resto del mes:

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) - Disponible desde el 17 de febrero

Este simulador invita a los jugadores a que se tomen un descanso del mundo real y disfruten del desafío y la serenidad de cortar el césped en el campo de Gran Bretaña. Si alguien está buscando conducir contadoras de césped de algunas de las marcas más reconocidas del mundo y gestionar su propia empresa en ese rubro, este juego parece ser la opción perfecta.

Madden NFL 22 (Consola y PC) - Disponible desde el 17 de febrero

El videojuego de fútbol americano va a llegar a Game Pass a través de EA Play y le va a permitir a los suscriptores acceder a recompensas especiales, como Ultimate Team Packs y conjuntos de equipos para The Yard. Además, en caso de querer hacerlo, van a poder ahorrar un un 10 % en compras de contenido digital de EA, como juegos, Madden Points y más.

Total War: Warhammer III (PC) – Disponible desde el 17 de febrero

Uno de los títulos que este año va a estar disponible desde el día uno en Game Pass. Los jugadores se tienen que preparar para la catastrófica conclusión de la trilogía Total War: Warhammer. Reúne tus fuerzas y adéntrate en el Reino del Caos, una dimensión de terror alucinante donde se decidirá el destino del mundo.

Roboquest (Game Preview) (PC) - Disponible desde el 22 de febrero

Un roguelite FPS de ritmo rápido que se puede jugar en solitario o en modo cooperativo. Ambientado en un mundo futurista calcinado, los jugadores van a tener que luchar contra hordas de robots letales en un juego de alto octanaje. Tu Guardián hipermóvil y de alta potencia está listo para luchar en entornos en constante cambio impulsados por una banda sonora que se presenta como adenalínica.

Galactic Civilizations III (PC) ID@Xbox - Disponible desde el 24 de febrero

Construye una civilización que resistirá la prueba del tiempo y tomará la galaxia por asalto en el juego de estrategia espacial más grande de la historia. Elige entre docenas de razas únicas y hazte un nombre a través de la diplomacia, el espionaje, los avances tecnológicos y mucho más.

Super Mega Baseball 3 (Consola) - Disponible desde el 24 de febrero

Sube la puntuación en una pelea relajada o supera los límites de tus reflejos en este refinado simulador de béisbol que es perfecto tanto para novatos como para profesionales. Esta tercera entrega de la serie presenta modos de franquicia, ligas en línea y práctica completamente nuevos, además de gráficos mejorados.

Alice: Madness Returns (PC) - Disponible desde el 28 de febrero

Alice: Madness Returns profundiza en el lado oscuro y violento de la imaginación, creando un País de las Maravillas de pesadilla donde Alice debe enfrentarse a los demonios que amenazan sus visiones.

Como siempre, no todos los anuncios son buenas noticias. Con la renovación del catálogo, se confirman qué videojuegos ya no van a formar parte de la selección disponible para todos los suscriptores. Sin embargo, van a contar con el tiempo suficiente para poder probarlos o decidir sumarlos a su biblioteca en forma definitiva. El tiempo límite va a ser el 28 de febrero cuando los siguientes títulos abandonen el sistema de suscripción: Hypnospace Outlaw Consola y PC), Killer Queen Black (Consola), Stealth Inc 2 (Consola) y Touhou Luna Nights (Consola y PC) .

SEGUIR LEYENDO: