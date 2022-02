El multijugador online será gratis en PlayStation 4 y PlayStation 5 durante el fin de semana

Sony Interactive Entertainment anunció que, con motivo del día de San Valentín, desde hoy, 12 de febrero, y hasta el día 14 habrá una promoción para que los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 puedan jugar en línea sin necesidad de estar suscritos a PS Plus.

Con esta promoción se puede aprovechar para disfrutar con amigos o personas de todo el mundo para jugar partidos de FIFA 22 o enfrentarse en el campo de batalla de Call of Duty: Vanguard, por proponer algunos ejemplos. También puede ser una gran oportunidad para aquellos que no estén seguros de pagar PS Plus y necesiten probar los servicios en línea para tomar la decisión.

Al igual que las otras consolas (Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch) para poder jugar online hay que pagar un servicio extra, que en este caso es el PlayStation Plus, que tiene un precio de $7 dólares por mes, $16.99 por tres meses y $39.99 por un año entero. Además del juego en línea, el servicio ofrece como beneficios juegos gratis para descargar mensualmente, contenido y descuentos exclusivos en la PS Store (la tienda digital de Sony), y la posibilidad de guardar las partidas en la nube con 100GB de espacio.

En este mes de febrero, hay tres títulos gratis para descargar para los que estén suscritos: Planet Coaster, un juego de gestión y construcción de parques de diversiones con su jugabilidad adaptada al joystick, desarrolado por Frontier Developments, los mismos que crearon RollerCoaster Tycoon 3. Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, un título que comenzó como un DLC de Borderlands 2, pero que regresó como un juego independiente. Por último, el EA Sports UFC 4, el juego de luchas MMA óptimo para probar con amigos.

