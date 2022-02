Resident Evil 4: el remake llegaría este año y estos son todos los rumores sobre el proyecto

Resident Evil 4

Aunque Capcom aún no lo haya admitido, las filtraciones y rumores de una remake de Resident Evil 4 se hacen cada vez más fuertes. Un reporte del portal Fanbyte relevó todos los rumores que rodean el título y, en base a entrevistas y pistas de las redes sociales de la desarrolladora, calculan que el anuncio es inminente. Además, todo parece indicar que llegará durante este año.

La saga de Resident Evil es la responsable de masificar el imaginario zombie dentro de las consolas de videojuegos y crear el género de survival horror. Bajo la dirección de Shinji Mikami y Tokuro Fujiwara en 1996, la experiencia generó un nuevo paradigma en narrativa del gaming.

Si bien la popularidad de los juegos de postapocalípticos mermó luego de su pico de popularidad en el 2010, Capcom reconoce que el amor de los fanáticos de la saga no es algo que puede morir tan fácil, especialmente luego del recibimiento del Resident Evil Village. La empresa se encargó de mantener su franquicia viva a través de remakes desde el 2002 , aprovechando las reversiones para mejorar características que -aunque despiertan nostalgia- no fueron las mejores decisiones en implementación. Esta es una de las razones por la cual a partir del 2019, las nuevas colecciones adoptaron el estilo third person shooter y abandonaron la aparatosa perspectiva de cámara fija.

Con el remake del Resident Evil 4, Capcom tenía la intención de volver a conquistar a Shinji Mikami, quien había abandonado el estudio para crear su propio estudio llamado Tango Gameworks . Para ello, la compañía japonesa propuso la construcción de M-Two, una rama compuesta por quienes también estarían trabajando en la remake del Resident Evil 3. A pesar de sentirse tentado, Mikami se habría negado a la oferta por miedo a desbaratar la producción de su propio estudio.

Aunque sus planes fueron frustrados, las filtraciones confirman que la producción del Resident Evil 4 sigue en pie y que mantiene la premisa de optimizar la experiencia sin generar una copia cuadro por cuadro del primer lanzamiento . De esta manera, Leon Kennedy (protagonista de este título) ya no viviría el principio de su aventura durante el día y se podría aprovechar la potencia de las consolas de novena generación para agregar un escenario nocturno con toques gráficos más tenebrosos. Lo que, sin dudas, colaboraría en reforzar la tensión de la instancia inicial.

Los rumores también afirman que los personajes tendrían roles más influyentes y que contarían con mucho más tiempo en pantalla, de manera que la narrativa logre desarrollarse de manera más ordenada y explícita. Un ejemplo de esta intención sería la inclusión más integral de Ada Wong, una espía que trabajaba para Albert Wesker y que aparecía en una campaña corta de extras llamada Assignment: Ada, además de Separate Ways, agregada para PlayStation 2 y el Resident Evil 4 VR.

Con el comienzo de 2022, parece claro que una remake de Resident Evil 4 es inminente y los fans creen que prueba de esto es el críptico mensaje publicado a fines del año pasado en las redes sociales oficiales de la franquicia. Aunque no es un confirmación, la publicación colaboró en aumentar las expectativas de los seguidores de la saga ante la posibilidad de reencontrase con uno de los títulos más queridos e icónicos del mundo del gaming.

