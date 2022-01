Los Sims 4: los jugadores podrán elegir los pronombres con los que quieren identificar a sus personajes

(Foto: Microsoft)

A través del formato Inside Maxis, parte del equipo que trabaja en Los Sims 4 anticipó la incorporación de una función que era muy requerida por la comunidad del juego: el uso de pronombres para poder definir cómo se quiere identificar a los personajes . De esta forma, los jugadores y jugadoras van a poder dar un nuevo paso en la personalización de sus sims, siguiendo la línea de mayor inclusión que se planteó este título.

“Los Sims sigue evolucionando y como equipo seguimos aprendiendo y trabajando para hacer nuestro juego más inclusivo, paso a paso, día a día. Queremos reconocer que los pronombres neutrales no son solo para personas no binarias y seguiremos compartiendo con ustedes en el futuro el trabajo sobre la personalización en base a los pronombres”, anticiparon durante la transmisión.

La explicación estuvo a cargo de Alister Lee (The Sims Experience Designer) que mostró la implementación de esta función en el modo el modo CAS (las siglas en inglés para Crear Un Sim). Donde antes solo aparecía la frase “Hola, me llamo..”, ahora va a decir “Hola, mi nombre y mis pronombres son..”. En la nueva instancia de creación de los sims no solo se va a introducir el nombre y apellido que el jugador decida darle a su personaje. Ahora también va a poder elegir los pronombres con los que quiere que se lo identifiquen.

Tomaron esa decisión pensando en que esa es la forma en la que muchas personas se presentan en la vida real, por lo que es razonable trasladar esa característica a un juego que trata de reflejar situaciones y comportamientos de la realidad. En la presentación aclararon que es un trabajo en proceso, por lo que mostraron una pantalla que estéticamente no responde a la versión final una vez que se aplique al juego.

Las opciones entre las que se van a poder elegir son cuatro en el nuevo menú desplegable que se va a incorporar: They/Them/Their; She/Her/Hers; He/Him/His; y una cuarta que va a ser completamente personalizable y cada jugador va a poder definir el pronombre que quiere usar. Los pronombres elegidos van a aparecer junto al nombre y, por ejemplo, empezarán a implementarse cada vez que el jugador reciba una notificación.

Esta nueva función que llegará al juego en el futuro surge de la iniciativa de Momo, streamer que se focaliza en generar contenidos sobre Los Sims. En una petición que publicó en change.org destacó los diferentes avances que dio el título a favor de la comunidad LGBTQ+, habilitando más opciones de personalización de los personajes. Sin embargo, el texto destacaba la falta de representación para los sims trans o no binarios y la necesidad de incorporar un lenguaje que no esté basado en el género para delimitar sus identidades.

En la petición, que reunió a casi 25 mil adherentes , se reconocía que podía haber algunos conflictos para trasladar esa función a otros lenguajes, algo que se deberá ver cómo se implementa finalmente. Además, se destacaba que el objetivo de la presentación era mostrar a los equipos de EA y Los Sims cómo este avance puede ser beneficioso, aunque no se aplique en el juego actual y sea algo que llegue más a futuro.

Momo se refirió a este anuncio en sus redes sociales y dijo: “si me decían el año pasado, cuando empecé mi campaña en Twitter para incorporar pronombres en Los Sims, que iba a estar mirando esta imagen ahora -haciendo referencia a la presentación que se realizó en Twitch-, no lo iba a creer, pero juntes hicimos que sea realidad. Gracias a todes. Esto es muy importante para mi y para mucho otres”.

La forma en la que esta función se va a trasladar a los 18 lenguajes en los que se traduce el juego fue un punto que se tocó durante la presentación y reconocieron que cada lenguaje va a tener sus propias particularidades y desafíos. Como ejemplo usaron la palabra “perfect”, que en inglés no tienen ninguna distinción de género. Sin embargo, en español se dice “perfecto” o “perfecta”, por lo que no se puede trasladar la forma neutra que sí se da en el inglés. “No hay soluciones comunes para todos los territorios. Esta es la primera conclusión a la que llegamos cuando empezar a investigar cómo funciona cada lenguaje” , destacaron.

También explicaron que hay que tener en cuenta otras cuestiones, como el nivel de aceptación que hay en cada territorio al que llega el juego con respecto a este punto. Mientras que algunos países ya existen formas neutras para dirigirse a las personas, en otras locaciones todavía no es oficialmente aceptado. Incluso hay territorios en los que las limitaciones son mucho más estrictas y complejas.

Por último, destacaron que todavía es un trabajo que está en desarrollo y aclararon que el diseño y la investigación alrededor de esta función va a continuar hasta que sientan que la herramienta llegó a un punto en el que es correcto que se sume al juego.

SEGUIR LEYENDO: