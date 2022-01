Simuladores: los juegos que enseñan a cambiar un enchufe o navegar un cohete Space X

Microsoft Flight Simulator

Mucho antes que se estudiaran los campos de edutainment (entretenimiento educativo) y gamificación, existía la incógnita de cómo atraer público que no era seducido por las experiencias más pop del gaming. Y la respuesta creó un género que se convirtió en un clásico de los videojuegos: los simuladores. Si una de las grandes preguntas de la pedagogía era cómo hacer que aprender fuese más divertido, el gaming entendió que lo mejor era ofrecerle a los usuarios un ambiente donde podían cometer miles de errores sin consecuencia en el mundo real.

Así se invento The Sumerian Game en 1964, un juego de estrategia en base de texto cuyo objetivo era enseñar a los jugadores a mantener los parámetros económicos de una ciudad en crecimiento. Este juego fue creado y diseñado por Mabel Addis, una profesora de historia que se convertiría en la creadora del género y la primera game designer femenina. Desde entonces, los juegos de simulación cambiaron acorde las eras del gaming: muchos desarrolladores pensaban en la simulación a partir de gabinetes de arcade, otros a partir de puzzles y acertijos. Aun así, muchos revisionistas de la historia del gaming afirman que fue Will Wright y su primer SimCity (1989) quien disparó la locura de la simulación.

En los últimos años, los simulator invadieron Steam y algunos encarnaron experiencias satíricas (con ideas como el Goat Simulator), mientras que otros buscaron acercar habilidades que parecen poco accesibles. Acá te dejamos una lista de algunos de los simuladores más populares:

Microsoft Flight Simulator

La saga de Asobo Studios enamoró a todos los fanáticos de la aviación desde su primera versión. La edición del 2020 se convirtió en un título universalmente aclamado donde las personas descubrían cómo manejar los mandos realistas de distintos controles de avión hacia aeropuertos modelados a escala real. Desde el asiento del capitán, los parámetros con los que se lidia no solo son los “botones y palancas” de la aeronave, sino reportes de tráfico aéreo y meteorológico, geografía específica regional y muchos otros inconvenientes de los vuelos reales.

Electrician Simulator

El juego indie de Take IT Studio! intenta ayudar a las personas que no tuvieron ningún tipo de enseñanza industrial a aprender algo muy simple y cotidiano: cómo funciona la electricidad en una casa. Como la mayoría de los simuladores, comienza con consignas básicas como cambiar una lamparita y termina por enseñar a construir de cero paneles eléctricos. El estudio publicó una demo jugable en Steam y aún no anunció fecha de lanzamiento.

SpaceX Docking Simulator

Como chiche para aquellos que visitan la página del programa espacial de Elon Musk, la compañía habilitó una experiencia que enseña a las y los jugadores a utilizar la misma interfaz usada por la NASA para unir una nave con la Estación Espacial Internacional (ISS). El videojuego es gratuito y está habilitado para todas las audiencias.

PC Building Simulator

La pandemia le dio un nuevo aire a esta experiencia del 2019, donde The Irregular Corporation propuso cerrar la grieta entre los expertos en hardware y los usuarios. De esta manera creó un ambiente controlado donde todo el mundo puede aprender a arreglar y construir computadoras dependiendo el tipo de uso que se necesite.

Aunque el universo de los procesadores y placas gráficas suene complicado al principio, la simulación paso a paso invita a desarrollar el conocimiento mientras se intenta mantener a flote un simpático negocio de soporte técnico. Y para quienes sean fanáticos de los esports y quieran saber cuales son las especificaciones para el máximo rendimiento, la desarrolladora lanzó la expansión “Esports” a principios de 2021.

COVID Simulator

De la mano de los simuladores más bizarros, el desarrollador independiente Coldrice construyó una experiencia sobre la pandemia en base a los datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

El simulador propone al jugador como mánager de una oficina en tiempos de brotes de COVID19: desde allí deberá lidiar con opciones como los efectos de los calendarios de vacunación, las restricciones sanitarias para evitar contagios y muchos eventos que se presentaron a lo largo de la pandemia. Como dificultad final, Coldrice también insertó la variante que habilita la mutación del coronavirus a medida que transcurre tiempo de juego.

