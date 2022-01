Para el presidente de Square Enix, los NFTs pueden permitir un crecimiento autosostenido de los videojuegos

(Foto: Square Enix)

La incorporación de los NFTs y la tecnología blockchain al gaming es un punto que todavía genera un gran número de dudas en la comunidad de los videojuegos, especialmente por las falta de objetivos concretos en su introducción y un gran desconocimiento sobre estos modelos relacionados con las nuevas formas de economía digital. El último en expresarse al respecto fue Yosuke Matsuda, presidente de Square Enix, en una carta abierta que publicó en Año Nuevo.

“El metaverso fue un tema relevante en el 2021, inspirando una conversación global, pero si qué es el metaverso y después sobre qué tipo de oportunidades de negocios presenta”, señaló en el texto. “E s probable que el metaverso experimente una transición significativa a una fase comercial en 2022, con una amplia gama de servicios apareciendo en escena. A medida que este concepto abstracto comience a tomar forma concreta a través de ofertas de productos y servicios, espero que traiga cambios que también tengan un impacto más sustancial en nuestro negocio”, agregó.

En la carta, Matsuda señaló que el 2021 no fue solo Año Uno del Metaverso, también fue el Año Uno de los NFTs debido a la rápida expansión que experimentó en su base de usuarios. Sin embargo, también reconoció que se dieron situaciones asociadas a prácticas especulativas. Aunque no es una situación ideal, marcó, sí espera que eso se corrija en la medida que los bienes digitales se expandan al público general con bienes que vean sus precios ajustados a su valore real. Así, considera, se van a volver tan habituales como las transacciones con bienes físicos.

“Por último, están los juegos de blockchain. Ya sean juegos para un solo jugador o en línea, los juegos tradicionalmente han definido un flujo unidireccional por el cual los creadores como nosotros proporcionamos un juego a los consumidores para que jueguen con ellos. Por el contrario, los juegos de blockchain, que en este momento están entrando en una fase de crecimiento, se basan en la premisa de una economía de tokens y tienen el potencial de permitir un crecimiento autosostenido del juego ”, destacó más adelante, marcando cuál es el valor que le ve a la incorporación de esta modalidad a los videojuegos.

En esa línea, agregó que lo que permite que el crecimiento de un juego sea autosustentable es la diversidad, tanto en la forma en la que las personas se involucran con los juegos como las motivaciones que tienen para hacerlo y los tokens van a colaborar con esa diversificación. Considera que el concepto de “play to earn” (jugar para ganar) es un ejemplo de eso.

En la carta también contó que se dio cuenta que las personas que juegan para divertirse (”play to hace fun”) son los que en su mayoría manifiestan algunas dudas con respecto a estas nuevas tendencias, algo que considera que es entendible. Pero que también considera que otra cantidad de personas se van a ver motivados por la posibilidad de jugar para contribuir (”play to contribute”), en el sentido de -según su texto- ayudar a que los juegos sean más emocionantes. A este grupo de personas considera que el gaming tradicional no les ofrece un incentivo puntual.

FILE PHOTO: Visitors are pictured in front of an immersive art installation titled "Machine Hallucinations - Space: Metaverse" by media artist Refik Anadol, which will be converted into NFT and auctioned online at Sotheby's, at the Digital Art Fair, in Hong Kong, China September 30, 2021. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo

“Sin embargo, con el avance en las economías basadas en tokens, los usuarios recibirán incentivos puntuales, lo que dará como resultado no solo una mayor consistencia en su motivación, sino que también creará una ventaja tangible para sus esfuerzos creativos. Creo que esto llevará a que más personas se enfoquen en esos esfuerzos y generará mayores posibilidades de que los juegos crezcan de formas emocionantes. Desde divertirse para ganar a contribuir, una amplia variedad de motivaciones que inspirarán a las personas a participar en los juegos y conectarse con otros -destacó en el texto-. Son los tokens basados en tecnología blockchain los que permitirán esto. Al diseñar economías basadas en tokens viables en nuestros juegos, permitiremos un crecimiento autosostenido del juego. Es precisamente este tipo de ecosistema el que se encuentra en el corazón de lo que yo llamo “gaming descentralizado”, y espero que se convierta en una tendencia importante en los videojuegos en el futuro”.

En la carta también dejó en claro que la incorporación de “juegos descentralizados” a su catálogo (junto con los que llama “juegos centralizados”) será una estrategia de la empresa que se empezará a implementar durante este año. “Creo que las nuevas tecnologías y los conceptos que he planteado y los cambios que aportan a nuestro entorno empresarial nos brindarán una gran cantidad de oportunidades para enriquecer la vida de las personas a través del entretenimiento digital, que es el núcleo de nuestro negocio”, agregó.

