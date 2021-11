Mass Effect podría tener su adaptación televisiva de la mano de Amazon

El sitio Deadline reveló esta semana que Amazon Studios está muy cerca de cerrar las negociaciones para producir la adaptación televisiva de la saga de videojuegos Mass Effect. El título de ciencia ficción de Electronic Arts y BioWare mostró sus intenciones de llegar a la pantalla hace varios años, pero el nivel de producción necesario para un proyecto así no es para cualquiera.

Amazon estrenó hace poco la adaptación de los libros de “La Rueda del Tiempo” (The Wheel of Time) con gran éxito en varios territorios, lo que le dio la confianza para anticipar otros proyectos. Mientras los fans de “El Señor de los Anillos” (The Lord of the Rings) esperan por la nueva serie de la franquicia, los amantes de Mass Effect ya empiezan a hacer fila para una producción que podría tardar años en llegar.

“Van a ver que seguimos invirtiendo en géneros de fantasía de todo tipo, tenemos un equipo centrado en el género en Amazon Studios, que trabajan incansablemente con nuestros socios creativos en esos calendarios, y pueden esperar más”, comentó la jefa del estudio, Jennifer Salke. Por ahora, sin embargo, no se compartieron más detalles del proyecto, que muy probablemente será live-action.

Fans de Mass Effect no tardaron demasiado en conectar la noticia con un enigmático posteo en la cuenta de Instagram del actor Henry Cavill, que en febrero de este año dio indicios de estar involucrado en un proyecto de la franquicia. De todas maneras, la idea de una serie de TV es nueva, porque los rumores alrededor de una posible adaptación de la franquicia siempre estuvieron enfocados en el cine.

Mass Effect es una saga de juegos cargada de personajes, locaciones y temáticas que se tratan en la trilogía original y la secuela Mass Effect Andromeda, títulos que requieren decenas de horas para ser completados. En ese sentido, el formato televisivo es un terreno mucho más apto para desarrollar la épica historia del Comandante Shepard y la tripulación de la nave Normandy. Para complementar los videojuegos, hay cómics y novelas que expanden aún más su universo hacia otros formatos.

Por ahora no hay más detalles al respecto, pero el hecho de haber confirmado el proyecto sugiere que habrá importantes novedades durante 2022. Lo único que los fans piden es que no se espere al Mass Effect Day, que se celebra todos los 7 de noviembre, para compartir noticias.

