Golden Joystick Awards: Resident Evil Village es el mejor juego del año según los fans

A pesar de que no se pueden llevar adelante ceremonias multitudinarias, esta semana comenzó oficialmente la temporada de premios en la industria de los videojuegos. La 39° entrega de los Golden Joystick Awards premió a los mejores títulos, estudios y artistas de 2021 en materia de videojuegos, con algunas obviedades y pocas sorpresas. La particularidad de esta entrega de premios es que todas y cada una de sus categorías fueron votadas por el público general en las últimas semanas, a diferencia de otras que están a cargo de críticos especializados o la propia comunidad de desarrolladores.

La ceremonia, que se transmitió en vivo por los canales de GamesRadar, contó con la conducción de Emily Rose y Nolan North, actores de voz que son principalmente conocidos por interpretar a Elena Fisher y Nathan Drake en los videojuegos de la saga Uncharted. Ambos comentaron que se sintieron honrados de participar en esta edición de la entrega de premios, que por los 50 años de la industria del gaming incorporó dos nuevas categorías que celebran la historia de la industria.

Para poner los premios de Mejor juego de todos los tiempos y Mejor Hardware de todos los tiempos en contexto, los Golden Joystick Awards comenzaron con un pequeño documental sobre la historia de los videojuegos, con material de clásicos inmortales, videos con publicidades y eventos de la época y los testimonios de algunos de los actores más importantes de la industria del gaming en sus primeras décadas, como John Romero, co-creador de DOOM, y Trip Hawkins, fundador de Electronic Arts.

Durante la premiación también se invitó a artistas de todo el mundo a colaborar en un poderoso medley musical que recorrió la historia del gaming con algunas de las bandas de sonido más importantes de los últimos 50 años, desde Super Mario Bros a The Last of Us Parte II, pasando por Kingdom Hearts, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot y muchos más. Adicionalmente, también se presentaron algunos trailers y anticipos de títulos independientes

Foto: Nintendo

Deathloop, Psychonauts 2, Resident Evil Village, Ratchet and Clank, Wildermyth, Hitman 3, The Forgotten City, It Takes Two, Metroid Dread y Mass Effect Legendary Edition componían la terna de Mejor Juego del Año que, como todas las demás en la ceremonia, fue votada tanto por la crítica especializada como por jugadores de todo el mundo. Finalmente, el premio más importante de la noche quedó en manos de la última entrega de la franquicia Resident Evil.

A continuación, la lista completa de ganadores en todas las categorías de la última edición los Golden Joystick Awards 2021:

Mejor Narrativa

Life is Strange: True Colours

Mejor juego multijugador

It Takes Two

Mejor Audio

Resident Evil Village

Mejor Diseño Visual

Ratchet & Clank: Rift Apart

Mejor Expansión

Ghost of Tsushima: Iki Island

Juego Mobile del Año

League of Legends: Wild Rift

Mejor Hardware

PlayStation 5

Mejor Juego Indie

Death’s Door

Mejor Estudio del Año

Capcom

Mejor Actuación

Maggie Robertson, Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Premio Revelación

Housemarque

Mejor Comunidad

Final Fantasy XIV

Mejor Juego Activo

Final Fantasy XIV

Juego de PC del Año

Hitman 3

Juego de Nintendo del Año

Metroid Dread

Juego de Xbox del Año

Psychonauts 2

Juego de PlayStation del Año

Resident Evil: Village

(Foto: Bandai Namco)

Juego Más Esperado

Elden Ring

Premio elegido por la crítica

Deathloop

Mejor Juego del Año

Resident Evil: Village

Mejor Hardware de todos los tiempos

PC

Mejor videojuego de todos los tiempos

Dark Souls

SEGUIR LEYENDO: