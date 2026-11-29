El gobernador Claudio Vidal recorrió la estancia Alquinta de Lázaro Báez (Gobierno de Santa Cruz)

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El gobierno de Santa Cruz asumió el control operativo de las estancias Alquinta y La Entrerriana, propiedades del empresario Lázaro Báez. El gobernador Claudio Vidal inspeccionó las instalaciones este sábado y anunció que usarán los campos para levantar un polo productivo y educativo.

La decisión de que la provincia tome posesión de las propiedades la adoptó el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, tras una solicitud presentada por el fiscal federal Julio César Zárate. La medida judicial busca preservar la hacienda, resguardar las estructuras edilicias y reactivar la producción de los campos mientras avanza la investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita contra el empresario patagónico, condenado en causas de corrupción kirchnerista.

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Según la fiscalía, Báez seguía explotando estas estancias y otros bienes desde la cárcel de Ezeiza, incluso cuando ya se encontraban bajo embargo judicial.

Entre sus instalaciones, la quinta tiene más de 40 habitaciones

Durante su recorrida por Alquinta, el gobernador Vidal aseguró que los campos de Báez “dejan de ser un símbolo de la corrupción para convertirse en un espacio de producción y oportunidades”. “Este lugar es para producir. Lo utilizaron como lugar de lujo, de paseo, de diversión, de cerrar acuerdos millonarios, pero esto es un lugar para producir y hoy en beneficio del Estado provincial”, sostuvo el mandatario en una conferencia de prensa.

La sala de estar de la dependencia principal

El gobernador vinculó de manera directa la riqueza acumulada en esos predios con el deterioro de los servicios públicos esenciales: “Acá está el dinero de las escuelas que solicitaban y que nunca se terminaban. O escuelas que se comenzaba la construcción, se certificaba la totalidad y después las escuelas nunca llegaban para nuestros hijos. Acá está el dinero de las rutas que se pagaron en dos o tres oportunidades”, manifestó.

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Un galpón con material en desuso

La estancia Alquinta, que cuenta con una superficie superior a las 52.000 hectáreas, llegó a albergar en el pasado un stock de 35.000 ovinos. Sin embargo, el abandono reciente redujo drásticamente la cantidad de animales. Según estimaciones preliminares que las autoridades esperan certificar una vez concluida la época de parición, actualmente solo quedan unas 6.000 cabezas en el lugar. Además, el personal que se desempeñaba en las estancias se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, con salarios adeudados desde hacía meses.

El Poder Ejecutivo provincial anunció un programa para transformar estos predios en centros de desarrollo agrícola y capacitación técnica. El Consejo Agrario Provincial asumirá la conducción de las tareas rurales con el propósito de expandir la ganadería ovina, optimizar la calidad de la lana y conformar un banco de vientres que impulse al sector en toda la región.

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La zona de esquila, por donde llegaron a pasar 35.000 ovejas

“Esta tierra la vamos a utilizar para sembrar. Lo mismo que estamos haciendo en Calafate, acá lo vamos a hacer a gran escala”, anticipó Vidal, quien detalló que la casa principal de la estancia posee entre 40 y 50 habitaciones, infraestructura que facilitará el alojamiento de estudiantes. El proyecto contempla la firma de convenios con universidades y con el Consejo Provincial de Educación para dictar tecnicaturas vinculadas a las ciencias agrarias.

El gobernador defendió la viabilidad económica de la iniciativa frente a los cuestionamientos sobre los costos de mantenimiento que deberá afrontar el erario público. Explicó que, tras una inversión inicial durante los primeros meses, el circuito comercial de la lana y la venta de hacienda permitirán que los establecimientos se autofinancien. “Todo lo que podamos aportar acá será momentáneo, por dos o tres meses, porque después se recupera solo una vez que pones en marcha el circuito productivo y comercial”, aseguró Vidal.

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La Provincia cuenta con un plazo de 30 días para presentar ante la Justicia Federal un plan de trabajo detallado, que será auditado por un veedor judicial.

El mandatario provincia brindó una conferencia de prensa desde la estancia

El esquema de gestión dispuesto por el juzgado federal establece pautas estrictas de control. La provincia de Santa Cruz financiará el inicio de las operaciones y se encargará de las contrataciones y la comercialización ordinaria. No obstante, cada estancia mantendrá una contabilidad separada y los ingresos obtenidos por las ventas deberán depositarse en cuentas judiciales independientes.

Para garantizar la transparencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación propondrá a un coadministrador judicial. Este funcionario trabajará junto al equipo provincial, fiscalizará los movimientos financieros y tendrá la potestad de vetar gastos extraordinarios que pongan en riesgo el patrimonio. Las obras de infraestructura, la adquisición de maquinaria costosa y la venta de reproductores requerirán autorización previa del juez Vázquez.

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La administración provisoria se fijó hasta el 30 de abril de 2028. Vidal se mostró optimista respecto al futuro de los campos y la posibilidad de que queden definitivamente bajo la órbita provincial si se consolida el proyecto pedagógico y productivo. “Si la justicia ve que nosotros avanzamos en un fin social, citando esto como un gran ejemplo para todo el país de qué es lo que hay que hacer con los bienes recuperados de la corrupción, tranquilamente el Estado provincial va a poder ser dueño total de todas las instalaciones”, concluyó.