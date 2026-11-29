El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, asisten a una conferencia de prensa en el edificio del Ministerio de Economía. REUTERS/Matias Baglietto

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El juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita aguardan una serie de informes solicitados al Banco Central de la República Argentina y a la Auditoría General de la Nación para definir si investigan o desestiman la denuncia por el traslado de 1.000 lingotes de oro al exterior y la presunta pérdida de 1.023 millones de dólares a partir de las fluctuaciones del precio internacional del metal.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, el titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py, a pedido de la fiscalía, dispuso las medidas preliminares a través de una resolución firmada el 27 de octubre. Hasta el cierre de esta semana, ninguna de las respuestas de los organismos había ingresado al expediente.

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Con la información que remitan la AGN y el BCRA, el fiscal Pollicita debe decidir, a través de un dictamen, si formula un requerimiento de instrucción para empezar a investigar formalmente el caso, si pide que la denuncia sea desestimada o bien si corresponde enviar la pesquisa a otra jurisdicción. La última palabra la tiene el juez.

El organismo de control, presidido por Juan Manuel Olmos, reveló esta semana que el Banco Central trasladó 1.000 lingotes a Londres entre junio y agosto de 2024, depositados en el Banco de Inglaterra como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS). El informe, aprobado el 26 de noviembre, cuestionó la trazabilidad, los controles y los resultados financieros de la operación.

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El presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos. Fotos: Gabriel Cano / Comunicación Institucional Senado.

La AGN ya había adelantado en octubre que el Banco Central especuló con el precio internacional del oro, “erró el cálculo” y generó una pérdida de 1.023 millones de dólares. Esta fue la base de la denuncia que formuló el abogado Gregorio Dalbón, con la que se inició el expediente que hoy lleva adelante Lijo.

La Presidencia de la AGN pidió formalmente la repatriación de las reservas de oro, entendiendo que la falta de respaldo documental y de custodia física incrementa el riesgo de embargo o pérdida de inmunidad para el Estado. Es decir, que quede expuesto a reclamos judiciales de terceros y eventualmente no pueda recuperarse en su totalidad.

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Los informes

En aquella resolución de fines de octubre, el último movimiento que tuvo la causa, el juez Ariel Lijo le ordenó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que envíe una copia íntegra del informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central de la República Argentina al 31 de diciembre de 2025, junto con “las disidencias parciales formuladas -en caso que las hubiere- y sus respectivos fundamentos, así como también, la documentación respaldatoria y los papeles de trabajo vinculados con las operaciones”.

También pidió copia de la respuesta brindada por el Banco Central “con relación a las observaciones formuladas en el informe de auditoría antes referido y haga saber si, con posterioridad a dicha contestación, se labraron nuevas actuaciones, evaluaciones, requerimientos o cualquier otra intervención vinculada con esas observaciones, debiendo en su caso, remitirlas en copia e informar su estado actual”.

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A través de la AGN y el BCRA, el juez y el fiscal buscan conocer qué entidades financieras intervinieron en las operaciones cuestionadas.

Ariel Lijo, juez federal. (Foto: Jaime Olivos)

En paralelo, al Banco Central se le ordenó informar el “marco normativo aplicable a la adopción de decisiones vinculadas con la administración, disposición y eventual contratación de operaciones relativas a las reservas del oro de la institución, con especial referencia a las facultades y competencias atribuidas a las distintas áreas y/o funcionarios intervinientes, los procedimientos previstos para la instrumentación y aprobación, los mecanismos de control internos establecidos y las instancias de supervisión correspondientes”.

Por último, el Juzgado le exigió a la autoridad monetaria que revele si entre el año 2025 y la actualidad “existieron directivas o intercambios institucionales con el Ministerio de Economía de la Nación relativos a la administración de las reservas en oro y a las operaciones de derivados con subyacente oro y, en caso afirmativo, remita copia de las constancias y/o actuaciones que se hayan labrado al respecto”.

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En su denuncia, el abogado Gregorio Dalbón —quien representó en distintas causas a la expresidenta Cristina Kirchner— pidió imputar y eventualmente indagar al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet; y al subsuperintendente de la misma área, Nicolás Marcelo Ferro.