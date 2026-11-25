La firma compradora ASB Hospitality Calafate pertenece al grupo emiratí Albwardy Investment, operador de hoteles en Buenos Aires y en las Cataratas del Iguazú. (REUTERS/Bernat Parera)

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El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dispuso que el Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz se abstenga de inscribir transferencias de dominio, cesiones ni constitución de derechos reales sobre un área protegida frente al Glaciar Perito Moreno, como medida de protección previa antes de remitir la disputa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se trata de dos parcelas ubicadas en el Área Natural Protegida Península de Magallanes, unas 21 hectáreas que el gobernador Claudio Vidal autorizó a transferir -a través del decreto 915/26- a un grupo empresario emiratí, pese a que está prohibida la compra de áreas protegidas por firmas o capitales extranjeros.

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La restricción alcanzó a la operación de venta entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U., cuya única accionista es ASB Hospitality LLC, sociedad constituida en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, según consta en la presentación judicial a la que accedió Infobae.

El juez Vázquez aclaró en su fallo que la decisión no suspende los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, ni del Decreto provincial 915/2026, ni ordena detener la ejecución material del proyecto.

Los argumentos del juez

La controversia judicial comenzó cuando un grupo de legisladores provinciales de Santa Cruz -María Agostina Mora Doldán, Luis Carlos Daniel Alegría, Eloy Echazú y Carlos Alberto Godoy- junto con el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), representado por Fabián Alejandro Toledo, presentaron una acción de amparo.

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Los demandantes, asistidos por la abogada Giannella Silvana Bettina Asenjo Ibarra, apuntaron contra el Estado Nacional con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del artículo 154 del DNU 70/2023. Dicha norma derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, conocida popularmente como la Ley de Tierras.

Los demandantes argumentaron que la derogación de esa ley facilitó esta polémica operación inmobiliaria en la Patagonia. Específicamente, cuestionaron el Decreto provincial 915/2026, emitido por el gobernador Vidal el 1 de septiembre último.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

Mediante ese acto administrativo, la provincia exceptuó “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” la prohibición de venta de tierras en el Área Natural Protegida Península de Magallanes. Esta excepción permitió la compraventa de dos parcelas por parte de la firma ASB Hospitality LLC.

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Los demandantes sostuvieron que la Ley de Tierras se encontraba plenamente operativa al momento de tramitarse la venta y dictarse el decreto provincial.

Asimismo, detallaron que las tierras vendidas -identificadas como las Parcelas G2 y G3 del Departamento III Lago Argentino- limitan de forma directa con el Parque Nacional Los Glaciares, el Lago Rico y el Ventisquero Perito Moreno. Por este motivo, afirmaron que la transacción violó el artículo 10 de la Ley 26.737. Adicionalmente, denunciaron que se omitió solicitar la conformidad previa requerida para las Zonas de Seguridad de Fronteras, que no intervino la autoridad ambiental de la provincia y que el Estado santacruceño renunció a su derecho de preferencia sin contar con un dictamen técnico previo.

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Aunque la demanda se dirigió inicialmente solo contra el Estado Nacional, el juez federal analizó la estructura del reclamo y determinó que la sentencia no podría aplicarse de manera útil sin la participación de otros actores clave. El magistrado explicó que la pretensión de los amparistas no se limitaba a discutir la validez de una norma federal, sino que buscaba anular los efectos de un decreto provincial y frenar los derechos de propiedad de empresas privadas.

Por tal motivo, el juez resolvió integrar la relación procesal y declaró como litisconsortes pasivos necesarios a la Provincia de Santa Cruz, a la firma vendedora Lacustre del Sud S.A. y a la adquirente ASB Hospitality Calafate S.A.U.

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Al incorporar formalmente a la provincia patagónica al expediente, se produjo un cambio automático en las reglas de competencia judicial. La Constitución Nacional establece que cuando una provincia es parte en una causa, el caso debe ser resuelto de forma directa por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, el magistrado de Río Gallegos se declaró incompetente y ordenó remitir todas las actuaciones al máximo tribunal del país.

Una medida de protección para resguardar el territorio

A pesar de declararse incompetente para resolver el fondo de la cuestión, el juez Vázquez consideró indispensable dictar una medida de carácter estrictamente conservatorio para evitar que el paso del tiempo torne inútil cualquier decisión futura. El magistrado constató que la operación comercial se encuentra en una fase muy avanzada, dado que la provincia ya otorgó la excepción y la empresa compradora está debidamente constituida.

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Para evitar que la inscripción de la transferencia de las tierras a favor de terceros consolide una situación irreversible, el juzgado ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz que se abstenga de registrar transferencias de dominio, cesiones o derechos reales sobre las matrículas de las parcelas en disputa. Esta restricción provisoria se mantendrá vigente hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina la competencia y resuelva sobre la medida cautelar de fondo solicitada por los legisladores.