Mujeres víctimas de abusos del Opus Dei en Argentina piden a León XIV que las escuche

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Buenos Aires, 9 nov (EFE).- Un grupo de exnumerarias auxiliares que denunció al Opus Dei en Argentina por trata de personas y reducción a la servidumbre pidió este lunes públicamente al papa León XIV que las reciba durante su visita al país, después de haber presentado una solicitud formal al Vaticano el pasado 15 de septiembre y no recibir aún respuesta.

“Le pedimos al papa León XIV que nos reciba”, “queremos justicia” y “queremos que el papa nos escuche” son algunos de los mensajes que transmitieron unas 15 mujeres en un video, difundido en las redes sociales de la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA, por sus siglas en inglés), en el que relatan cómo ingresaron a la organización religiosa y los abusos a los que fueron sometidas.

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Su objetivo es que sean recibidas por el papa entre este lunes y el miércoles, cuando el pontífice concluirá su visita apostólica a Argentina y proseguirá a Perú, su siguiente destino en la gira suramericana.

“El Opus Dei me vino a buscar a la casa de mis padres a los 13 años”, cuenta una de ellas en el video, mientras otras dos relatan que fueron captadas en las provincias argentinas de Salta y Formosa cuando tenían 13 y 14 años.

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En su mayoría provenían de familias con dificultades económicas y, según denuncian, las engañaron: “A mí me prometieron una escuela, un título y una salida laboral”.

Las mujeres describen jornadas laborales extensas, falta de remuneración, restricciones a su libertad, encierro y violencia psicológica.

“Durante 24 años estuve trabajando sin horario, sin descanso y sin vacaciones”, afirma una de las denunciantes, mientras otra asegura: "Nunca me pagaron por mi trabajo”.

La única salida era huir: “Después de tantos años, me escapé. Fue la única forma de salir”, relata otra mujer, que han decidido poner el rostro ante la visita del papa a Argentina.

Este caso involucra a 43 mujeres que en 2021 denunciaron ante los medios de comunicación y el Vaticano que habían sido captadas cuando eran niñas o adolescentes, con promesas de educación y alojamiento, y sometidas después a tareas domésticas sin remuneración.

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En septiembre de 2024 presentaron una denuncia formal ante la Justicia argentina. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) acusó a integrantes de la organización de ejecutar un sistema de captación y explotación laboral, mientras que el Opus Dei niega las acusaciones.

ECA, que reúne a sobrevivientes y defensores de derechos humanos de 30 países, convocó a una conferencia de prensa para el próximo miércoles en Buenos Aires, tanto si las recibe el papa como si no lo hace.

La presentación abordará distintos casos de abusos vinculados a la Iglesia católica en Argentina, entre ellos de las 43 mujeres víctimas del Opus Dei.

ECA estará representada por su director para América Latina, el abogado argentino Sergio Salinas Giordano, y el sobreviviente alemán Matthias Katsch. EFE

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