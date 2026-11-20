Claudio Tapia y Pablo Toviggino, durante la última reunión del Comité Ejecutivo de AFA (@afa)

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El 12 de diciembre de 2025, el juez federal Daniel Rafecas allanó la mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Los investigadores se sorprendieron con el hallazgo de 45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings en un galpón. Todos figuran a nombre de la sociedad Real Central, de los presuntos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte, propietaria del predio de Villa Rosa, en ese partido del norte bonaerense.

Las imágenes pronto se hicieron públicas: varios Porsche, un Audi, un BMW, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupe. Había también pertenencias vinculadas al tesorero de la AFA Pablo Toviggino.

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Algunos de los autos guardados en un galpón de la casaquinta de Pilar

Ese mismo día, y mientras aún se concretaban los procedimientos, la Cámara Federal porteña envió la causa al fuero en lo penal económico, en base a un planteo del propio juez, quien se había declarado incompetente por el tipo de delito. Fue el inicio de un derrotero que está por cumplir un año, pasó por una decena de jueces y acaba de terminar, por orden de la Corte Suprema, de vuelta donde todo empezó: el juzgado de Rafecas.

La prueba

En diciembre de 2025 Rafecas ordenó valuar los bienes y el resultado se conoció ya con otro magistrado en el caso, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. La mansión cotizó en U$S 17 millones y la flota de autos en U$S 3 millones.

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Los detalles de la casaquinta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad hay en marcha otro peritaje encargado por el juez Adrián González Charvay, quien hasta este jueves estuvo al frente de la pesquisa como parte de un derrotero judicial que comenzó con pedidos al respecto de la defensa de los acusados, que obtuvieron un fallo favorable en la Cámara Federal de Casación. La Corte revocó ahora esa decisión.

Quiénes intervendrán de ahora en más

Lo que surja de la nueva pericia para saber cuánto valen los bienes, encomendada a peritos de la Corte, llegará al escritorio de Rafecas en el tercer piso de Comodoro Py 2002 y a la fiscalía federal de Ramiro González, en el quinto piso del mismo edificio: son los nuevos responsables de la investigación iniciada en diciembre de 2025. En el juzgado hay un equipo de trabajo para el tema, el mismo que intervino la primera vez en diciembre de 2025. Esperan que lleguen los expedientes desde Campana.

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El juez federal Daniel Rafecas

La revisión de las decisiones de primera instancia quedó a cargo de la Cámara Federal porteña como instancia intermedia de apelación: la causa ya está radicada en la sala I de ese Tribunal de Apelaciones. Intervendrán los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. En la instancia superior se ubica la Cámara Federal de Casación Penal.

El fiscal federal Ramiro González (foto Adrián Escandar)

El expediente viajero: el largo camino de ida y vuelta

Pantano y su madre llegaron a ser citados por el juez Aguinsky en el verano pasado, para que expliquen cómo compraron sus bienes. Pero su abogado envió ese mismo día un correo electrónico al juzgado federal de Campana pidiéndole a González Charvay que reclame el caso por cuestión de territorio: Pilar está bajo su jurisdicción. El magistrado le requirió a Aguinsky que se inhiba y la entrevista judicial con los presuntos testaferros quedó sin efecto. Hasta ahora evitaron declarar ante la Justicia.

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Mientras mantuvo el expediente en su juzgado, Aguisnky habilitó la feria judicial y, como resultado de sus medidas de prueba, ubicó a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino en el “epicentro” de la investigación por presunto lavado de activos. Entre ellas destacó que una tarjeta de crédito utilizada por Luciano Pantano era corporativa de la AFA y registró consumos y pagos de servicios con un promedio cercano a los 50 millones de pesos mensuales durante 2025. Incluía el pago de peajes de varios vehículos de alta gama que se guardaban en la casaquinta. Por eso reclamó sin éxito quedarse con el caso.

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky

Ese mismo enero, la Cámara Federal de San Martín lo envió a Campana. Después de unos meses volvió al fuero penal económico y estuvo por un breve lapso en el despacho de la jueza María Verónica Straccia. La defensa de Pantano insistió y Casación zanjó el tema devolviendo el caso a Campana, donde estuvo hasta hoy.

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Qué se investigará de ahora en más

La compra de la mansión de Pilar quedó pronto bajo sospecha de haber sido parte de un entramado de presuntas maniobras de lavado de activos, con testaferros vinculados a la dirigencia del fútbol argentino y epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Algo que acaba de ratificar la Corte Suprema y que había postulado en su apelación el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar. Su postura fue respaldada por el procurador interino Eduardo Casal y fue parte de una visión unificada de los diferentes fiscales que pasaron por el expediente, entre ellos Carlos Cearras de la Cámara Federal de San Martín y el de Campana Sebastián Bringas. Todos se opusieron a la radicación de la pesquisa en esta última localidad.

Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal. Foto: MPF

Un informe del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, incorporado a la causa, da cuenta que la operación de compraventa de la casa quinta de Pilar el 30 de mayo de 2024 entre Malte SRL y Central Park Drinks SRL, ahora Real Central SRL de los Pantano, se firmó en una escribanía porteña. En los diversos dictámenes fiscales se mencionó un “cúmulo de indicios vehementes” de que la compra de la estancia de Pilar “constituyó una operación de conversión y ocultamiento de fondos de origen ilícito, presuntamente mediante sociedades pantalla, ampliaciones artificiales de capital y el uso de presuntos testaferros y colaboradores vinculados al ámbito del fútbol”.

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Según los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, el predio ahora allanado fue adquirido por Carlos Tevez en julio de 2017, seis años más tarde se vendió a la firma MALTE SRL, y menos de un año después, el 30 de mayo de 2024 la adquirió “Real Central SRL” de Pantano y su madre Conte, los actuales propietarios.

Los denunciantes Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe ampliaron varias veces la denuncia para incorporar nuevos hechos y personas. Entre ellos, solicitaron investigar al tesorero de la AFA Toviggino, y a distintos integrantes de su entorno societario, así como profundizar sobre presuntas transferencias efectuadas desde la firma TourProdEnter LLC, comercializadora de contratos de la AFA en el exterior, hacia sociedades vinculadas.

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La ampliación también incorporó como nuevos denunciados, entre otros, a Javier Faroni y su esposa Erica Gillette por TourProdEnter, y diversas sociedades extranjeras que habrían intervenido en un circuito financiero internacional bajo análisis judicial. En todos los casos se emitió el dictamen fiscal para ampliar la investigación.