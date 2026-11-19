Marcelo D'Alessio

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Con la intervención de tres conjueces junto a dos de sus ministros, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años de prisión del falso abogado Marcelo D’Alessio por intentar extorsionar al empresario Gabriel Traficante. El acusado le había exigido dinero a cambio de evitar que quedara involucrado en una investigación penal y que su nombre apareciera en publicaciones periodísticas. Los hechos ocurrieron en 2016, en el marco de la causa conocida como la “mafia de los contenedores”.

La decisión fue adoptada este jueves en el expediente CCC 76091/2016, mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite desestimar recursos sin expresar sus fundamentos. El pronunciamiento fue firmado por los magistrados Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Alberto Dalla Via, Guillermo Leal de Ibarra y Juan Ignacio Pérez Curci.

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El fallo que ahora quedó firme había sido dictado el 23 de agosto de 2021 por el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Méndez Signori. Durante aquel juicio, el fiscal Diego Luciani había solicitado una pena de cinco años de prisión para D’Alessio.

La extorsión al empresario Gabriel Traficante

La investigación penal reconstruyó una serie de contactos que el falso abogado mantuvo con Traficante entre noviembre y diciembre de 2016. Ambos eran vecinos del barrio privado Saint Thomas, ubicado en Canning, provincia de Buenos Aires.

Durante esos encuentros, D’Alessio le aseguró que estaba siendo investigado por irregularidades vinculadas con operaciones de importación y que podía ayudarlo mediante sus contactos con funcionarios judiciales, integrantes de organismos de inteligencia y periodistas.

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La Corte dejó firme la condena contra el falso abogado

La causa de la “mafia de los contenedores” analizaba maniobras de contrabando mediante la declaración de mercaderías distintas de las efectivamente importadas, con el propósito de eludir controles aduaneros y reducir el pago de tributos.

Para respaldar sus afirmaciones, D’Alessio le mostró al empresario registros de sus comunicaciones telefónicas y otros datos personales. También le advirtió que era seguido por vehículos y que podía quedar expuesto públicamente si no aceptaba su propuesta.

Según la denuncia presentada por Traficante, el falso abogado llegó a reclamarle 90.000 dólares para intervenir en su situación. El empresario aportó conversaciones y mensajes que posteriormente fueron incorporados como prueba al proceso.

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La información telefónica utilizada para presionarlo había sido obtenida mediante la intervención del entonces fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, quien solicitó esos registros en el marco de la investigación del triple crimen de General Rodríguez. Para ello se valió de un informe elaborado por el exagente de inteligencia Claudio Álvarez, vinculado con Rolando Barreiro, también proveniente de ese organismo.

Bidone fue condenado por su participación en la maniobra. En octubre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su pena de tres años y seis meses de prisión por tentativa de extorsión, abuso de autoridad e infracción a la Ley de Inteligencia Nacional. Barreiro y Álvarez recibieron condenas de dos años en suspenso.

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En el centro, el exfiscal Bidone

Las otras causas contra D’Alessio

Además del caso Traficante, Marcelo Sebastián D’Alessio fue investigado en otra causa iniciada a partir de una denuncia del empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien sostuvo que el falso abogado le había exigido 300.000 dólares para evitar que quedara involucrado en la investigación conocida como los Cuadernos de las Coimas. A raíz de esa presentación, D’Alessio fue detenido el 15 de febrero de 2019 y comenzó una investigación más amplia sobre una organización dedicada al espionaje ilegal y las extorsiones.

Ese expediente llegó a juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 8, que en julio de 2025 condenó al falso abogado a 13 años y seis meses de prisión por asociación ilícita, violación de la Ley de Inteligencia Nacional, lavado de activos, extorsiones, coacción y tenencia ilegal de armas. La pena fue acumulada con los cuatro años impuestos anteriormente por la tentativa de extorsión a Traficante, hasta alcanzar un total de 17 años y seis meses de cárcel.

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Durante el juicio se reconstruyeron maniobras de recopilación de información personal y confidencial, obtenida mediante fuentes públicas y bases de datos restringidas, que luego era utilizada para presionar a empresarios y otras personas. También se acreditaron operaciones relacionadas con el lavado internacional de activos.

Por otra parte, en marzo de este año, el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata sobreseyó a D’Alessio en una causa por evasión tributaria. La resolución se basó en la aplicación retroactiva de la Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos a partir de los cuales determinadas conductas constituyen delitos tributarios.

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