Un Tribunal de Comodoro Py ordenó visitas al Museo del Holocausto a un acusado de enviar mensajes antisemitas (RS Fotos)

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Un Tribunal Oral concedió la suspensión del juicio a prueba por dos años a un acusado de publicar mensajes antisemitas en el foro “4chan”, que incluían amenazas contra integrantes de la comunidad judía y una escuela.

La resolución, firmada por el juez Ramiro Velasco del Tribunal Oral Federal 6, impuso al imputado la asistencia a dos encuentros en el Museo del Holocausto, tareas comunitarias en Cáritas y la publicación de un pedido de disculpas en la misma plataforma donde posteó su mensaje. Todo fue aceptado por la defensa.

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El mensaje

La causa se originó por una publicación realizada el 24 de octubre de 2023 desde una conexión a internet vinculada al domicilio del acusado. El mensaje, escrito en inglés promovía ataques contra personas de religión judía ante eventuales despidos laborales y mencionaba la posibilidad de disparar en una institución educativa de esa comunidad.

Según la resolución judicial, su traducción al español sería: “Debemos iniciar un movimiento. Si los judíos te despiden de tu trabajo, entonces tenés que matar judíos al azar. Si me despiden de mi trabajo concurriré a una escuela judía y dispararé a la mayor cantidad de judíos que pueda. Debemos luchar contra el terror con terror, siempre teniendo en mente que podemos ganar la guerra contra el ZOG”.

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El acusado deberá visitar la sede del Museo del Holocausto

El mensaje se publicó en el sitio “https://www.4chan.org/” y ahora el pedido de disculpas deberá hacerse por la misma vía para evitar ir a juicio. Esa publicación “obtuvo comentarios anónimos de similar tenor, que alentaban a su autor a la realización de las conductas descriptas”, remarcó la acusación.

Incitación al odio

La fiscalía calificó el hecho como presunta incitación a la persecución o al odio por motivos religiosos, contemplado en el artículo 3 de la Ley 23.592. Esa figura prevé penas de entre un mes y tres años de prisión para quien aliente o incite, por cualquier medio, al odio contra una persona o grupo por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

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La querella de la DAIA, por su parte, sostuvo una calificación diferente y más grave: incitación a la violencia contra un grupo de personas, agravada por discriminación.

Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como la representación de la querella aceptaron la salida alternativa solicitada por la defensa. El tribunal consideró que el acusado no registra condenas previas ni otras causas en trámite y que, en caso de una eventual condena, esta podría ser de ejecución condicional.

Tareas comunitarias y Museo del Holocausto

Entre las reglas de conducta, deberá realizar seis horas mensuales de tareas comunitarias durante seis meses en una sede de Cáritas que su defensa deberá informar al expediente.

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También tendrá que participar de dos encuentros presenciales en el Museo del Holocausto, programados para el 20 y el 25 de noviembre, y luego acreditar su asistencia ante el tribunal.

El juez sostuvo que esas actividades guardan relación con el contenido de la imputación, vinculada con expresiones que alentaron violencia contra la comunidad judía. La resolución señaló que los encuentros buscan promover una reflexión sobre las consecuencias de la discriminación y el respeto por la diversidad religiosa, sin que ello implique anticipar una definición sobre la responsabilidad penal del acusado.

El tribunal también aceptó como reparación simbólica la propuesta de publicar disculpas en la plataforma. La iniciativa había sido planteada por la DAIA y recibió la conformidad de la defensa y la fiscalía durante la audiencia. Una vez que el imputado efectúe la publicación, deberá presentar una constancia y la querella será notificada para verificar el cumplimiento de ese compromiso.

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