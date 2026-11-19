Federico Beligoy (AFA)

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El fiscal federal Guillermo Marijuán sostuvo que una denuncia por supuesto lavado de activos presentada contra el Director Nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, debe investigarse por el momento en el fuero federal de Comodoro Py 2002.

Se trata de la denuncia que presentó el legislador porteño Facundo Del Gaiso y que quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien dio intervención al fiscal para que dictamine si corresponde investigarla en el fuero federal. Marijuán pidió al magistrado que se declare competente y asuma la investigación.

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En la denuncia se citó una nota periodística del diario La Nación del 16 de noviembre pasado donde se hizo referencia a que Beligoy “como Director Nacional de Arbitraje habría recibido más de $420 millones desde el año 2020 por parte de la AFA, con entregas en efectivo y transferencias bancarias”. Se trata de la institución que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Federico Beligoy y Claudio Tapia con el equipo de árbitros tras la pretemporada del 2026

Inmuebles y sociedades

Según la denuncia, Beligoy, luego de desempeñarse como árbitro de primera división de fútbol entre los años 2004 al 2018 e internacional entre 2008 y 2013, ocupó a partir de ese último año la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), y en el mes de julio de 2018 asumió como Director Nacional de Arbitraje de la Asociación de Futbol Argentina, “concentrando simultáneamente desde entonces la conducción arbitral y representación gremial” .

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En ese marco se habrían cometido delitos compatibles con el supuesto lavado de activos con la compra de un departamento por 490 mil dólares. Para la fiscalía, ante este posible delito “la competencia federal resuelta inexorable” en base a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Se pide investigar el rol de Beligoy, quien sería accionista de la empresa “Base Cinco S.A.” desde abril de 2023, sociedad dedicada a la fabricación, importación y comercialización de calzado deportivo y de insumos para suelas, e integraría como accionista la firma “Beshoes S.A.”, inscripta en la Provincia de Santa Fe. Esta sociedad, además del rubro calzado e indumentaria, comprende la comercialización de espacios publicitarios, de acuerdo a la denuncia citada en el dictamen.

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“Según información periodística, durante la vigencia del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), esta empresa habría obtenido una gran cantidad de autorizaciones para importar calzado desde Brasil. Estas autorizaciones le habrían permitido acceder a dólares al tipo de cambio oficial, en un período de amplia brecha con el mercado paralelo”, agregó el dictamen.

El fiscal Guillermo Marijuan pide que el árbitro de la AFA sea investigado en Comodoro Py

En base a ello se denunció que en junio de 2026 y “previo a viajar al mundial de futbol en los Estados Unidos de Norteamérica, Federico Beligoy habría adquirido por un valor de U$S490.000 un departamento a estrenar” en la ciudad de Buenos Aires. La propiedad de dos pisos tendría 380,28 mts2 y dos cocheras.

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En la denuncia se hizo referencia a posibles diferencias existentes entre el valor de adquisición de la unidad y otra propiedad de similares características ofrecida a la venta por la misma empresa desarrolladora a un precio de U$S710.000, como así también diferencia en los valores del mt2 en el barrio de Villa Devoto, según el Instituto de Estadística y Censos porteño.

Siempre en base a información periodística se aludió a “sospechas respecto de una presunta inversión de Federico Beligoy en la compra de dos departamentos en la ciudad de La Plata, por los cuales habría abonado en el año 2024 la suma de U$S 261.490, pero ” sin embargo el proyecto inmobiliario se habría cancelado y no habría realizado reclamo alguno por la devolución del dinero”.

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El fiscal Marijuán consideró que la causa debe abrirse en Comodoro Py para que se haga una investigación previa suficiente y se establezca de manera “precisa” la descripción de sus hechos y su encuadre penal.

“Las circunstancias expuestas en la denuncia permiten inferir potencialmente un significado jurídico compatible con el delito de lavado de activos (art. 303 CP) -cercano a la base fáctica denunciada-, razón por la cual la competencia federal resulta inexorable”, concluyó el fiscal. Ahora la decisión será del juez Rafecas.