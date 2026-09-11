Judiciales

La Justicia comenzó a investigar a “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la causa y pidió al juez Ariel Lijo levantar el secreto fiscal y bancario como parte de una batería de medidas de prueba requeridas sobre el patrimonio del presidente del CEAMSE y también titular de la AFA

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Claudio Tapia es también presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
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El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó hoy una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio “Chiqui” Tapia en su calidad de funcionario público como presidente del CEAMSE y pidió ordenar una batería de medidas de prueba vinculadas a su patrimonio.

El pedido incluye informes sobre Declaraciones Juradas que presentó Tapia como funcionario público por su rol en el CEAMSE, bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo, según supo Infobae en fuentes judiciales. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver al respecto, y de la fiscalía de Pollicita luego de un conflicto de competencia entre juzgados resuelto esta semana en la Cámara Federal porteña.

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El fiscal pidió al juez que levante el secreto bancario y fiscal de Tapia y el vinculado al mercado de capitales, además del deber de reserva previsto para la Unidad de Información Financiera. En total solicitó al magistrado que ordene 20 medidas de prueba para luego, una vez recibida la información, avanzar con un análisis patrimonial, económico y financiero que reconstruya la evolución de bienes, fondos y vínculos “relevantes” de Tapia.

Como parte del impulso del caso, Pollicita pidió que se curse un pedido al CEAMSE para que remita a Comodoro Py 2002 el legajo personal de Tapia. También que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones los datos sobre sus salidas del país.

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Informes a la CONMEBOL

Tapia es también presidente de la AFA, un cargo ad honorem y que no forma parte de esta investigación. Se integró al directorio del CEAMSE como vicepresidente en 2015 y desde 2024, asumió como titular de la empresa pública que gestiona los residuos del AMBA.

La fiscalía si incluyó entre las medidas de prueba sugeridas al juez un pedido para librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para “que remita copias del legajo personal” de Tapia e informe qué cargos ocupó desde que ingresó hasta la actualidad y cuánto cobró por ello.

Jura de los jueces Yadarola y Bertuzzi
El juez federal Ariel Lijo quedó al frente de la investigación a Tapia (RSFotos)

Se pidió incluir un “detalle de los montos y rubros abonados -por cualquier concepto, identificación de los cargos ejercidos, los períodos en los que se desempeñó, las cuentas bancarias en las que se acreditaron dichos fondos, copias de sus declaraciones juradas si las tuviere, resoluciones que dieron lugar a su nombramiento en cada uno de los períodos en los que prestó funciones y cualquier otra información de registro laboral con el que se cuente”.

El fiscal también consideró que podría consultarse a esa Confederación si Tapia ejerce o ejerció cargos directivos, electivos y de cualquier naturaleza ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y “en dicho caso indique en qué fecha, en qué carácter, a quien representa o representó, si percibe o percibió ingresos por dicha actividad y remita toda la información con la que cuente al respecto”, según el requerimiento de instrucción que entregó al juez Lijo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio "Chiqui" Tapia (Adrián Escandar)
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio "Chiqui" Tapia (Adrián Escandar)

Tapia está ya procesado en otra causa penal por supuesta retención indebida de aportes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino calculada en 19.000 millones de pesos. Por esta investigación del juez en lo penal económico Diego Amarante ya tiene procesamiento firme en segunda instancia, la Cámara del fuero, y podría ser enviado a juicio oral.

La denuncia

La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito fue presentada el 7 de abril pasado por el empresario Guillermo Tofoni que sostiene que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1000% en ocho años.

El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Según la denuncia, Tapia declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas semanales al organismo.

Tofoni presentó esta acusación en el marco de otras denuncias que impulsó contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdió el contrato que tenía con la entidad deportiva para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.

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