La Justicia rechazó aceptar como querellantes a los diputados Frade y Ferraro en la causa $LIBRA

El trader Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó aceptar como querellantes a los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro en la causa que investiga el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei.

La decisión se tomó días después de la confirmación por parte de la Cámara Federal porteña de una resolución previa del magistrado que excluyó de la querella, es decir, de la posibilidad de ser parte del caso, a inversores que compraron el token.

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Ahora en este nuevo fallo, el juez Martínez De Giorgi consideró que la condición de diputados nacionales de Frade y Ferraro y sus facultades de control sobre el Poder Ejecutivo no acreditan el perjuicio “directo, inmediato y personal” que exige el artículo 82 del Código Procesal Penal para intervenir como acusadores particulares, según el fallo al que tuvo acceso Infobae.

Una causa sin querellas

Frade y Ferraro habían sostenido que los hechos investigados —que calificaron, entre otros posibles delitos, como cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública— afectaban el funcionamiento de la administración pública y sus tareas de fiscalización parlamentaria.

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Maximiliano Ferraro reclama ser querellante en el caso $LIBRA (Infobae en Vivo)

Sin embargo, el juzgado concluyó que ese planteo expresa un interés institucional o general en el esclarecimiento del caso, pero no una afectación individual que los diferencie de otros legisladores o de la ciudadanía. También remarcó que haber presentado la denuncia no alcanza, por sí solo, para obtener el rol de querellante.

Con esta decisión, la investigación seguirá sin querella y la acusación quedó a cargo de manera exclusiva de la fiscalía federal de Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación.

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Los legisladores reclamaron ser parte acusadora luego que la Cámara Federal porteña confirmó el apartamiento de los inversores en la investigación por el fallido lanzamiento de $LIBRA, promocionada con un posteo en X por Milei en febrero de 2025.

El juez también rechazó el pedido de Mónica Frade para ser parte acusadora en LIBRA (Infobae en Vivo)

“Compartimos el criterio sostenido por el juez de grado en cuanto a que la operatoria examinada se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito”, concluyeron en esa decisión los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

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Los ahora ex querellantes Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo ya no podrán tener acceso a la causa penal.

Martínez De Giorgi aceptó el planteo del lobista y trader Mauricio Novelli, uno de los acusados, porque advirtió que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.

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En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente en el posteo del 14 de febrero de 2025. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis a los ahora investigados.