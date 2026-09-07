Judiciales

La Cámara Federal confirmó que, por el momento, “Chiqui” Tapia no declarará en la causa local abierta contra Nicolás Maduro

El fiscal Carlos Stornelli había pedido su testimonio a partir de su participación en el rescate del gendarme Nahuel Gallo. Lo rechazó el juez de la causa y ahora confirmó esa decisión el tribunal de apelaciones

La Cámara Federal confirmó que, por ahora, Claudio “Chiqui” Tapia no será citado como testigo en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela y el cautiverio del gendarme Nahuel Gallo (Foto: @AFA)
La Cámara Federal confirmó que, por ahora, Claudio “Chiqui” Tapia no será citado como testigo en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela y el cautiverio del gendarme Nahuel Gallo (Foto: @AFA)
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La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña ratificó la decisión de rechazar, al menos por el momento, la citación como testigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py e investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro.

El tribunal de alzada desestimó los recursos presentados por el fiscal Carlos Stornelli y la querella, quienes pretendían obtener el testimonio de Tapia a partir de su participación en el operativo de rescate del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció privado de su libertad durante 448 días.

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De esta manera, la Cámara respaldó el criterio del magistrado Sebastián Ramos, titular del Juzgado Federal N° 2. El juez de instrucción ya había dicho en mayo que la comparecencia del presidente de la AFA no resulta pertinente para el objeto procesal en la etapa actual de la investigación.

El gendarme argentino regresó al país el 1 de marzo de 2026. A fines de abril, Gallo brindó su testimonio desde el Edificio Centinela, oportunidad en la que describió los tormentos padecidos durante su cautiverio en el centro de detención El Rodeo. En su declaración, señaló que su liberación se concretó gracias a gestiones directas promovidas por el propio presidente de la AFA.

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No obstante, el juez Ramos resolvió el 15 de mayo no ordenar la citación de manera inmediata, sino “tenerla presente” para una eventual oportunidad futura. Esta determinación provocó el rechazo de Stornelli, quien apeló la resolución por considerarla carente de fundamentación adecuada y un obstáculo para el avance de la pesquisa. A este reclamo se sumó el abogado Tomás Farini Duggan, representante de la querella vinculada al Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADER).

El fiscal federal Carlos Stornelli
El fiscal federal Carlos Stornelli

Al analizar la apelación, los jueces de la Sala I, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ratificaron el fallo de primera instancia. En su resolución, los camaristas explicaron que el artículo 199 del Código Procesal Penal de la Nación faculta a las partes a proponer las medidas de prueba que consideren útiles para sus hipótesis de trabajo, pero aclararon que la ejecución efectiva de tales diligencias es una atribución exclusiva del juez de instrucción.

El tribunal de alzada remarcó que el magistrado no dictó una denegatoria definitiva a la comparecencia de Tapia. Por el contrario, el fallo de la Cámara subrayó que Ramos simplemente evaluó que la medida no era oportuna en el estado actual de las actuaciones, manteniendo la potestad de convocar al dirigente deportivo si se modifican las circunstancias del expediente. Con este argumento, los magistrados concluyeron que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho y cuenta con el sustento legal necesario.

La investigación

El expediente sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py bajo el principio de justicia universal. Este postulado jurídico faculta a los tribunales locales a investigar y juzgar crímenes de esta índole sin importar el territorio donde se hayan perpetrado. En este marco, la Justicia argentina analiza los presuntos abusos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidos por la administración de Nicolás Maduro desde 2014.

Juez Federal Sebastián Ramos
El juez federal Sebastián Ramos

La querella sostiene que el testimonio de Tapia es clave para el avance del caso. Según los representantes de las víctimas, el dirigente de la AFA podría identificar a las autoridades del régimen chavista que ordenaron el arresto y la custodia de Gallo. Los abogados argumentan que dichos funcionarios habrían actuado como interlocutores directos en las negociaciones destinadas a destrabar la salida del gendarme.

El retorno de Gallo estuvo rodeado de particularidades. Tapia planeaba viajar personalmente a Caracas para coordinar la liberación, pero no pudo abordar el vuelo debido a una restricción de salida del país impuesta por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien lo procesó en una causa por retención indebida de aportes previsionales.

Ante este impedimento, el gendarme regresó en una aeronave privada acompañado por los directivos de la AFA Luciano Nakis y Fernando Isla Casares.

Por el momento, la causa continuará su curso sin la declaración del titular de la entidad deportiva, aunque la resolución de la Cámara Federal dejó el camino abierto para que el juez Ramos evalúe su citación en una etapa posterior del proceso penal.

Además, esta semana habrá una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal en la que se debatirá el alcance del principio de justicia universal.

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