La Justicia federal de La Plata condenó con penas de hasta 14 años y medio a tres hombres por un secuestro extorsivo en Lomas de Zamora

La Justicia federal de La Plata condenó a tres hombres por el secuestro extorsivo de Mauro Gutiérrez, ocurrido en Lomas de Zamora, con penas de hasta 14 años y seis meses de prisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó a tres hombres por el secuestro extorsivo de Mauro Gutiérrez, ocurrido en julio de 2022 en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La víctima fue interceptada cuando circulaba en su auto, permaneció cautiva durante varias horas, fue trasladada de un vehículo a otro y recuperó la libertad después de que su familia entregara $500.000 y objetos de valor como rescate.

Los jueces María Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Roberto Minguillón impusieron penas de 14 años y seis meses de prisión a Diego Sebastián Silvero, de 26 años, y David Osvaldo Agüero, de 24, mientras que Esteban David Soler, de 47, recibió 12 años y seis meses. Los tres fueron considerados coautores de secuestro extorsivo agravado por haberse concretado el cobro del rescate y por la cantidad de personas que participaron, en concurso ideal con robo agravado por el uso de armas de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda.

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La maniobra comenzó cerca de las 7.40 del 30 de julio de 2022, cuando el damnificado circulaba en su Peugeot 207 por la calle Cañuelas al 600, en Ingeniero Budge. Al llegar a esa zona, su auto fue embestido por un Renault 9 gris oscuro. Tras el choque, la víctima bajó del vehículo y cuatro personas descendieron del otro auto.

Según tuvo por acreditado el tribunal, entre ellos estaban Silvero, Agüero y un adolescente de 15 años identificado en el expediente por sus iniciales. Al menos dos integrantes del grupo estaban armados. Después de amenazar a Gutiérrez, lo obligaron a subir al asiento trasero de su propio Peugeot.

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Uno de los jóvenes se ubicó junto a la víctima y, de acuerdo con la reconstrucción judicial, durante el recorrido le apuntó con un arma al estómago. Silvero se sentó adelante, en el asiento del acompañante, mientras que Agüero permaneció atrás junto a Gutiérrez. Para los jueces, quedó acreditado que el grupo actuó “de modo organizado y mediante un acuerdo previo”, con una distribución de funciones definida antes de ejecutar el secuestro.

Una vez en movimiento, los captores le exigieron dólares a Gutiérrez y le dijeron que pretendían ingresar a la casa de su madre, ubicada también sobre la calle Cañuelas. Cuando llegaron hasta el domicilio, Silvero bajó del auto e intentó entrar, pero no lo consiguió.

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A partir de ese momento, la maniobra tomó otra dirección. Los secuestradores obligaron a Gutiérrez a llamar a su hermano, Ezequiel, desde su propio celular. En una de esas comunicaciones le pidió que abriera la cortina de la vivienda familiar. Ezequiel pudo observar desde allí el Peugeot de su hermano, que presentaba daños, y advirtió que Mauro estaba adentro acompañado por varias personas.

La jueza Gabriela López Iñíguez y el juez Jorge Gorini —en el centro—, dos de los tres magistrados que dictaron condena por el secuestro extorsivo

Como no pudieron entrar a la casa, los captores escaparon con la víctima todavía cautiva. Desde su teléfono continuaron llamando a Ezequiel y elevaron la exigencia: pidieron inicialmente USD 150.000 a cambio de liberarlo. El tribunal tuvo ese tramo por probado a partir de los distintos testimonios, las comunicaciones telefónicas y el resto de la evidencia incorporada al juicio.

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Durante las horas siguientes, la víctima fue trasladada por distintos puntos de las localidades bonaerenses de Ingeniero Budge y Villa Fiorito. En determinado momento, los secuestradores abandonaron su Peugeot 207 y lo pasaron a un Renault 19. Paralelamente, un Volkswagen Golf propiedad de Silvero fue utilizado como vehículo de apoyo durante la maniobra.

La negociación continuó hasta que los captores redujeron la suma originalmente reclamada. Finalmente, la familia reunió $500.000, dos relojes, una cadena de oro con dije, dos pares de aros de oro y otra pieza de ese metal. Antes de la entrega, parte de los billetes fue fotografiada por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense, lo que luego permitió compararlos con el dinero recuperado tras el secuestro

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Ezequiel recibió instrucciones para dirigirse hasta un punto de la calle Falucho, en Lomas de Zamora. Allí apareció una moto Honda Tornado roja y blanca. Según la reconstrucción que dio por válida el tribunal, Silvero fue quien se acercó para retirar la bolsa con el rescate. Poco después, cerca de las 13, Mauro Gutiérrez fue liberado.

Durante el juicio oral, el hermano de la víctima relató las consecuencias que el secuestro tuvo sobre su familia. Dijo que comenzó a sentir miedo, redujo sus actividades cotidianas y llegó a cambiar de auto. También recordó que “dormía y soñaba con esas cosas”.

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Los mensajes que permitieron reconstruir los roles

Uno de los elementos centrales de la investigación fueron los celulares secuestrados. Las pericias permitieron identificar las líneas utilizadas por Silvero, Agüero y Soler y reconstruir las comunicaciones que mantuvieron durante las horas en que Gutiérrez permaneció cautivo.

Para los jueces, ese análisis permitió conocer la “mecánica interna” desplegada por los acusados y comprobar no solo que se comunicaban entre ellos, sino también que existía una coordinación entre quienes cumplían diferentes funciones durante el secuestro.

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En los mensajes extraídos del celular de Silvero aparecieron conversaciones con Agüero mientras se negociaba el rescate. Entre las frases recuperadas figuraban expresiones como “que te den lo que pedimos” y otras referencias vinculadas con el momento en que debía concretarse la entrega del dinero.

Los tres acusados fueron condenados a penas de hasta 14 años y seis meses de prisión por el secuestro extorsivo ocurrido en Lomas de Zamora (Imagen Ilustrativa Infobae)

También fueron detectadas conversaciones entre Agüero y Soler. En una de ellas, registrada a las 10.09 del día del secuestro, aparecían indicaciones relacionadas con una moto y con el lugar en el que debía llevarse el rescate. Los mensajes hacían referencia, entre otros puntos, a las calles Falucho y El Zonda.

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Esas comunicaciones resultaron especialmente relevantes para determinar la responsabilidad de Soler, quien no había sido reconocido físicamente por la víctima durante el secuestro. Su defensa sostuvo que el teléfono registrado a su nombre podía haber sido utilizado por otras personas. Explicó que trabajaba con una agencia de remises y que, según su versión, solía compartir el celular con otros trabajadores.

El tribunal descartó ese argumento. Señaló que la línea estaba registrada a nombre de Soler desde 2008, que Agüero la tenía agendada como “Esteban” y que existían otros datos que acreditaban vínculos previos con los demás acusados. Además, la línea fue dada de baja apenas once días después del secuestro, una circunstancia que los jueces consideraron significativa al analizarla junto con el resto de las pruebas. Según la sentencia, Soler actuó como organizador y coordinador de parte de la logística: impartía instrucciones a Agüero sobre la negociación con el hermano de la víctima y, al mismo tiempo, coordinaba con Silvero el momento y el lugar en el que debía retirarse el rescate.

La investigación también permitió establecer que el plan no había comenzado aquella mañana. Del análisis de los teléfonos surgió que, al menos desde el 7 de julio de 2022, los acusados realizaban tareas de inteligencia sobre Gutiérrez. Incluso habrían intentado secuestrarlo el 23 de julio, una semana antes, pero desistieron cuando vecinos y el panadero de la cuadra salieron a la calle. El plan fue postergado hasta el sábado siguiente.

Reconocimientos, dinero y vehículos

La prueba obtenida de los teléfonos se complementó con los reconocimientos realizados por Mauro y Ezequiel Gutiérrez, las imágenes de cámaras de seguridad, las inspecciones de los autos utilizados y los objetos recuperados poco después de la liberación.

Al momento de ser detenido, Silvero tenía en su poder $228.320. Parte de esos billetes pudo ser comparada con las fotografías tomadas antes de que la familia entregara el rescate.

En el Volkswagen Golf utilizado durante el secuestro también fueron encontrados objetos de valor entregados por la familia, entre ellos piezas de oro y un reloj. En el auto apareció además una pistola Bersa Thunder calibre .380, con la numeración suprimida y cinco cartuchos.

Mauro Gutiérrez reconoció a Silvero en una rueda de personas y aseguró: “Estoy seguro que es él”. También identificó a Agüero como el hombre que se había sentado a su derecha en el asiento trasero del auto y afirmó que reconoció su voz. Silvero y Agüero admitieron durante el juicio su participación en los hechos y pidieron disculpas a la víctima y a su familia. En el caso de Agüero, el tribunal remarcó, sin embargo, que la condena no se apoyó únicamente en su confesión: sostuvo que existían pruebas independientes que acreditaban su intervención “sin hesitación alguna”.

Al encuadrar jurídicamente el episodio, los jueces entendieron que no se trató de conductas independientes, sino de la ejecución coordinada de un mismo plan. Explicaron que los acusados privaron de la libertad a Gutiérrez, le robaron sus pertenencias y, al mismo tiempo, desarrollaron la maniobra destinada a cobrar el rescate.

“Despojaron a la víctima de sus pertenencias, aprovechando la privación de libertad inherente al secuestro extorsivo”, sostuvo el tribunal al explicar por qué consideró que los delitos de secuestro y robo concurrieron idealmente dentro de un único episodio.

Además de las penas de prisión y las costas, el TOF 1 de La Plata dispuso el decomiso de varios bienes utilizados en la maniobra, entre ellos el Renault 19, el Volkswagen Golf, la Honda Tornado, teléfonos celulares y la pistola secuestrada durante la investigación.