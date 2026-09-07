Judiciales

Apelaron el procesamiento de 12 activistas de Greenpeace por una protesta contra la Ley de Glaciares

Fueron procesados sin prisión preventiva por presunta violación de domicilio y desobediencia, tras instalarse con inodoros de plástico en las escalinatas del Congreso

Activistas simulan sentarse en inodoros con la frase "Ley de Glaciares" frente al Congreso Nacional, bajo una pancarta amarilla de Greenpeace
Activistas de Greenpeace realizaron una protesta frente al Congreso por cambios en la Ley de Glaciares, utilizando inodoros con la frase "SENADORES: NO SE CAGUEN EN EL AGUA". (.)
Guardar

Los abogados de Greenpeace apelaron el procesamiento sin prisión preventiva de 12 activistas que se instalaron en las escalinatas del Congreso Nacional para protestar contra la Ley de Glaciares, el 26 de febrero de este año.

La defensa argumentó que la causa avanzó sobre una reconstrucción de los hechos que no coincide con la prueba incorporada al expediente e insistió en que la manifestación fue pacífica, sin daños ni afectación del funcionamiento del edificio.

PUBLICIDAD

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi los procesó porque consideró que existen motivos para que los militantes de Greenpeace sean investigados por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público.

De acuerdo con la hipótesis del caso, los activistas escalaron las rejas del Palacio Legislativo, que estaban cerradas con candado, y luego ingresaron a un sector restringido. Distribuyeron inodoros a lo largo de las escaleras, se sentaron sobre ellos y exhibieron carteles con la consigna: “Senadores no se caguen en el agua la ley de Glaciares no se toca”.

PUBLICIDAD

En la apelación, los letrados de la ONG aseguraron que ni los testimonios, ni las cámaras de seguridad, ni el video mostraron candados ni policías en el momento en que llevaron adelante el reclamo colectivo.

Según indicaron, el procesamiento parte de una descripción de los hechos que “la propia prueba contradice”, y que esa diferencia compromete la consistencia del caso.

Los argumentos del rechazo

Sobre la acusación por desobediencia a un funcionario público, la defensa sostuvo que, para que ese delito exista, debe haber una orden directa dirigida a una persona concreta, y afirmó que durante la acción no hubo una disposición de ese tipo.

Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)
Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)

A su vez, los abogados discutieron la imputación por violación de domicilio con el argumento de que las escalinatas exteriores de un edificio público no pueden ser consideradas un domicilio, a los efectos de esa figura penal. En ese sentido, remarcaron que “el Congreso no es el domicilio de nadie”.

El escrito añade que la acción fue completamente pacífica y que tampoco hubo resistencia cuando llegó la policía ni hubo afectación al tránsito, a terceros ni al funcionamiento del Congreso.

Explicaron que se trató de una intervención con inodoros plásticos y una consigna en defensa de los glaciares y el agua. Agregaron que “no hubo daños materiales, enfrentamientos ni resistencia cuando llegó la policía”.

Otro de los ejes de la apelación se orientó a destacar que la protesta formó parte de una movilización ciudadana muchísimo más grande, con más de 102.000 personas que se inscribieron para participar de la audiencia pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares, aunque pudieron participar menos de 200.

Agregaron que después de la sanción, casi 900.000 personas acompañaron el reclamo judicial para recuperar la protección de los glaciares. La protesta fue una expresión más de un reclamo ciudadano mucho más amplio en defensa de los glaciares y el agua.

Ahora, la Cámara Federal porteña deberá resolver el planteo de los 12 procesados, identificados como Marcos Policer, Abril Castellano, Manuela Zalazar, Sol Klausek, Juana Serra, Mailén Vaquera, Carla Guidi, Luciana Rivero, Diana Smeke, Cynthia Gallo, Iwan Romero y Pablo Blefari.

Temas Relacionados

GreenpeaceGlaciaresCongreso de la NaciónProtestasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Raúl Martins seguirá preso tras ser extraditado desde México

La Cámara Federal porteña rechazó excarcelar al ex agente de inteligencia acusado por lavado de dinero y explotación de la prostitución

Raúl Martins seguirá preso tras ser extraditado desde México

La Justicia suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La nueva legislación disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años

La Justicia suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Luis Caputo por la emisión del bono a 100 años

La causa había investigado presuntas negociaciones incompatibles y vínculos con la firma Noctua, mencionada en los Paradise Papers

La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Luis Caputo por la emisión del bono a 100 años

Gabriela Trenchi, víctima de Lotocki, contó cómo cambió su vida tras la cirugía: “Vivo con una condena peor que la de él”

La mujer relató las complicaciones que atravesó desde la intervención en 2015, habló de los tratamientos e internaciones que debió afrontar y cuestionó la falta de certezas sobre el material que le habría sido colocado en las piernas

Gabriela Trenchi, víctima de Lotocki, contó cómo cambió su vida tras la cirugía: “Vivo con una condena peor que la de él”

Rulo cambiario: la Justicia investiga a quienes habilitaban importaciones durante el cepo al dólar

El fiscal federal Franco Picardi requirió informes para determinar qué operadores y funcionarios intervinieron en las autorizaciones. Es en el marco de la causa que investiga a Martín Migueles por supuestos pedidos de coimas

Rulo cambiario: la Justicia investiga a quienes habilitaban importaciones durante el cepo al dólar

DEPORTES

Lautaro Martínez reveló la conversación que tuvo con Messi luego de que anunciara su retiro de la selección argentina

Lautaro Martínez reveló la conversación que tuvo con Messi luego de que anunciara su retiro de la selección argentina

El lapidario análisis de una ex figura de la selección de Brasil: “No vamos a ganar un Mundial nunca más”

Bernie Ecclestone, ex dueño de la Fórmula 1, fue demorado en Portugal: los motivos

El “once ideal histórico” de la Champions que generó polémica por la ausencia de Cristiano Ronaldo: los dos argentinos en la formación

La sorprendente reflexión de una estrella de Hollywood sobre el retiro de Messi de la selección argentina

TELESHOW

El contundente posteo de un amigo de La Joaqui contra los dichos de Tuli Acosta: “Hay una cuestión de lealtad”

El contundente posteo de un amigo de La Joaqui contra los dichos de Tuli Acosta: “Hay una cuestión de lealtad”

Wanda Nara se tomó un respiro: cómo fue su despedida de las redes y el reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi

El bailarín Iñaki Urlezaga regresa a la danza después de 8 años fuera de los escenarios

La palabra de Nacho Viale sobre la salud de Mirtha Legrand: “Está mejorando”

Se conoció el primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand: “Cursa un cuadro respiratorio bronquial”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: “Soy la primera candidata presidencial mujer de ARENA y la primera fórmula femenina en la historia del país”

El Salvador: “Soy la primera candidata presidencial mujer de ARENA y la primera fórmula femenina en la historia del país”

Cuándo cree el legislador Mario Díaz-Balart que podría caer el régimen cubano bajo la presión de Donald Trump

Honduras: 500 mil personas más podrían caer en inseguridad alimentaria en Honduras

República Dominicana realizó 509 operativos contra el trabajo infantil en el primer trimestre de 2026

Capturan a hombre tras hallar marihuana en vehículo involucrado en accidente en el oriente salvadoreño