Rechazaron el pedido del fiscal para que “Chiqui” Tapia declare en Comodoro Py por el rescate del gendarme Nahuel Gallo

Nahuel Gallo, junto a autoridades de la AFA, el día en el que fue rescatado de Venezuela

El juez federal Sebastián Ramos rechazó un pedido del fiscal Carlos Stornelli para citar como testigo al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa donde se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen que lideró Nicolás Maduro en Venezuela desde 2014. Uno de los hechos que forman parte del expediente es la detención del gendarme Nahuel Gallo, quien regresó al país junto a dirigentes del fútbol argentino el 1 de marzo, luego de pasar 448 días preso.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, Stornelli había solicitado que Tapia se presente en Comodoro Py para que sea consultado, en calidad de testigo, sobre “las circunstancias en que se logró la liberación y traslado” de Gallo.

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A fines de abril, el gendarme había prestado declaración testimonial en esta misma causa y, desde el edificio Centinela, contó por primera vez los tormentos sufridos durante su captura. También relató cómo vivió su liberación, que se habría concretado a partir de una negociación impulsada por Claudio Tapia.

El gendarme argentino Nahuel Gallo sonríe a bordo de un vuelo de regreso a Argentina, celebrando su liberación tras permanecer cautivo por más de 400 días

Cabe recordar que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino intentó sin éxito viajar a Venezuela para la fecha en la que Nahuel Gallo salió de El Rodeo. El juez en lo Penal Económico que lo procesó por retención indebida de aportes, Diego Amarante, ya le había prohibido abandonar el país y, además, le negó hacer una excepción a esa medida cautelar para volar hacia Caracas.

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Así, el gendarme argentino regresó en un avión privado acompañado por dos pilotos y por los dirigentes Luciano Nakis, prosecretario general de la AFA y quien le “secó la nuca” a Tapia en aquel video viral, y Fernando Isla Casares, encargado de Ceremonial y Protocolo de Asociación.

Luciano Nakis y Claudio "Chiqui" Tapia, luego de la viralización del video del "secanucas". Foto: @tapiachiqui

“Respecto a la medida sugerida por el Sr. Fiscal, considerando que -por el momento- no resulta pertinente dicha declaración con el objeto procesal delimitado en esta investigación, téngase presente la diligencia sugerida para su eventual oportunidad”, resolvió el juez Ramos sobre el pedido para citar a Tapia.

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Aunque desestimó la testimonial, el titular del Juzgado Federal N° 2 dejó la puerta abierta para convocarlo en un futuro. Y es por eso que habrá un segundo intento para que declare el presidente de la AFA.

Desde la querella que lidera el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADER) -en representación de los venezolanos que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos- adelantaron a este medio que pedirán formalmente al juez de la causa reconsiderar su decisión, ya que consideran “pertinente” el testimonio de Tapia, y su aporte “responde al objeto procesal” de la investigación.

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Para los querellantes, el dirigente podría aportar los nombres de los funcionarios del régimen chavista que ordenaron detener y mantener cautivo a Nahuel Gallo.

Sebastián Ramos, juez federal

Siguiendo el razonamiento que hacen los representantes de las víctimas, esos funcionarios podrían haber sido los interlocutores con los que las autoridades de la AFA habrían negociado la liberación del gendarme.

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La semana pasada, el juez Ramos aceptó como querellante a Nahuel Gallo, que cuenta con representación legal de abogados del Ministerio de Seguridad.

La violación sistemática de los derechos humanos que se perpetró por parte del régimen de Nicolás Maduro desde 2014 se investiga en Comodoro Py bajo el principio de “justicia universal”, que permite investigar y juzgar este tipo de crímenes independientemente de dónde hayan ocurrido.

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Cabe recordar que el juez Ramos pidió a Estados Unidos la extradición del exdictador para poder indagarlo en Buenos Aires.